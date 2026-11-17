Johanna Aab es despachante de aduana especializada en grandes proyectos (Foto: Movant Connection)

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“Sin previsibilidad no se puede planificar”. Con esa premisa, Johanna repasa qué cambia cuando una operación de comercio exterior forma parte de una obra de gran escala, con hitos, penalidades y muchos más actores en juego, y por qué un error de clasificación o una falla de comunicación pueden trasladarse a toda la cadena.

¿Cuáles son los pros y los contras de trabajar como despachante en grandes proyectos?

Los grandes proyectos, ya sean de inversión o de infraestructura, lo que tienen es que maximizan, intensifican lo que normalmente se da en una operación regular de comercio exterior. Está todo muchísimo más tenso, más intenso, porque además de las complejidades que tiene una carga regular, hay hitos que cumplir y penalidades por la falta de cumplimiento de esos hitos.

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También hay muchos más actores en juego que en una operación regular. Y lo que tiene de lindo, y de diferente, es que uno normalmente interviene en el inicio de las operaciones, pero en los grandes proyectos se puede sentar con el cliente a planificar desde el momento cero. Eso es muy lindo y muy enriquecedor para el profesional.

¿Qué se puede aportar cuando se participa desde la planificación?

Se asesora desde otro lugar. Por ejemplo, en los regímenes especiales, que son súper importantes para la planificación de grandes proyectos y su posible aplicación. Ahí es donde el despachante puede sentarse con el cliente a planificar la estructura y las estrategias que se van a manejar, algo que en la regularidad, en las operaciones de todos los días, no sucede.

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¿Te involucrás también en el aspecto logístico, o en los grandes proyectos esa parte ya viene resuelta?

La parte de logística es intrínseca de lo que hace un despachante. La mayoría de las veces no se decide directamente quién va a ser el proveedor, aunque a veces se propone, o el cliente pide una sugerencia sobre alguna empresa. Pero el trabajo es siempre en conjunto: no hay otra forma de llevar adelante un proyecto.

Tenemos que estar todos en la misma mesa y con el mismo objetivo. Planificar, escuchar, parece que está medio trillado, pero jugar en equipo es fundamental. Dejar de lado los egos de quién es más importante o menos importante, y entender que estamos todos en el mismo nivel. Ser team player es esencial.

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Cuando se forma parte de procesos productivos encadenados, la previsibilidad es uno de los valores más buscados. ¿Cuáles son las claves para ser lo más previsible posible?

La previsibilidad es condición sine qua non para todo lo que tenga que ver con comercio internacional, no solo para grandes proyectos. Lo que sucede es que en los grandes proyectos todo se intensifica: si no hubo previsibilidad, queda mucho más visible, y los errores y los problemas son más grandes.

Es el factor fundamental, porque es lo que permite planear. Sin previsibilidad no se puede planificar, y sin planificación se puede cometer el error de traer por partes una mercadería que podía haber venido en un régimen especial de envíos escalonados, como una sola unidad clasificatoria y pagando tributos menores.

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Johanna comenta que "los grandes proyectos, ya sean de inversión o de infraestructura, lo que tienen es que maximizan, intensifican lo que normalmente se da en una operación regular de comercio exterior (Foto: Shutterstock)

Si se declara todo por partes, cada una termina yendo por su propio régimen. Y no es solo la parte arancelaria, también está la paraarancelaria: si no viene como una sola unidad clasificatoria, se corre el riesgo de que alguno de esos materiales tenga una prohibición.

¿En qué momento tiene que empezar esa planificación?

Planificando se pueden optimizar costos y tiempos, pero esa planificación se tiene que dar desde el momento cero, no cuando ya está el shipping planning o ya se firmó el contrato. Lo que dicta la experiencia en grandes proyectos es que también es importante incluir al profesional de comercio internacional en la parte del contrato.

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Es quien puede decir operativamente en qué partes se necesita un artículo que hable de los tiempos, que funcione como un blindaje, por así decirlo, en tiempos y en operativa. Y eso se hace mucho tiempo antes, incluso antes de firmar el contrato.

Hablaste de la escucha activa como otro pilar. ¿Por qué es tan importante en este tipo de operaciones?

Hoy se habla mucho de comunicación, pero no hay tanta gente que haga escucha activa realmente. Y por escucha activa me refiero a poner en juego la empatía: poder conectar con la persona que estás escuchando y escuchar realmente lo que quiere, porque en definitiva lo que se venden son servicios.

Cuando un cliente te contrata, contrata algo intangible, con una expectativa. No es que estás vendiendo un jarrón y de entrada ves que está roto. Tenés que saber qué tiene en la cabeza: si le importan más los tiempos, si la prioridad es bajar los costos u optimizar otra cosa. Y para entender, hay que escuchar de verdad.

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En proyectos de gran envergadura esto queda mucho más evidente. Por decir un número, creo que en el 85% de los casos en que hay un fallo o una demora en algún momento de la cadena, hubo un fallo en la comunicación, a veces por suponer que el otro sabe algo. Por eso digo: no supongamos, pongamos todo en la mesa y dejemos los egos de lado.

¿Qué reflexión te gustaría dejar sobre la comunicación en el ámbito laboral?

Una empresa es una organización humana. Estamos en la era de la comunicación por múltiples medios y a la vez somos muy individualistas, y nos olvidamos de que detrás hay personas que quizás tuvieron una percepción distinta de lo que les dijiste. Elegimos apuntar con el dedo en lugar de preguntar qué falló. Mi granito de arena sería pararnos desde otro lugar al comunicarnos, también en lo laboral.

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