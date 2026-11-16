Nicolás Marinella es jefe de supply chain en industria del neumático (Foto: Movant Connection)

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Argentina ha atravesado diversos escenarios a lo largo de su historia en el comercio internacional. La economía nacional ha transitado desde la apertura de los noventa a las restricciones a la importación de los 2000, hasta la reciente etapa pospandemia en la que los importadores, aun disponiendo del capital necesario, se vieron imposibilitados de girar a sus proveedores en el exterior los compromisos asumidos.

Para las empresas locales, la adaptabilidad es una condición de supervivencia y, al mismo tiempo, un factor clave de diferenciación. Sin embargo, esto no es la norma en el mercado global. Para un proveedor internacional, acostumbrado a reglas predictivas y horizontes estables, resulta indispensable que nos comprenda como sus socios estratégicos en el país, más allá de la turbulencia macroeconómica del momento.

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Construir confianza más allá de la coyuntura

Por eso, en las decisiones de compras y logística internacional no basta con buscar la rentabilidad inmediata de una operación. El verdadero objetivo radica en posicionarnos como el partner estratégico de largo plazo, clave para el desarrollo de su producto en un mercado con un potencial enorme. Visto desde el exterior, Argentina se percibe como una plaza estratégica: cuenta con una población comparable a la de España, una edad promedio menor y proyecciones de crecimiento del PBI que contrastan con la desaceleración de bloques como la Unión Europea.

En compras internacionales, la confianza no nace espontáneamente de un contrato ni de una reunión informal: se construye sobre la transparencia. Compartir proyecciones objetivas, explicar el alcance de una norma local con precisión y presentar números reales desde el primer día es la manifestación más directa del respeto humano hacia un partner extranjero. Cuando el proveedor comprueba que la información que recibe es sólida y verificable, la relación profesional trasciende el plano puramente operativo. Es entonces cuando el vínculo humano se consolida y se vuelve lo suficientemente maduro permitiendo abrir espacio a una colaboración genuina para elaborar, de forma conjunta, alternativas estratégicas frente a diversos escenarios.

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Las herramientas para consolidar ese “capital de relación” abarcan desde la atención a los detalles cotidianos -como la agilidad para responder una simple inquietud o el saludo en una festividad-, hasta la elaboración de un Protocolo de Hospitalidad Operativa; cuando recibimos a un proveedor internacional, la preparación comienza semanas antes: desde relevar restricciones alimentarias e intereses personales, hasta la logística fina de traslados. Detalles como colocar la bandera de su país en la sala de reuniones, respetar sus costumbres o compartir un almuerzo en un lugar emblemático -como en nuestro caso, al pie del mar- no son meras cortesías: son decisiones estratégicas que generan un clima de camaradería donde surgen conversaciones mucho más sinceras. Construir esa experiencia en Argentina es lo que, meses después, suele ser el factor determinante que destrabe un problema operativo complejo.

Relaciones, comunicación y estrategia de largo plazo

A su vez, en la gestión interna, cerrar la brecha generacional exige establecer reglas claras de comunicación operativa. Ante una contingencia, un contenedor retenido, una discrepancia documental o una suba de tarifas, debemos ser claros en la instrucción para el equipo: el correo o el mensaje no destraban conflictos, lo hace la voz. En un entorno donde conviven distintas generaciones, resulta crucial rescatar el valor de la comunicación profunda. La inmediatez de la mensajería escrita tiende a desplazar la llamada telefónica o el encuentro presencial, herramientas clave para alcanzar los acuerdos necesarios para desarrollar cualquier negocio.

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Acompañar a los profesionales más jóvenes en estas conversaciones, mostrándoles cómo repreguntar, negociar y leer el tono del interlocutor, es la forma concreta de transferir la “vieja escuela” y transformar una crisis operativa en un aprendizaje de liderazgo. Asimismo, liderar equipos nos obliga a detenernos y observar atentamente las ambiciones, preocupaciones y fortalezas de cada colaborador. Es allí donde se ejercita la escucha, se reflexiona y se descubre el matiz que destraba un acuerdo o hace que un colaborador adopte los objetivos del área como un desafío propio.

La gestión profesional del comercio internacional requiere combinar la solidez técnica y normativa con la empatía humana (Foto: Shutterstock)

En esta arquitectura de relaciones, la formación como Contador Público aporta una mirada integral determinante desde el inicio de cada proyecto. Esta preparación técnica permite conectar las compras y el comercio exterior con variables financieras fundamentales: rentabilidad, cash flow, punto de equilibrio y capital de trabajo. Anticipar las necesidades de las áreas de Finanzas, Contabilidad y Comercialización permite estructurar proyectos de punta a punta, resolviendo de antemano interrogantes críticos.

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Por ejemplo, prever de forma oportuna el impacto del IVA adicional en la nacionalización “evita liquidar lotes de mercadería apresuradamente para sostener la caja, incurrir en costos incrementales o que los márgenes de utilidad queden atrapados como saldos a favor de impuestos en lugar de resultados disponibles.

En definitiva, la gestión profesional del comercio internacional requiere combinar la solidez técnica y normativa con la empatía humana. Al integrar el rigor financiero, la visión estratégica de mercado y la construcción constante de relaciones duraderas, tanto hacia afuera como hacia adentro de la organización, logramos trascender la coyuntura y construir valor sostenible a largo plazo.

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