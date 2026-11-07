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Advierten sobre dificultades logísticas que afectan la planificación del comercio exterior

Especialistas del sector señalaron dificultades para retirar contenedores, mayores costos operativos y la necesidad de mejorar la coordinación logística durante un encuentro nacional de despachantes

La disponibilidad de turnos y la coordinación de los movimientos de carga son factores que inciden directamente sobre la organización del transporte terrestre (Foto: Shutterstock)
La disponibilidad de turnos y la coordinación de los movimientos de carga son factores que inciden directamente sobre la organización del transporte terrestre (Foto: Shutterstock)
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La disponibilidad de turnos para retirar contenedores, los mayores costos operativos y la falta de previsibilidad en los depósitos continúan siendo desafíos para la logística del comercio exterior. Estas dificultades fueron señaladas por representantes del sector durante un encuentro que reunió a profesionales y especialistas de distintas regiones del país.

Los planteos surgieron en el Encuentro Nacional de Despachantes y Agentes de Transporte Aduanero, organizado por el Centro Despachantes de Aduana (CDA) en Mar del Plata. La actividad también permitió analizar cambios normativos, procedimientos aduaneros y oportunidades vinculadas con los nuevos acuerdos comerciales internacionales.

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Uno de los principales señalamientos estuvo a cargo de Germán Raña, representante de AAACI, quien describió distintas dificultades que enfrentan los operadores en sus actividades cotidianas. Entre ellas, mencionó los problemas para obtener turnos de retiro de contenedores, las complicaciones asociadas con las cargas peligrosas y el aumento de los costos para los freight forwarders.

En ese contexto, remarcó la necesidad de que los depósitos ofrezcan mayor previsibilidad en los tiempos y turnos, un aspecto relevante para la planificación de las operaciones y la coordinación entre los distintos participantes de la cadena logística.

Los desafíos operativos y la coordinación logística

La disponibilidad de turnos y la coordinación de los movimientos de carga son factores que inciden directamente sobre la organización del transporte terrestre, la utilización de las unidades y el cumplimiento de los tiempos previstos para cada operación.

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Cuando estos procesos presentan dificultades, las empresas deben realizar ajustes en su planificación, con posibles consecuencias sobre la eficiencia operativa y los costos asociados al movimiento de mercaderías.

Durante el encuentro también se analizaron cuestiones técnicas relacionadas con la rectificación de despachos de importación, los tránsitos monitoreados con intervención de terceros organismos y los procedimientos para la bajada a piso de mercaderías.

Otros asuntos abordados fueron las solicitudes de resolución anticipada de clasificación arancelaria y la necesidad de contar con mayor detalle en las notificaciones de la Dirección General de Aduanas por ajustes de valor.

Estas cuestiones forman parte de los procedimientos cotidianos que deben gestionar importadores, exportadores y profesionales aduaneros, y ponen de relieve la importancia de contar con reglas claras y mecanismos de coordinación entre los organismos intervinientes.

Los planteos surgieron en el Encuentro Nacional de Despachantes y Agentes de Transporte Aduanero, organizado por el Centro Despachantes de Aduana en Mar del Plata (Foto: Prensa CDA)
Los planteos surgieron en el Encuentro Nacional de Despachantes y Agentes de Transporte Aduanero, organizado por el Centro Despachantes de Aduana en Mar del Plata (Foto: Prensa CDA)

Un rol cada vez más estratégico para los despachantes

Más allá de las dificultades operativas, otro de los temas destacados fue la evolución de las responsabilidades de los profesionales del comercio exterior frente a los cambios en los intercambios internacionales.

Durante su exposición sobre el nuevo mapa del comercio mundial, la licenciada Yanina Lojo sostuvo que los despachantes deberán asumir un papel cada vez más estratégico y menos concentrado exclusivamente en las tareas operativas.

En ese sentido, identificó cinco ejes para la agenda pendiente del sector: inteligencia comercial, diversificación, competitividad estructural, adaptación normativa y profesionalización.

Su planteo estuvo vinculado con las transformaciones de los flujos comerciales globales y los desafíos que enfrenta Argentina para posicionarse en un escenario internacional en constante evolución.

La discusión también incluyó las implicancias del DNU 70/2023 sobre la figura de los declarantes aduaneros y los posibles cambios que podría introducir un nuevo proyecto de reforma aduanera.

En una mesa encabezada por los especialistas José Bustos y Mariano Dufau, se analizaron las acciones desarrolladas por el CDA frente a las modificaciones normativas y los próximos pasos que deberá evaluar el sector.

Nuevos acuerdos y oportunidades para el comercio internacional

El encuentro también permitió abordar las perspectivas que abre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, junto con otros entendimientos comerciales recientes.

Durante una mesa especializada, Marcelo González y Diego Dumont analizaron las oportunidades de negocios que podrían surgir para las empresas argentinas, los avances en la instrumentación del acuerdo y los requisitos técnicos que deberán contemplarse.

Entre los aspectos señalados estuvieron las exigencias ambientales de los países europeos, que constituyen un elemento relevante para las empresas interesadas en desarrollar o ampliar sus operaciones comerciales con esos mercados.

Otro tema fue el Operador Económico Autorizado (OEA). En su presentación, José Jofré abordó las oportunidades que ofrece esta figura y buscó desmitificar la idea de que sus beneficios están reservados exclusivamente a las grandes empresas.

Las jornadas concluyeron con la presentación de un plan de acción para dar seguimiento a las cuestiones operativas y normativas discutidas, lo que permitirá trasladar los planteos de los profesionales a una agenda de trabajo sectorial.

En conjunto, los temas abordados reflejan que los desafíos del comercio exterior comprenden tanto la resolución de dificultades logísticas cotidianas como la adaptación a nuevas regulaciones, herramientas y oportunidades comerciales. Mejorar la previsibilidad de las operaciones y fortalecer las capacidades profesionales aparecen como dos prioridades para acompañar esa transformación.

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