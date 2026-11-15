Perú lleva su plan ferroviario al 2050 ante inversores franceses: 14 obras y 5.524 km

El plan proyecta casi cuadruplicar la extensión de vías, hasta alcanzar una red de unos 7.489 kilómetros, con un esquema de transporte multimodal (Foto: Shutterstock)

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú presentó ante inversionistas franceses una cartera de 14 proyectos ferroviarios que suman 5.524 kilómetros y una inversión estimada de 89.069 millones de dólares. Las obras integran el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario (PMDF) al 2050, aprobado en julio por el Gobierno.

La exposición se realizó en Lima, durante un seminario ferroviario franco-peruano organizado por la Embajada de Francia. Allí, el ministro Angello Tangherlini Casal planteó que el desafío del país es devolverle al tren un rol central en la conexión de regiones y valoró la experiencia francesa como insumo para la cooperación técnica.

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El dato de fondo explica el interés logístico: hoy la red ferroviaria peruana tiene 1.964,7 kilómetros, con líneas concentradas en el centro y el sur y escasa integración entre sí. El plan proyecta casi cuadruplicar la extensión de vías, hasta alcanzar una red de unos 7.489 kilómetros, con un esquema de transporte multimodal.

Cuáles son los proyectos más avanzados

De los 14 proyectos, 10 fueron priorizados mediante un análisis multicriterio que pondera impacto económico, beneficios ambientales y sociales, resiliencia e integración internacional. Esas iniciativas suman 4.906 kilómetros y 81.177 millones de dólares, mientras que los cuatro proyectos complementarios requieren otros 7.892 millones de dólares.

Dos corredores ya cuentan con estudio de preinversión. El tren Lima–Ica, de 279 kilómetros, demandaría 6.542 millones de dólares y beneficiaría a más de 14,5 millones de habitantes. El trazado San Juan de Marcona–Andahuaylas, de 500 kilómetros, requeriría 8.153 millones de dólares y alcanzaría a unos 4,4 millones de personas en el sur andino.

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Otros tres proyectos tienen el estudio en elaboración. El tramo Trujillo–Barranca, de 355 kilómetros, prevé 5.142 millones de dólares; el Lima–Barranca, de 246 kilómetros, 8.802 millones de dólares y una población beneficiada de 13,3 millones. A ellos se suma el Cusco–Chinchero, de 21,77 kilómetros y 1.147 millones de dólares.

Qué cambia para la carga y los puertos

Según el MTC, los objetivos centrales son reducir tiempos de transporte y costos logísticos, mejorar la movilidad y bajar la siniestralidad, las emisiones y el consumo energético. El documento oficial estima que el tren permitiría recortar hasta un 43% el costo de traslado respecto del modo carretero.

El planteo apunta a articular las vías con los nodos portuarios. El plan identifica como puntos clave a Callao, Chancay, Matarani, Ilo, Paracas, Paita y San Juan de Marcona. El corredor Lima–Barranca, por ejemplo, facilitaría el enlace con la terminal de Chancay y con el Ferrocarril del Centro.

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La exposición se realizó en Lima, durante un seminario ferroviario franco-peruano organizado por la Embajada de Francia (Foto: Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú)

En términos de demanda, los mayores volúmenes de carga proyectados corresponden a Lima–Barranca, Barranca–Trujillo, Lima–Ica y Marcona–Andahuaylas, con fuerte peso de los minerales. Para el sector exportador, un traslado ferroviario hacia la costa implicaría menor dependencia del transporte por camión en trayectos de larga distancia.

El esquema contempla dos ejes: un corredor longitudinal sobre la costa, que unirá el norte con el extremo sur, y corredores transversales que vincularán el litoral con la sierra y la Amazonía. Entre estos últimos figuran Chancay–Pucallpa, Lambayeque–Cajamarca y Pisco–Ayacucho, previstos para la segunda etapa.

Un calendario de largo plazo

El PMDF fija tres horizontes temporales. Hacia 2030 busca fortalecer las bases técnicas e institucionales; para 2040, consolidar los principales corredores costeros, y en 2050, completar la integración de la red. El documento, sin embargo, no establece fechas de ejecución específicas para cada obra.

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Según el MTC, el plan funcionará como marco de evaluación para priorizar obras con criterios técnicos y de demanda, y no a partir de iniciativas aisladas. Ese enfoque busca dar previsibilidad a potenciales inversores, un factor que pesa en proyectos de décadas de maduración y elevados montos de capital.

El plan fue elaborado con cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo y de un programa de infraestructura del Gobierno del Reino Unido. La presentación ante Francia se suma a una serie de contactos con otros países interesados, en línea con la búsqueda de financiamiento externo y asistencia especializada.

El ministro cerró su exposición con los impactos económicos y sociales estimados y con las oportunidades que abriría la iniciativa en toda la cadena de valor. Para operadores y cargadores, el próximo paso clave será ver qué corredores avanzan del papel a la licitación o contratación, y bajo qué modalidad.

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Si la cartera logra concretarse, Perú pasaría de una red fragmentada a un sistema que conecte puertos, minas y polos productivos con trenes de carga de gran capacidad. Ese cambio podría redefinir la competitividad exportadora del país y reconfigurar los flujos logísticos del Pacífico sudamericano en las próximas décadas.