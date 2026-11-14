Cómo ahorrar en logística: el diseño de recorridos gana peso ante costos de transporte que subieron

Entre las técnicas que más curiosidad despiertan figura una regla simple: evitar, siempre que sea posible, los giros a la izquierda (Foto: Movant Connection)

Guardar

En un contexto en el que los costos del transporte de cargas acumulan una suba de 33,7% en los primeros diez meses de 2026, la planificación de recorridos se consolida como una de las herramientas más directas para contener gastos en el reparto. Entre las técnicas que más curiosidad despiertan figura una regla simple: evitar, siempre que sea posible, los giros a la izquierda.

La lógica no es intuitiva, pero tiene sustento operativo. En los países donde se circula por la derecha, como Argentina, doblar a la izquierda obliga a cruzar el carril contrario y aguardar un hueco en el tránsito. Ese tiempo con el motor en ralentí consume combustible sin avanzar un metro y, en una jornada con decenas de paradas, se multiplica.

PUBLICIDAD

El caso que instaló el tema surgió en Estados Unidos. Una de las mayores operadoras de paquetería de ese país rediseñó en 2004 su software de ruteo para minimizar esas maniobras y, según la propia firma, desde entonces apenas cerca del 10% de los giros de sus conductores se hacen hacia la izquierda.

¿Por qué evitar los giros a la izquierda ahorra combustible?

La clave está en el tiempo detenido, no en la distancia. Los trayectos que priorizan giros hacia la derecha pueden resultar algo más largos sobre el mapa, pero eliminan esperas en intersecciones complejas, reducen frenadas y arranques y bajan la exposición a choques, ya que atravesar el flujo opuesto es una de las maniobras más riesgosas en un cruce.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la empresa, la política le permite consumir unos 10 millones de galones menos de combustible por año, cerca de 38 millones de litros, además de reducir emisiones y entregar 350.000 paquetes adicionales. El profesor Graham Kendall, de la Universidad de Nottingham, analizó el esquema y destacó que la mejora se logra pese a que las rutas parecen más extensas.

Un programa de divulgación científica de la televisión estadounidense puso a prueba la idea y confirmó que circular solo con giros a la derecha gastaba menos combustible, aunque el viaje llevaba más tiempo. La explicación más citada es que la prueba aplicó la regla de forma más estricta de lo que se hace en la operación real.

PUBLICIDAD

En los tramos de larga distancia, en cambio, el beneficio es acotado, porque los giros son pocos y el consumo depende más de la velocidad (Foto: Shutterstock)

¿Se puede aplicar la misma lógica en el reparto urbano en Argentina?

El principio es trasladable a las ciudades argentinas, porque el sentido de circulación es el mismo. Su aplicación rinde más en la distribución urbana y en la última milla, donde un mismo vehículo realiza muchas paradas en zonas densas, con semáforos, avenidas de doble mano y alta congestión en las horas pico.

En los tramos de larga distancia, en cambio, el beneficio es acotado, porque los giros son pocos y el consumo depende más de la velocidad, el peso transportado y el estado del camino. La propia operadora estadounidense reconoce que sus choferes doblan a la izquierda cuando no hay una alternativa razonable, algo más frecuente en zonas rurales.

PUBLICIDAD

Por eso, la regla funciona mejor como un criterio dentro de un sistema de ruteo que como una norma rígida. Los algoritmos de planificación ponderan al mismo tiempo la secuencia de paradas, las ventanas horarias de los clientes, las restricciones de circulación para vehículos de carga y la congestión prevista en cada franja del día.

¿Qué otras prácticas ayudan a ahorrar en la logística de distribución?

La reducción de giros es solo una pieza. Las herramientas de ruteo dinámico permiten ordenar las entregas según la geografía, la ventana de cada cliente y el tránsito en tiempo real, lo que disminuye kilómetros en vacío y horas extra. A eso se suma la consolidación de cargas para mejorar el factor de ocupación de cada unidad.

PUBLICIDAD

La eficiencia operativa tiende a ganar terreno frente a otras alternativas (Foto: Shutterstock)

Otro frente es la conducción eficiente: anticipar frenadas, sostener velocidades constantes y apagar el motor en detenciones prolongadas. Un programa de capacitación impulsado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España registró un ahorro de 13,4% en combustible entre los conductores que participaron.

La programación de despachos en horarios de menor congestión y el mantenimiento preventivo, con especial atención a la presión de los neumáticos, completan un abanico de medidas que no exige ampliar la flota. En todos los casos, el punto de partida es medir cada viaje: tiempos de parada, consumo por tramo y distancias recorridas.

PUBLICIDAD

Con costos operativos en alza y una negociación de tarifas cada vez más ajustada entre transportistas y dadores de carga, la eficiencia operativa tiende a ganar terreno frente a otras alternativas. En ese escenario, decisiones en apariencia menores, como el orden de los giros en un recorrido urbano, pueden traducirse en ahorros sostenidos a lo largo de toda la cadena de suministro.