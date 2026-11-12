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Ecuador fija IVA e ISD del 0% para importar equipos de generación y transmisión eléctrica

El decreto 530 alcanza turbinas, inversores, componentes y repuestos, pero el beneficio regirá recién cuando se publiquen los listados oficiales de subpartidas arancelarias elaborados con SRI y Senae

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La medida, formalizada en el Decreto Ejecutivo 530, busca abaratar la importación de equipamiento y acelerar inversiones en infraestructura energética (Foto: Shutterstock)
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El Gobierno de Ecuador estableció una tarifa del 0% del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la salida de divisas (ISD) para bienes destinados al sector eléctrico. La medida, formalizada en el Decreto Ejecutivo 530, busca abaratar la importación de equipamiento y acelerar inversiones en infraestructura energética.

El presidente Daniel Noboa firmó el decreto el martes 10 de noviembre en Machala. La norma reforma el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno y alcanza equipos, maquinaria, materiales y componentes utilizados en generación, transmisión, distribución, almacenamiento y comercialización de electricidad.

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Hasta ahora, el ingreso de estos bienes para proyectos privados soportaba un 15% de IVA y un 5% de ISD, según detalló el Ejecutivo al anunciar la decisión en octubre, en plena temporada de estiaje. Quitar esa carga combinada, cercana al 20% del valor del producto, apunta a ampliar la participación privada en la oferta eléctrica.

Qué bienes alcanza la exoneración

El beneficio comprende turbinas, generadores, inversores, maquinarias, materiales, sistemas e instalaciones completas, además de sus partes, piezas y accesorios. Se aplica cuando esos elementos se destinan a instalación, ampliación, rehabilitación, repotenciación, operación técnica o mantenimiento de infraestructura eléctrica en todo el territorio nacional.

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En cuanto a tecnologías, la norma abarca fuentes solar fotovoltaica, hidroeléctrica, térmica, eólica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, biogás, biomasa e hidrógeno verde. También incluye la energía nuclear, las fuentes de transición y los sistemas de almacenamiento con sus respectivos repuestos.

El texto contempla además a los Distritos Autónomos Energéticos, esquemas de abastecimiento local, remoto o combinado que pueden operar conectados al Sistema Nacional Interconectado o aislados de la red. Así, el alcance se extiende a proyectos de autogeneración y suministro descentralizado.

Listados oficiales y subpartidas, la llave para aplicar la tarifa

La exoneración no será automática. El Ministerio de Ambiente y Energía deberá elaborar los listados oficiales de bienes y subpartidas arancelarias habilitadas, en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Solo las mercaderías incluidas en esa nómina accederán al tratamiento preferencial.

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Coordinar la fecha de embarque, el arribo a puerto y la publicación de los listados tendrá peso en la programación de las operaciones (Foto: Shutterstock)

El calendario tiene dos etapas. El decreto rige desde su publicación en el Registro Oficial, pero las tarifas del 0% se aplicarán recién desde el día siguiente a la difusión del acto que contenga los listados. Para los importadores, esa fecha define desde cuándo los despachos aduaneros podrán liquidarse sin estos tributos.

En la práctica, la clasificación arancelaria pasa a ser un punto crítico. Un equipo declarado bajo una posición que no figure en el catálogo quedará fuera del beneficio, por lo que la revisión técnica de cada mercadería y la documentación de respaldo serán determinantes al momento de ingresar la carga al país.

En el frente cambiario, el artículo 2 del decreto fija un ISD del 0% para los giros al exterior vinculados a la compra de estos bienes. Esto reduce el costo financiero de pagar a proveedores internacionales, un componente que suele pesar en contratos de equipamiento con anticipos y pagos escalonados.

Impacto en costos y planificación de compras

El decreto suma una disposición transitoria para quienes ya importaron o compraron estos insumos en el mercado local. El IVA pagado desde el 1 de enero de 2026 hasta la vigencia de la norma podrá registrarse como gasto deducible en el impuesto a la renta del ejercicio, siempre que no se haya usado como crédito tributario ni compensado.

Para las compañías con proyectos en carpeta, la medida obliga a revisar la planificación de compras. La diferencia entre nacionalizar un embarque antes o después de la publicación de los listados incide en el costo puesto en destino, en el flujo de caja y en la evaluación financiera de cada obra.

Buena parte de este equipamiento, como turbinas, inversores o módulos fotovoltaicos, se moviliza en contenedores o como carga de proyecto, con plazos de fabricación y tránsito extensos. Por eso, coordinar la fecha de embarque, el arribo a puerto y la publicación de los listados tendrá peso en la programación de las operaciones.

La aplicación quedará a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía, el SRI, el Senae y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que emitió dictamen favorable antes de la firma. Estas dependencias verificarán el cumplimiento de los requisitos tributarios y aduaneros en el ingreso de mercaderías al país.

Una vez publicados los catálogos, Ecuador podría registrar un mayor flujo de importaciones de equipamiento energético, con demanda sobre proveedores globales y regionales y sobre servicios de transporte de carga de proyecto. La velocidad con que se definan las subpartidas marcará el ritmo de las nuevas inversiones en el sector.

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