Movant LogComex

La arena: el insumo crítico para sostener la realidad de Vaca Muerta

La arena concentra uno de los mayores desafíos logísticos de Vaca Muerta: altos costos, largas distancias y una demanda que seguirá creciendo en los próximos años

Fabricio Assanelli es socio gerente en la industria petrolera (Foto: Movant Connection)
Fabricio Assanelli es socio gerente en la industria petrolera (Foto: Movant Connection)
Guardar

La productividad y la competitividad son los nuevos ejes de la coyuntura política actual. En ese sentido, la industria debe transitar este nuevo escenario para seguir estando en el sistema. Vaca Muerta no escapa a esta necesidad y requiere de una dinámica que se rediseñe constantemente como estrategia para posicionarse como una alternativa permanente en el mercado global de hidrocarburos.

En este esquema, la logística y el transporte funcionan como un sistema que conecta áreas, decisiones y procesos dentro de una empresa, con un objetivo claro: Lograr el mejor resultado final para el cliente. Trabajar con datos permite optimizar tiempos, recursos y costos. Dentro de esta cadena, la arena juega un papel preponderante, ya que es un insumo crítico para sostener la realidad de Vaca Muerta en el tiempo.

PUBLICIDAD

El desafío de la velocidad y el equilibrio con la calidad

Todo este circuito productivo tiene un desafío cada vez más marcado: La velocidad. Hoy los cambios son rápidos y las demandas del cliente también lo son. Lo que antes podía esperar días o incluso semanas, hoy se exige prácticamente de manera inmediata. La logística, por lo tanto, no puede quedar afuera de esa dinámica.

Sin embargo, la rapidez no puede ir en contra de la calidad. Responder rápido es importante, pero hacerlo bien es fundamental. Encontrar ese equilibrio es uno de los grandes desafíos actuales: Ser eficientes, reducir costos, optimizar procesos y, al mismo tiempo, cumplir con los tiempos y las expectativas del cliente.

PUBLICIDAD

En este contexto, la tecnología tuvo y sigue teniendo un rol central. La incorporación de sistemas de gestión, herramientas de análisis de datos y soluciones que permiten integrar la información marcaron un cambio importante en la forma de trabajar. Todo indica que este proceso va a continuar, con nuevas herramientas que van a seguir transformando la logística.

Hoy, el costo de la arena de lejanía puesta en el yacimiento ronda los 185 dólares por tonelada. Esta cifra representa más del doble de lo que cuesta en Permian (Estados Unidos), la cuenca homóloga a Vaca Muerta (Foto: Shutterstock)
Hoy, el costo de la arena de lejanía puesta en el yacimiento ronda los 185 dólares por tonelada. Esta cifra representa más del doble de lo que cuesta en Permian (Estados Unidos), la cuenca homóloga a Vaca Muerta (Foto: Shutterstock)

Estructura de costos: la dependencia de las distancias

En la actualidad, existe una dependencia de las denominadas “arenas de lejanías”, que representan un 80% de la demanda total. Este material proviene de Entre Ríos, lo que implica recorrer 1.200 kilómetros con los costos asociados que esto representa en el transporte. El 20% restante corresponde a “arena de cercanías”.

Hoy, el costo de la arena de lejanía puesta en el yacimiento ronda los 185 dólares por tonelada. Esta cifra representa más del doble de lo que cuesta en Permian (Estados Unidos), la cuenca homóloga a Vaca Muerta. Resulta imperioso trabajar sobre esta estructura de costos para lograr la reducción del valor de este insumo crítico.

Para alcanzar este objetivo a corto plazo, existen tres pilares fundamentales que pueden permitir reducir costos:

1. Corredor de red vial: Contar con rutas asfaltadas que vinculen todo el corredor petrolero y las zonas de influencia, aportando un menor tiempo de recorrido, la reducción de desperfectos mecánicos y un menor consumo de combustible.

2. Gestión de tiempos logísticos: Mejorar los tiempos de espera en la carga y descarga. Estos tiempos muertos generan costos asociados, por lo que es necesario aplicar un sistema Just In Time (JIT).

3. Equipos de transporte adaptados: Utilizar flotas con configuración especial de ejes para transportar mayor capacidad de carga, como por ejemplo bateas 3+1 o bitrenes de bateas.

La mirada multimodal y las proyecciones futuras

Estos tres pilares son una alternativa necesaria en el corto plazo. No obstante, a mediano y largo plazo, no debemos descartar el transporte multimodal. Esto se lograría mediante el proyecto de un corredor fluvial operado por barcazas desde Entre Ríos a Bahía Blanca, seguido de un tendido de ferrocarril desde Bahía Blanca hasta Añelo y, de allí, por vía terrestre hasta el yacimiento.

Las estimaciones operativas respaldan la urgencia de estas medidas. Para el período 2027/2028 se prevén entre 8 y 9 millones de toneladas de arena, lo que representa un 40% más respecto a la previsión del ciclo 2025/2026. En coincidencia con este incremento del insumo, de cara al año 2027 se estiman unas 39.000 etapas de fractura, lo que también representa un salto del 40%.

El desafío de los próximos años no está en el límite técnico del subsuelo, sino en la superficie. Para seguir desarrollando el potencial que le queda a Vaca Muerta, del cual en la actualidad hemos alcanzado apenas el 9%, debemos entender que la política energética debe ser considerada verdaderamente como una “política de estado”.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorArenaVaca Muerta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del interior al puerto: el flete que define si una exportación es rentable

Patricia Esposto, responsable de comex de una empresa que se dedica a la citricultura, repasa el auge exportador argentino y por qué la infraestructura vial y portuaria define la competitividad

Del interior al puerto: el flete que define si una exportación es rentable

La inteligencia artificial acelera una nueva etapa de automatización en la logística global

Un informe internacional identifica a la IA agéntica, los robots humanoides y el comercio automatizado entre las tendencias que podrían transformar las operaciones y el trabajo en las cadenas de suministro

La inteligencia artificial acelera una nueva etapa de automatización en la logística global

Picking, almacenaje y primer empleo: la logística como puerta de entrada para los jóvenes

Nicolás Federico, director ejecutivo de una fundación para jóvenes en situación de vulnerabilidad, cuenta cómo una formación inicial en procesos de depósito les abre un camino hacia el sector

Picking, almacenaje y primer empleo: la logística como puerta de entrada para los jóvenes

La menor actividad industrial y comercial se reflejó en una caída del transporte de cargas

El retroceso de la actividad en sectores intensivos en movimiento de mercaderías estuvo acompañado por bajas en transporte de cargas, consumo de gasoil y patentamientos

La menor actividad industrial y comercial se reflejó en una caída del transporte de cargas

De presentar papeles a coordinar la cadena: el nuevo rol del despachante de aduana

Juan José Matticoli, titular de una firma de comercio exterior, repasa tres décadas y media de vaivenes normativos, la apertura importadora actual y el impacto del courier en indumentaria y calzado

De presentar papeles a coordinar la cadena: el nuevo rol del despachante de aduana

DEPORTES

Se confirmó la lesión de Leandro Paredes: no estaría ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana y buscará llegar al Superlcásico con River

Se confirmó la lesión de Leandro Paredes: no estaría ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana y buscará llegar al Superlcásico con River

Tras su despedida con la selección argentina, Lionel Messi volverá a jugar con Inter Miami por la MLS: hora, TV y formaciones

“Escuché hablar de lealtad, falta de códigos y traición”: Marcos Rojo compartió una cruda carta tras firmar su regreso a Estudiantes de La Plata

Barracas Central buscará aprovechar su localía ante Huracán por la fecha 12 del Torneo Clausura

En un día con todas derrotas para los tenistas argentinos, Carlos Alcaraz eliminó a Juan Manuel Cerúndolo del Masters 1000 de Shanghai

TELESHOW

La llamativa foto que eligió Pedro Rosemblat para saludar a Lali Espósito por su cumpleaños

La llamativa foto que eligió Pedro Rosemblat para saludar a Lali Espósito por su cumpleaños

Wanda Nara contó cómo fue filmar las escenas de sexo en su debut como actriz: "Lo más antierótico del mundo"

Chloe Bello compartió el audio que le envió a Matías Martin tras la polémica entrevista: "Me dejaron como una violenta"

Los dramáticos relatos de un ex Gran Hermano y su novia tras el terremoto en Panamá: “Que se termine ya”

La familia de Piero publicó fotos inéditas y lo despidió con una carta: "Sabía muy bien en qué consistía amar"

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia descarta bolivianos afectados por el terremoto registrado en Panamá

El Gobierno de Bolivia descarta bolivianos afectados por el terremoto registrado en Panamá

La tormenta tropical Rachel amenaza a un estado de EEUU con lluvias intensas, inundaciones y vientos de hasta 105 km/h

Más de 60 pacientes reciben atención en carpas tras severos daños en el hospital de Penonomé, Panamá

Honduras mantiene pendiente la mitad de los vuelos de estimulación de nubes ante próxima temporada seca

El Instituto Guatemalteco de Migración inaugura cuarta sede regional en Izabal y reporta más de 55 mil retornados en el año