Vaca Muerta suma un nuevo plan vial para ampliar sus corredores logísticos

El acuerdo prevé aportes de hasta 177,6 millones de dólares de 15 operadoras petroleras, que adelantarán los fondos a tasa cero (Foto: Shutterstock)

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La expansión de Vaca Muerta sigue trasladando presión sobre la infraestructura terrestre de Neuquén. En ese contexto, la Provincia avanzó con un esquema para ampliar las alternativas de circulación hacia Añelo y mejorar la conectividad de los corredores utilizados por la actividad petrolera.

El proyecto contempla la pavimentación y repavimentación de 158 kilómetros de las rutas provinciales 7, 8 y 51 y obtuvo despacho favorable en la comisión de Hidrocarburos de la Legislatura neuquina para continuar su tratamiento legislativo.

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Según explicó el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, la ejecución de las obras permitiría llegar a Añelo por tres vías alternativas, frente a una sola en la actualidad. Las intervenciones también apuntan a mejorar la circulación hacia Rincón de los Sauces y otros puntos vinculados con la actividad hidrocarburífera.

Un esquema financiado por las operadoras

El acuerdo prevé aportes de hasta 177,6 millones de dólares de 15 operadoras petroleras, que adelantarán los fondos a tasa cero. La Provincia tendrá a su cargo la definición y ejecución de las obras, mientras que el recupero se realizará posteriormente mediante peajes y deducciones vinculadas a regalías.

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El monto base previsto para las intervenciones es de 154,5 millones dólares, con la posibilidad de ampliarlo hasta 177,6 millones para cubrir eventuales mayores costos durante la ejecución. De acuerdo con la información presentada en la Legislatura, el tramo más extenso de la ruta 8 demandaría 91,3 millones de dólares, otro sector de esa vía 6,8 millones, la ruta 51 unos 50,4 millones y la ruta 7 cerca de 6 millones.

Koenig explicó que la participación de cada empresa se determina a partir de la cantidad de áreas que opera y señaló que el mecanismo busca acelerar obras consideradas necesarias para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta.

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El plan se inscribe en una estrategia más amplia para adaptar la infraestructura vial al crecimiento de la actividad hidrocarburífera (Foto: Shutterstock)

Nuevas alternativas para el tránsito pesado

Las obras comprenden dos tramos de la ruta 8, de 95 y 8 kilómetros, otros 40 kilómetros sobre la ruta 51 y 15 kilómetros de la ruta 7. Todos los sectores previstos incorporarán además peajes y sistemas de control dinámico de peso, con sanciones para los vehículos que superen los límites establecidos.

El foco está puesto en corredores que registran una elevada circulación de equipos, insumos y personal vinculados con la actividad hidrocarburífera. El propio gobierno neuquino señaló que el tránsito pesado genera mayores niveles de congestión, siniestralidad y deterioro acelerado de las calzadas, lo que llevó a priorizar nuevas obras y reparaciones sobre la red vial de la zona.

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La ruta 8 es uno de los corredores que conecta con Rincón de los Sauces, mientras que la 51 recorre la zona de los lagos Mari Menuco y Los Barreales hasta empalmar con la ruta 17. En septiembre, la Provincia ya había avanzado con la licitación de los proyectos ejecutivos correspondientes a ambas trazas.

Cómo se recuperarán los fondos

Una parte de los recursos adelantados por las petroleras será recuperada mediante el pago de peajes que realizarán las propias empresas. Otra se compensará a través de anticipos de regalías, mecanismo que comenzará a aplicarse 30 meses después de cada desembolso y tendrá como límite el 20% del total que perciba la Provincia por ese concepto.

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Koenig indicó además que los vehículos radicados en Neuquén tendrán un descuento cercano al 99% sobre el peaje y remarcó que el mayor peso del esquema recaerá sobre las compañías que utilizan intensivamente los corredores.

La estimación oficial es que las obras puedan comenzar antes de fin de año, aunque los plazos dependerán de los primeros desembolsos y del avance de los proyectos ejecutivos.

Infraestructura para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

El plan se inscribe en una estrategia más amplia para adaptar la infraestructura vial al crecimiento de la actividad hidrocarburífera. En septiembre, la Provincia había informado que busca incorporar y mejorar corredores utilizados por el tránsito pesado y ampliar la capacidad logística de la región.

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En ese escenario, el avance de las rutas 7, 8 y 51 apunta a reducir la dependencia de un único acceso hacia Añelo y sumar alternativas para el movimiento de cargas, equipos y personal.

El desafío logístico ya no pasa solamente por aumentar la producción de Vaca Muerta, sino también por garantizar que la infraestructura terrestre pueda absorber el mayor volumen de operaciones sin convertirse en un cuello de botella para la cadena.