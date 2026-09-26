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Brasil establece nuevas reglas para registrar y controlar los fletes del transporte de cargas

Las operaciones remuneradas por carretera deberán registrarse mediante un código electrónico que incorpora datos del viaje y del valor contratado, con una implementación gradual de los nuevos requisitos

De acuerdo con la legislación, cada viaje debe registrarse previamente e incorporar información sobre el contratante, el transportista y, cuando corresponda, el subcontratado (Foto: Shutterstock)
De acuerdo con la legislación, cada viaje debe registrarse previamente e incorporar información sobre el contratante, el transportista y, cuando corresponda, el subcontratado (Foto: Shutterstock)
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Brasil avanzó con la implementación de un sistema obligatorio de registro para las operaciones remuneradas de transporte de cargas por carretera, que permitirá vincular información sobre los viajes con los valores de los fletes y verificar el cumplimiento de los pisos mínimos establecidos para la actividad.

La Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estableció, mediante la Resolución 6.090/2026, que el registro de las operaciones a través del Código Identificador de la Operación de Transporte (CIOT) es obligatorio desde el 18 de septiembre. La disposición reglamenta aspectos de la Ley 15.485, sancionada en agosto de este año, y contempla una adaptación gradual de los sistemas utilizados por los actores del sector.

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Qué información concentra el registro

El CIOT funciona como un identificador de cada operación de transporte remunerado de cargas. De acuerdo con la legislación, cada viaje debe registrarse previamente e incorporar información sobre el contratante, el transportista y, cuando corresponda, el subcontratado.

También deben informarse los datos de la carga, el origen y destino, el valor del flete contratado y registrado, el monto que deberá abonarse y la modalidad y el plazo previstos para su cancelación. La ley establece que el valor declarado debe respetar el piso mínimo aplicable a cada operación.

El esquema prevé además que el CIOT quede vinculado al Manifiesto Electrónico de Documentos Fiscales (MDF-e), preferentemente de manera integrada y simultánea a su emisión. De esta forma, ambos registros pasan a formar parte de los mecanismos utilizados para controlar las operaciones de transporte carretero.

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La normativa asigna distintas responsabilidades para la generación del código. Cuando intervenga un transportista autónomo de cargas o una figura equiparada, la emisión queda a cargo del contratante. En las operaciones en las que no participe este tipo de transportista, el registro corresponde a la empresa que efectivamente realizará el transporte.

La política de pisos mínimos establece valores de referencia para la contratación del transporte carretero de cargas (Imagen: Shutterstock)
La política de pisos mínimos establece valores de referencia para la contratación del transporte carretero de cargas (Imagen: Shutterstock)

El valor del flete, dentro de las validaciones

Uno de los puntos incorporados por la Ley 15.485 es la obligación de que la ANTT adopte mecanismos capaces de suspender la generación de un CIOT cuando la operación no cumpla con el piso mínimo de flete o cuando falte la información requerida.

La política de pisos mínimos establece valores de referencia para la contratación del transporte carretero de cargas. En ese marco, el CIOT pasa a funcionar también como una herramienta para verificar si el monto informado para una operación se encuentra dentro de las condiciones establecidas por la normativa.

La ley también amplió las herramientas administrativas frente a incumplimientos reiterados. Entre ellas contempla la suspensión temporal del Registro Nacional de Transportadores Rodoviarios de Cargas (RNTRC) cuando un transportista contrate o subcontrate reiteradamente servicios por debajo del piso mínimo y se cumplan las condiciones previstas por la norma.

Para estos casos, la legislación considera práctica reiterada la existencia de más de cuatro actuaciones por infracciones en fechas diferentes dentro de un período de seis meses. La suspensión preventiva puede extenderse entre cinco y 30 días y requiere una decisión fundamentada de la autoridad.

Además, ante reincidencia, puede aplicarse una suspensión del registro de entre 15 y 45 días. El cancelamiento del RNTRC está contemplado para situaciones de reiteración más prolongada: la ley lo habilita cuando existan dos o más sanciones definitivas de suspensión dentro de 24 meses, con un plazo de exclusión que puede alcanzar los 24 meses.

Una implementación gradual

La Resolución 6.090 establece que la adecuación de la regulación y de los sistemas vinculados al CIOT será gradual, en función de la naturaleza y complejidad de las modificaciones necesarias.

Las nuevas obligaciones o funcionalidades que dependan de reglamentaciones específicas, integraciones tecnológicas, modificaciones de sistemas o definiciones operativas comenzarán a exigirse en las fechas que establezcan los respectivos actos de implementación. Cuando esos cambios generen un impacto operativo relevante, las empresas deberán contar con un período de adaptación no inferior a 60 días.

Mientras avanza esa transición, continúan vigentes los procedimientos, habilitaciones, especificaciones técnicas y reglas de validación previstos por la regulación anterior, en tanto sean compatibles con la nueva legislación. También permanecen válidos los registros, autorizaciones, integraciones y sistemas constituidos antes de la sanción de la Ley 15.485 hasta que sean adaptados, sustituidos, renovados o finalizados.

La ANTT precisó además que el registro mediante CIOT reúne datos sobre quién contrata, quién transporta, los vehículos utilizados, la carga, el recorrido y los valores de la operación, información que permite identificar y acompañar los movimientos del transporte carretero remunerado de cargas.

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