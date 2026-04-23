Movant LogComex

La protección laboral se reconfigura entre importaciones, costos y logística

Raúl Latour, socio gerente en una empresa de fabricación de elementos de protección, analiza la dependencia importadora, las restricciones en pagos anticipados y la necesidad de una logística flexible

Guardar
Raúl Latour es socio gerente en una empresa de fabricación de elementos de protección (Foto: Movant Connection)
Raúl Latour es socio gerente en una empresa de fabricación de elementos de protección (Foto: Movant Connection)

En un escenario atravesado por insumos importados, condiciones del comercio exterior y la necesidad de una logística ágil, el sector de protección laboral redefine su operación entre costos, tiempos y abastecimiento. En ese contexto, Raúl pone en valor la relevancia de la actividad: “El elemento de protección es la última defensa del usuario ante un accidente”.

¿Cómo describirías la actualidad del rubro de elementos de protección laboral?

Estamos justo en un momento disruptivo. En el segmento de energía eléctrica, gas y petróleo estamos en medio de un cambio muy fuerte, donde variaron drásticamente y muy rápido los parámetros con los que los empresarios nos veníamos manejando hasta hace dos años. Antes era importante tener el producto disponible, tener stock, porque eso era la ventaja. Hoy cambió porque hubo una depresión en la demanda, muy profunda, y recién ahora empieza a repuntar. Hoy la función de quienes encabezamos empresas es lograr que los productos sean competitivos, y ahí empezó a tallar fuerte el gasto fijo, porque ahora hay un precio real de mercado, alineado con valores internacionales.

Mencionaste el tema de la importación. ¿Cómo es la dinámica del sector en ese sentido?

En la indumentaria ignífuga te diría que casi el 100% de las materias primas son importadas. Hablamos de telas, cierres, abrojos, botones, todo lo que en la industria se llama avíos. No hay industria argentina que fabrique estos materiales para lograr un elemento de protección óptimo. Y esto es clave porque el elemento de protección es la última defensa del usuario ante un accidente. Tienen que haber fallado muchas cosas antes: cultura de la empresa, ingeniería, barreras físicas. Cuando todo eso falla, aparece el elemento de protección, que tiene que salvar al usuario. Por eso, la calidad es fundamental y depende de insumos importados.

"Cultura de la empresa, ingeniería, barreras físicas. Cuando todo eso falla, aparece el elemento de protección, que tiene que salvar al usuario", destaca Raúl (Foto: Shutterstock)
"Cultura de la empresa, ingeniería, barreras físicas. Cuando todo eso falla, aparece el elemento de protección, que tiene que salvar al usuario", destaca Raúl (Foto: Shutterstock)

¿Y cómo es esa dinámica en la actualidad?

Hoy es fundamental la relación con proveedores. Si bien mejoró muchísimo el comercio exterior respecto a gestiones anteriores, todavía no se pueden hacer pagos anticipados. Eso complica el acceso de las pymes a mercados como China, India o Turquía, que son los principales proveedores. Ellos piden pago anticipado y la pyme no lo tiene. Entonces, lo que termina definiendo la operación es la confianza con el proveedor. Es el proveedor el que decide avanzar con un pago a la vista, y eso depende de la antigüedad y el cumplimiento que haya tenido la empresa en la relación comercial.

Desde tu percepción, ¿qué rol juega la logística en este escenario?

Es fundamental la logística, entendida de forma completa, no solo el transporte. Argentina es un mercado relativamente chico en este segmento. Colombia nos supera cinco veces en consumo, Brasil entre 15 y 20 veces. Entonces, la logística tiene que ser flexible para manejar pequeños volúmenes que muchas veces no completan un contenedor. Si no es una operación CIF, necesitás una logística eficiente para retirar, trasladar, consolidar y nacionalizar la mercadería. Y hoy la velocidad es todo, porque las empresas compran sobre la urgencia. Cuando el problema ya está encima, ahí compran. Entonces lo que piden es velocidad, y la logística es clave para responder con eficiencia.

¿Esta necesidad de velocidad con qué tiene que ver? ¿Falta previsión?

Es lo que hacen muchas provincias, para ser crítico. Nosotros hemos donado equipos cuando hubo incendios porque no había quien los provea. En pandemia también pasó. Fabricamos equipos forestales y en varias situaciones hicimos donaciones porque no había capacidad de respuesta. Cuando se prende fuego un bosque ya no es momento de comprar.

¿Qué recomendación darías como profesional en seguridad e higiene?

Lo que debería primar es la prevención. Para prever, necesitás estadísticas. En incendios forestales, dos más dos es cuatro. Sabés que van a ocurrir. No es como en una industria con altibajos. Acá hay patrones claros. Entonces hay que anticiparse. El problema es que hay procesos: logística, fabricación, entrega. Eso puede llevar cuatro meses. Entonces, como mínimo, cuatro meses antes tenés que tener la compra en marcha. Y siendo provincias, con sus procesos, deberían arrancar al menos seis meses antes. Es cuestión de planificación.

¿Te gustaría agregar alguna reflexión?

Sí, en relación al comercio exterior, hoy está más prolijo y previsible, pero todavía no se pueden hacer pagos anticipados. Y hay un cambio de paradigma muy fuerte para las pymes: el equilibrio entre gasto fijo y stock. Antes el stock era clave porque había demanda. Hoy, con precios más reales y una demanda que recién empieza a repuntar, el gasto fijo pesa mucho. Muchas pymes están ajustando eso porque lo que venden no alcanza para cubrirlo. A eso se suma la presión impositiva, que es altísima a nivel nacional, provincial y municipal. El desafío hoy es lograr que la rentabilidad acompañe a ventas que todavía están deprimidas, aunque empiezan a mejorar.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorElementos de ProtecciónImportaciones

Últimas Noticias

Innovación, apertura y logística como pilares del emprendedurismo moderno

Silvia Torres Carbonell, profesora y referente del mundo emprendedor, plantea por qué la logística es un habilitador clave para que los emprendimientos puedan abrirse al mundo

Innovación, apertura y logística como pilares del emprendedurismo moderno

El sistema eléctrico argentino incorpora cambios ante disrupciones logísticas en combustibles

La resolución ajusta el recupero de costos y elimina penalidades para adaptarse a un contexto internacional que impacta en la disponibilidad y el costo del abastecimiento energético

El sistema eléctrico argentino incorpora cambios ante disrupciones logísticas en combustibles

Acuerdo UE - Mercosur: la vía para reforzar la histórica alianza comercial entre Argentina y Brasil

La integración bilateral y la inteligencia de mercado aparecen como ejes clave para potenciar exportaciones y construir una estrategia conjunta frente al mercado europeo

Acuerdo UE - Mercosur: la vía para reforzar la histórica alianza comercial entre Argentina y Brasil

El flete representa menos del 6% del precio final de los alimentos básicos en Argentina

FADEEAC midió cuánto pesa el transporte en el precio de tres alimentos básicos y el resultado ubica al flete como un componente menor dentro de la cadena de distribución nacional

El flete representa menos del 6% del precio final de los alimentos básicos en Argentina

Estrategia y tiempos, las claves detrás del transporte internacional de cargas

Pehuen Petrucci, responsable de empresas de comercio exterior dedicadas al transporte internacional de cargas, explica cómo la planificación y la lectura de los tiempos reales impactan en la toma de decisiones operativas

Estrategia y tiempos, las claves detrás del transporte internacional de cargas
DEPORTES
La primera Copa del Mundo con inteligencia artificial: Google eligió a Argentina como punta de lanza

La primera Copa del Mundo con inteligencia artificial: Google eligió a Argentina como punta de lanza

Las nuevas fotos del escándalo de infidelidad entre una periodista y un entrenador en un hotel de lujo

Masters 1000 de Madrid: se presentan Tomás Etcheverry, Thiago Tirante y Solana Sierra

La confesiones de Julián Álvarez: la regla que eliminaría del fútbol y los dos famosos con los que lo confunden

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La incomodidad de Benjamín Vicuña ante la pregunta directa de Ángel de Brito: “¿Siempre fuiste infiel?"

La incomodidad de Benjamín Vicuña ante la pregunta directa de Ángel de Brito: “¿Siempre fuiste infiel?"

Susana Giménez palpita el Martín Fierro de la Moda 2026 con la elección de un look deslumbrante

Jimena Barón compartió el inesperado incidente doméstico que vivió su pareja Matías Palleiro: “A la guardia”

Thiago Medina contó el dramático momento que vivió con un chofer de aplicación: “Está peligrosa la calle”

Nicole Neumann contó por primera vez cuando una figura internacional intentó seducirla: “Me encaró, ¿sigue vivo?"

INFOBAE AMÉRICA

5.000 a 1: la historia detrás del milagro que construyó Ranieri con el Leicester City

5.000 a 1: la historia detrás del milagro que construyó Ranieri con el Leicester City

Una “máquina del tiempo” en la Antártida: qué descubrieron los científicos en los abismos del océano Austral

Guatemala: en manifestación líderes de los 48 Cantones exigen liberación de exdirigentes detenidos

El auge de la agroecología en África redefine la producción de alimentos en el continente

El papa León XIV condenó la represión letal en Irán y reclama una “cultura de paz” frente a la guerra