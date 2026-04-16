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Menos eficiencia, más resiliencia: el nuevo paradigma de las cadenas de suministro

Un informe del Foro Económico Mundial advierte que la geopolítica, la tecnología y los costos energéticos están transformando la logística, impulsando modelos más resilientes, regionalizados y basados en datos

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La reorganización de las cadenas implica, en muchos casos, acortar distancias, regionalizar operaciones y fortalecer capacidades productivas locales para reducir la exposición a disrupciones externas (Imagen: Shutterstock)
La reorganización de las cadenas implica, en muchos casos, acortar distancias, regionalizar operaciones y fortalecer capacidades productivas locales para reducir la exposición a disrupciones externas (Imagen: Shutterstock)

La economía global atraviesa una etapa de transformación estructural que ya empieza a sentirse con fuerza en la logística y las cadenas de suministro. Según el último informe del Foro Económico Mundial, Growth in the New Economy: Towards a Blueprint, factores como la fragmentación geopolítica, la aceleración tecnológica y el encarecimiento de la energía están modificando las bases sobre las que se organizan los flujos de comercio y producción a nivel mundial.

En este nuevo escenario, las cadenas globales altamente optimizadas comienzan a dar paso a modelos donde la resiliencia y la diversificación ganan protagonismo. La creciente incertidumbre en rutas estratégicas, junto con tensiones comerciales y conflictos internacionales, obliga a empresas y gobiernos a repensar su dependencia de determinados corredores logísticos o proveedores concentrados.

De la eficiencia a la resiliencia operativa

Uno de los principales cambios identificados es el pasaje desde un modelo centrado exclusivamente en la eficiencia hacia otro que prioriza la seguridad operativa y la continuidad. La reorganización de las cadenas implica, en muchos casos, acortar distancias, regionalizar operaciones y fortalecer capacidades productivas locales para reducir la exposición a disrupciones externas.

Este fenómeno también se traduce en un rediseño de las estrategias logísticas, donde conceptos como el nearshoring o la diversificación de proveedores adquieren mayor relevancia. La lógica de minimizar costos cede espacio frente a la necesidad de garantizar abastecimiento, incluso si eso implica mayores inversiones o estructuras más complejas.

Infraestructura y costos: variables críticas

El informe remarca que la calidad de la infraestructura y la estabilidad de los sistemas energéticos son factores determinantes para el crecimiento económico y la competitividad logística. Redes de transporte eficientes, conectividad digital y disponibilidad energética confiable se vuelven condiciones indispensables para sostener el funcionamiento de las cadenas de suministro.

En paralelo, el aumento en los costos energéticos y de materias primas aparece como uno de los principales obstáculos para el crecimiento en múltiples regiones. Este factor impacta directamente en el transporte y la distribución, elevando los costos operativos y obligando a las empresas a optimizar procesos y mejorar la eficiencia en cada eslabón de la cadena.

La posibilidad de integrar información de múltiples fuentes permite anticipar disrupciones, optimizar rutas y ajustar operaciones con mayor rapidez, consolidando un modelo de gestión basada en datos como estándar en la nueva economía (Imagen: Shutterstock)
La posibilidad de integrar información de múltiples fuentes permite anticipar disrupciones, optimizar rutas y ajustar operaciones con mayor rapidez, consolidando un modelo de gestión basada en datos como estándar en la nueva economía (Imagen: Shutterstock)

Tecnología y datos en el centro de la operación

Otro de los ejes centrales de la transformación es la incorporación de tecnología avanzada en la gestión logística. La inteligencia artificial, el análisis de datos y la digitalización están permitiendo construir cadenas más visibles, trazables y adaptables a cambios en tiempo real.

Este proceso no solo mejora la eficiencia, sino que también redefine la toma de decisiones. La posibilidad de integrar información de múltiples fuentes permite anticipar disrupciones, optimizar rutas y ajustar operaciones con mayor rapidez, consolidando un modelo de gestión basada en datos como estándar en la nueva economía.

Nuevos motores de crecimiento y presión sobre la logística

De cara a los próximos años, el crecimiento económico estará impulsado principalmente por la inversión empresarial y la demanda externa, lo que refuerza el rol estratégico de la logística en la conexión con mercados internacionales. Este escenario incrementa la presión sobre puertos, corredores de transporte y sistemas aduaneros, que deberán adaptarse a mayores niveles de exigencia operativa.

A su vez, sectores como la manufactura avanzada, los servicios tecnológicos y la energía aparecen como motores de crecimiento, lo que implica una demanda creciente de soluciones logísticas más complejas y especializadas. La cadena deja de ser un soporte para convertirse en un factor clave de competitividad.

Un nuevo mapa para las cadenas de suministro

En conjunto, estos cambios configuran un nuevo mapa para la logística global, donde la flexibilidad, la integración tecnológica y la capacidad de adaptación se vuelven determinantes. La combinación de tensiones geopolíticas, innovación tecnológica y desafíos económicos redefine las reglas del juego para empresas y países.

En este contexto, quienes logren anticipar estos cambios y construir cadenas de suministro más ágiles y robustas estarán mejor posicionados para competir en una economía global cada vez más incierta, pero también llena de nuevas oportunidades.

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