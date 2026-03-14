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La logística del petróleo: los corredores que sostienen la energía global

Más del 70% del petróleo comercializado internacionalmente se transporta por mar. Rutas estratégicas como Ormuz, Malaca o Suez concentran el flujo energético global, lo que las vuelve fichas geopolíticas clave

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El comercio internacional de petróleo
El comercio internacional de petróleo funciona como un sistema logístico altamente optimizado que conecta yacimientos, terminales portuarias, refinerías y centros industriales en distintos continentes (Ilustración: Movant Connection)

El sistema energético mundial depende de una red logística altamente integrada que conecta zonas de producción con los principales centros de consumo.

En ese entramado, el transporte marítimo ocupa un lugar central: alrededor del 76% del petróleo comercializado internacionalmente se transporta por mar, principalmente mediante buques tanque.

Cada año se transportan por vía marítima más de 3.000 millones de toneladas de petróleo crudo y productos petroleros, lo que convierte a los buques tanque en uno de los pilares del comercio global de materias primas.

Los buques tanque representan cerca del 29 % de la capacidad de carga de la flota mercante mundial, lo que refleja el peso del transporte de petróleo dentro de la logística marítima global

En términos logísticos, esto implica que una parte sustancial de los movimientos marítimos internacionales está vinculada directa o indirectamente con el transporte de petróleo y sus derivados, desde los campos de producción hasta las refinerías y centros industriales.

Los corredores energéticos que concentran el flujo mundial

El transporte global de petróleo depende de una serie de corredores estratégicos conocidos como chokepoints, verdaderos cuellos de botella por los que circula una parte significativa del suministro energético mundial.

Entre los más importantes se encuentran el Estrecho de Ormuz, el Estrecho de Malaca, el Canal de Suez junto al oleoducto SUMED y el Estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén.

El caso más crítico es el Estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán. Por este corredor circulan más de 20 millones de barriles de petróleo por día, lo que equivale a cerca del 20% del consumo mundial.

Cualquier interrupción en esta ruta tiene consecuencias inmediatas sobre el mercado energético global y sobre las cadenas logísticas que abastecen a las principales economías.

La principal autopista energética del planeta

Entre las rutas más relevantes del comercio petrolero global se destaca el corredor que conecta Medio Oriente con Asia a través del Estrecho de Malaca. Este paso marítimo funciona como un punto clave para el transporte de crudo desde el Golfo Pérsico hacia los principales centros de consumo energético de Asia, especialmente China, Japón, Corea del Sur e India.

El crecimiento industrial de estas economías ha transformado este circuito en la ruta energética más transitada del planeta, consolidando al Sudeste Asiático como un nodo clave dentro de la logística petrolera global.

Cuando la logística energética se vuelve geopolítica

La dependencia de estas rutas explica por qué muchos conflictos internacionales se concentran precisamente en zonas donde convergen corredores marítimos, puertos estratégicos e infraestructuras energéticas.

En contextos de tensión geopolítica, cualquier amenaza sobre estos pasos marítimos obliga a reconfigurar las cadenas logísticas.

Los buques pueden verse obligados a modificar rutas, aumentar los tiempos de tránsito o incluso redirigir cargamentos hacia terminales alternativas, lo que genera un efecto inmediato sobre los costos de transporte y sobre los precios internacionales del petróleo.

El sistema energético mundial depende
El sistema energético mundial depende de una red logística altamente integrada que conecta zonas de producción con los principales centros de consumo (Imagen: Shutterstock)

Las tensiones recientes en Medio Oriente, por ejemplo, han vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de corredores por donde circula una parte significativa del suministro energético global.

Un sistema eficiente, pero vulnerable

El comercio internacional de petróleo funciona como un sistema logístico altamente optimizado que conecta yacimientos, terminales portuarias, refinerías y centros industriales en distintos continentes.

Sin embargo, su eficiencia también implica una elevada sensibilidad frente a interrupciones en puntos críticos de la red.

Puertos especializados, grandes buques tanque, oleoductos transcontinentales y centros de almacenamiento estratégico forman parte de una infraestructura global diseñada para mantener un flujo constante de energía.

Cuando alguno de estos eslabones se ve afectado, el impacto se propaga rápidamente a través de todo el sistema.

Más allá de las tensiones coyunturales, la logística del petróleo revela una constante en la economía internacional: la energía sigue siendo uno de los flujos más estratégicos del comercio global.

El control de rutas marítimas, corredores energéticos y nodos portuarios continúa teniendo un peso determinante en el equilibrio geopolítico.

Comprender la red logística que transporta el petróleo del mundo permite entender por qué muchos de los conflictos actuales se desarrollan precisamente en los puntos donde convergen energía, comercio y transporte internacional.

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