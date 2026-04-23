Chubut colocó deuda por USD 650 millones a una tasa de 9,45% en los mercados internacionales

Este jueves, Chubut consiguió USD 650 millones con la colocación de un bono bajo legislación de Nueva York con una tasa de 9,45% a 10 años y 3 de gracia, con el primer vencimiento en 2029. Se trata de la cuarta provincia que sale a tomar deuda en el mercado internacional, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a pesar de de que en el Ministerio de Economía sostienen que hay que cortar la dependencia con Wall Street.

Según pudo saber Infobae con fuentes oficiales de la gobernación, se trató de una exitosa colocación, ya que la provincia recibió ofertas por 2.200 millones de dólares. De la misma manera, fue considerada por fuentes del Ministerio de Economía, que resaltaron que les fue muy bien. Libro más de tres veces sobre suscrito.

Estos fondos frescos que obtuvo Chubut se van a sumar a los USD 3.200 millones que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) espera que se giren en los próximos meses por parte de las empresas para continuar con la compra de reservas. Durante la presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, se expuso que desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, pero solo liquidaron USD 6.800 millones en el mercado.

Con las compras de hoy por USD 194 millones, el BCRA ya cumplió el 66% de la meta anual y las reservas internacionales brutas se ubicaron en USD 46.167 millones, el segundo nivel más alto en lo que va de gestión de Javier Milei y desde el 2018.

¿Cortar la dependencia con Wall Street?

En el pasado, fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien habló sobre la necesidad de cortar la dependencia de las provincias con Wall Street. “Cuando se abre una ventanita, ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, afirmó con tono crítico durante una entrevista en el streaming La Casa.

La declaración se dio luego de una seguidilla de colocaciones en Wall Street. En el primer semestre del 2025, Córdoba colocó USD 725 millones en los mercados internacionales, con una tasa anual del 9,75%, en un contexto donde el riesgo país se ubicaba por debajo de los 700 puntos básicos. Y en enero de 2026, la provincia mediterránea anunció la colocación de otros USD 800 millones a una tasa de 8,95%, tras haber recibido ofertas por 1.600 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas se ubicaron en USD 46. 167 millones este jueves.

En el camino se sumó CABA, que emitió una nueva Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones, a una tasa de 7,8%, una de las más bajas de su historia crediticia y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos. Y Santa Fe, que colocó USD 800 millones con un bono a 9 años con una tasa de interés anual del 8,10 por ciento.

La colocación de Santa Fe fue una de las que más polémicas generó, sobre todo por el hecho de que el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de mantener los dólares fuera del país por más de dos meses. Lo que generó fuertes críticas de miembros del equipo económico que calculan las pérdidas que implicó para la provincia ante la apreciación del peso.

Si se hace la comparativa en el escenario en que Santa Fe hubiera liquidado los USD 800 millones el 10 de diciembre pasado, cuando colocó el bono en Nueva York y el tipo de cambio estaba en $1.430, hubiera obtenido 1,14 billones de pesos. Mientras que cuando los giro, la cotización del mayorista está en valores mínimos ($ 1.367), la cifra baja a $1,09 billones y esa pérdida por supuesta especulación es la que le recrimina el Gobierno a la provincia. Aunque luego, cuando fueron girados a fines de febrero, permitieron que las reservas del BCRA aumentaran en 800 millones de dólares.