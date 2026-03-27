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Brasil redefine el control del transporte de mercancías y reconfigura la operatoria logística

El nuevo esquema incorpora control anticipado, trazabilidad en tiempo real y restricciones que impiden operaciones fuera de las condiciones establecidas

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cadenas de suministro
La validación previa y la integración de datos aumentan la previsibilidad, reducen la volatilidad de costos y facilitan la planificación en las cadenas de suministro (Foto: Shutterstock)

El sistema de transporte de mercancías por carretera en Brasil atraviesa un cambio estructural a partir de la implementación de nuevas resoluciones de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A través de las normas 6.077/2026 y 6.078/2026, el organismo puso en funcionamiento un modelo que modifica de forma profunda la lógica de control en el sector: la fiscalización deja de concentrarse en las rutas y se traslada al momento previo al inicio de la operación.

La medida introduce mecanismos digitales que buscan prevenir irregularidades desde el origen, garantizar el cumplimiento de la tarifa mínima de flete y mejorar la trazabilidad de las operaciones. En términos operativos, esto implica que determinadas transacciones directamente no podrán ejecutarse si no cumplen con los requisitos establecidos.

Del control en ruta a la validación previa de las operaciones

Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la obligatoriedad del Código Identificador de Operación de Transporte (CIOT), que pasa a ser un requisito indispensable para cualquier traslado de mercancías. Sin este registro, la operación no puede formalizarse ni avanzar hacia la etapa operativa.

El CIOT, vinculado al sistema electrónico de pago de fletes, permite validar que las condiciones económicas del transporte se ajusten a la tarifa mínima establecida. En la práctica, esto implica que los acuerdos por debajo de ese umbral son automáticamente bloqueados antes de que el servicio se ejecute.

Este cambio introduce una modificación relevante en la dinámica del sector. Tradicionalmente, muchas irregularidades eran detectadas durante controles en carretera, cuando la operación ya estaba en curso. Con el nuevo modelo, esas inconsistencias se neutralizan en la fase de contratación, evitando que impacten en la cadena logística.

Para los operadores, esto supone una mayor necesidad de precisión en la planificación. La contratación del transporte ya no es solo una instancia comercial, sino también un punto crítico de validación regulatoria. Cualquier error o desvío puede impedir directamente la ejecución del servicio.

Integración de datos y monitoreo en tiempo real

Otro componente clave de las resoluciones es la integración entre el CIOT y el Manifiesto Electrónico de Documentos Tributarios (MDF-e). Esta conexión crea un flujo unificado de información que vincula la contratación, la documentación fiscal y el seguimiento de la operación.

Desde el punto de vista logístico, la interoperabilidad de estos sistemas permite avanzar hacia un modelo de monitoreo continuo. Las autoridades ya no dependen exclusivamente de inspecciones físicas en rutas, sino que pueden acceder a información en tiempo real sobre las operaciones en curso.

Esta capacidad amplía el alcance de la fiscalización y reduce las zonas grises donde históricamente se concentraban prácticas informales. Al mismo tiempo, introduce un nuevo estándar de trazabilidad que impacta en toda la cadena, desde el momento en que se acuerda el servicio hasta su ejecución.

El uso de datos en tiempo real también abre la puerta a una gestión más dinámica del sistema. La disponibilidad de información estructurada permite identificar patrones, detectar desvíos y ajustar políticas de manera más ágil, algo que puede tener implicancias en la eficiencia general del transporte.

transporte de mercancías
El sistema de transporte de mercancías por carretera en Brasil atraviesa un cambio estructural a partir de la implementación de nuevas resoluciones de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) (Foto: Shutterstock)

Nuevas reglas de juego para el mercado y los actores involucrados

El nuevo modelo no solo redefine los mecanismos de control, sino que también reconfigura las responsabilidades dentro del sector. En el caso de los transportistas independientes, el registro del CIOT deberá ser realizado por quien contrata o intermedia la operación, mientras que en otros esquemas la obligación recae sobre la empresa transportista.

La normativa también introduce límites claros en materia de condiciones de pago, prohibiendo prácticas que puedan afectar la autonomía de los transportistas. Este punto se vincula directamente con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la tarifa mínima y evitar distorsiones en el mercado.

En términos sancionatorios, el esquema prevé multas de R$ 10.500 por transacción en casos de incumplimiento, así como penalidades más severas que pueden incluir la suspensión o cancelación del registro de transportistas. Además, se amplía la responsabilidad hacia contratistas, intermediarios y plataformas digitales, con sanciones que pueden alcanzar hasta R$ 10 millones por operación irregular.

Impacto en la logística y en la previsibilidad de las operaciones

Más allá de su dimensión regulatoria, las resoluciones introducen cambios concretos en la operatoria logística. La validación previa y la integración de datos aumentan la previsibilidad, reducen la volatilidad de costos y facilitan la planificación en las cadenas de suministro.

A su vez, la digitalización de controles mejora la eficiencia, aunque exige adaptación operativa. El modelo avanza hacia un esquema donde las irregularidades se previenen desde el origen, fortaleciendo la previsibilidad del sistema.

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