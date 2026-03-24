Más volumen y fletes en alza exigen mayor eficiencia en la cadena logística de granos

El escenario actual pone en evidencia que la competitividad en el comercio de granos no depende únicamente de la producción o los precios, sino de la capacidad de ejecución operativa en un contexto cambiante (Foto: Shutterstock)

El mercado internacional de granos atraviesa un escenario de alta volatilidad impulsado por el conflicto en Medio Oriente, pero su impacto más concreto se refleja en la operatoria logística y en la forma en que se organizan los flujos de exportación.

La suba de los costos de transporte marítimo, la disrupción en rutas clave y la incertidumbre sobre los tiempos de tránsito están redefiniendo la planificación del comercio exterior.

En paralelo, Argentina enfrenta una campaña con volúmenes elevados y una fuerte demanda externa, lo que intensifica la presión sobre los sistemas de transporte, almacenamiento y embarque. La combinación entre mayor oferta exportable y un contexto global inestable obliga a optimizar cada eslabón de la cadena para sostener competitividad.

Volumen y exigencia operativa

El crecimiento de las exportaciones de girasol marca un punto de inflexión en términos de movimiento físico de mercadería. Durante el primer trimestre del año, los embarques alcanzaron niveles récord tanto en aceite como en grano, con cifras que multiplican ampliamente los registros históricos.

Este salto en los volúmenes tiene un correlato directo en la operatoria: mayor ingreso de camiones, incremento en los tiempos de descarga y necesidad de coordinación más precisa en los turnos portuarios. El sistema se ve exigido no solo por la cantidad, sino también por la velocidad a la que debe procesarse la mercadería.

Además, la aparición de destinos no habituales introduce nuevos desafíos en términos de trazabilidad, documentación y planificación de embarques. La diversificación de mercados implica adaptar circuitos operativos, gestionar nuevas condiciones comerciales y ajustar la logística internacional a rutas menos frecuentes. En este contexto, la eficiencia en la articulación entre transporte terrestre, terminales portuarias y buques se vuelve un factor crítico para evitar cuellos de botella.

Fletes más caros y ajuste en la estrategia exportadora

El aumento de los costos de transporte marítimo comienza a tener un impacto directo en la estructura de precios y en la toma de decisiones comerciales. En el caso del maíz, si bien la Argentina mantiene competitividad internacional, las primas de exportación muestran señales de debilitamiento frente a este nuevo escenario.

El incremento de los fletes obliga a los exportadores a ser más eficientes en la gestión de costos y en la planificación de cargas. La consolidación de volúmenes, la optimización de rutas y la coordinación de embarques se vuelven variables clave para sostener márgenes en un entorno más exigente.

A nivel operativo, el ritmo de despachos en los puertos del Gran Rosario —con millones de toneladas movilizadas en pocas semanas— evidencia la necesidad de contar con infraestructura capaz de absorber picos de actividad sin afectar la fluidez del sistema.

La ventana de competitividad frente a otros países exportadores es limitada, por lo que la capacidad de ejecutar operaciones de manera eficiente en ese período resulta determinante.

El mercado internacional de granos atraviesa un escenario de alta volatilidad impulsado por el conflicto en Medio Oriente, pero su impacto más concreto se refleja en la operatoria logística y en la forma en que se organizan los flujos de exportación (Foto: Shutterstock)

Disrupciones globales y cambios

El conflicto en Medio Oriente introduce un factor de riesgo directo sobre las rutas marítimas internacionales. El cierre virtual del Estrecho de Ormuz, con una gran caída en el tráfico de buques, obliga a reconfigurar circuitos y genera impactos en los tiempos y costos del transporte.

Estas disrupciones no solo afectan el comercio energético, sino que también repercuten en el movimiento de commodities agrícolas. La necesidad de desviar buques, extender trayectos o enfrentar mayores costos de seguro incrementa la complejidad de la planificación logística.

En paralelo, la volatilidad en los mercados financieros amplifica la incertidumbre operativa. Las fuertes variaciones de precios, impulsadas por la actividad de fondos especulativos, condicionan la toma de decisiones y obligan a ajustar estrategias en tiempo real. Para los operadores, esto implica trabajar con escenarios más dinámicos, donde la previsibilidad es menor y la capacidad de reacción cobra mayor relevancia.

Un sistema que redefine la competitividad

El escenario actual pone en evidencia que la competitividad en el comercio de granos no depende únicamente de la producción o los precios, sino de la capacidad de ejecución operativa en un contexto cambiante.

La necesidad de movilizar grandes volúmenes en tiempos acotados, adaptarse a nuevas condiciones del transporte internacional y gestionar costos crecientes convierte a la logística en un factor central para sostener el posicionamiento exportador.

En este marco, la integración entre los distintos eslabones —desde el origen hasta el embarque— resulta clave para absorber la volatilidad externa. La eficiencia en la coordinación, la infraestructura disponible y la capacidad de adaptación definirán el desempeño del sector en los próximos meses, en un entorno donde cada decisión operativa tiene impacto directo en la competitividad global.