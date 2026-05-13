Perú busca consolidarse como nuevo hub logístico minero del Pacífico

El Gobierno de Perú comenzó a profundizar las negociaciones con compañías de la India para avanzar en el desarrollo del megapuerto de Corío, una iniciativa que busca transformar la dinámica logística del Pacífico sudamericano y asegurar el abastecimiento de minerales críticos hacia el mercado asiático.

El proyecto, ubicado en la región de Arequipa, contempla una terminal portuaria con una profundidad natural de 28 metros, una condición que le permitiría recibir buques de gran calado y operar volúmenes de carga significativamente superiores a los de otros puertos de la región.

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La capacidad proyectada alcanzaría las 100 millones de toneladas anuales, consolidándolo como uno de los principales nodos logísticos del continente.

Según explicó el embajador peruano en India, Javier Paulinich, el proyecto ya está siendo evaluado por distintos grupos empresariales indios y el objetivo es avanzar en la incorporación de inversores una vez finalizado el Tratado de Libre Comercio bilateral entre ambos países.

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Un corredor regional para minerales y agroexportaciones

La propuesta logística presentada por Perú busca posicionar a Corío como una plataforma regional para la salida de cobre, litio, oro y productos agrícolas provenientes de distintos países sudamericanos. Además del cobre y oro peruano, el esquema contempla el movimiento de litio desde Bolivia, Argentina y Chile, junto con exportaciones agroindustriales desde Brasil y Argentina.

El enfoque responde a la creciente necesidad de India de asegurar el acceso a insumos estratégicos vinculados a industrias de alto crecimiento, como la fabricación de semiconductores, baterías y vehículos eléctricos. Actualmente, Perú ya ocupa un lugar relevante dentro de las cadenas de abastecimiento indias: más del 90% de las importaciones que India realizó desde Perú en 2024 estuvieron vinculadas a metales preciosos, según datos de COMTRADE de Naciones Unidas.

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En términos logísticos, el proyecto también podría modificar parte de los flujos marítimos regionales al generar una nueva alternativa de salida sobre el Pacífico para minerales provenientes del llamado “triángulo del litio” y del norte chileno.

El enfoque responde a la creciente necesidad de India de asegurar el acceso a insumos estratégicos vinculados a industrias de alto crecimiento, como la fabricación de semiconductores, baterías y vehículos eléctricos (Foto: Shutterstock)

Competencia portuaria y autonomía operativa

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que fue planteado como una iniciativa de capital privado, diferenciándose del puerto de Chancay, inaugurado en 2024 con participación de la estatal china Cosco. Desde Perú sostienen que este esquema permitiría a operadores indios desarrollar una infraestructura con mayor autonomía operativa sobre sus flujos comerciales y logísticos en la región.

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La iniciativa fue reactivada oficialmente en noviembre a través de un acuerdo entre ProInversión, el gobierno regional de Arequipa y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de evaluación técnica para definir el modelo definitivo de concesión.

La inversión estimada ronda los 7.000 millones de dólares, en un contexto donde distintos países comienzan a acelerar estrategias para asegurar cadenas de suministro vinculadas a minerales críticos. En febrero, India también firmó un acuerdo con Brasil para explorar conjuntamente recursos minerales y avanza paralelamente en la ampliación de su acuerdo comercial con Chile para fortalecer el acceso al litio sudamericano.

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