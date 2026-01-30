Córdoba concreta su primera exportación aérea de carne refrigerada a Europa

La operación no solo representó un logro puntual para la industria cárnica, sino que también confirmó el crecimiento del transporte aéreo de cargas desde el interior del país (Imagen: Shutterstock)

La provincia de Córdoba concretó el jueves 29 de enero un hito para su entramado productivo y logístico: la primera exportación de carne vacuna refrigerada con destino a Portugal operada desde el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.

La operación marcó un paso relevante en la consolidación del aeropuerto cordobés como hub de carga aérea competitivo, con capacidad para atender envíos de alto valor agregado y exigencias sanitarias estrictas.

El embarque, correspondiente a cortes refrigerados de carne vacuna, fue despachado por vía aérea hacia Europa, con una primera etapa hasta Madrid y posterior traslado terrestre hasta territorio portugués.

Se trató de un envío que requirió condiciones precisas de conservación en frío, coordinación logística internacional y cumplimiento riguroso de normativas sanitarias, lo que puso en evidencia el salto cualitativo de la infraestructura logística disponible en Córdoba.

Un avance clave para la logística aérea del interior

La operación no solo representó un logro puntual para la industria cárnica, sino que también confirmó el crecimiento del transporte aéreo de cargas desde el interior del país, reduciendo la dependencia de los grandes nodos tradicionales y acortando tiempos logísticos para productos perecederos.

En este caso, la posibilidad de exportar carne refrigerada por vía aérea desde Córdoba respondió a una combinación de factores: mejoras en infraestructura, inversiones en almacenamiento especializado y una estrategia orientada a diversificar rutas y destinos internacionales. La disponibilidad de depósitos de frío dentro del aeropuerto resultó determinante para sostener la cadena de calidad desde el origen hasta el destino final.

Además, este tipo de operaciones permitió capturar mayor valor por tonelada exportada, ya que el transporte aéreo está asociado a productos premium, envíos urgentes o mercados que priorizan frescura y trazabilidad por sobre el volumen.

Coordinación y planificación logística

Desde 2024, la provincia venía desarrollando una estrategia integral de fortalecimiento logístico, orientada a potenciar la conectividad aérea, atraer nuevas rutas de carga y generar condiciones para que más sectores productivos pudieran acceder al comercio exterior desde territorio cordobés.

En ese marco, se conformó una mesa intersectorial que articuló a exportadores, organismos públicos y actores del sistema aeroportuario, con el objetivo de identificar cuellos de botella, mejorar procesos operativos y adaptar la infraestructura a los requerimientos del comercio internacional moderno.

Parte del crecimiento sostenido del aeropuerto en términos de volumen exportado y valor FOB se explicó por inversiones específicas en manipulación, equipamiento y almacenamiento, que permitieron atender operaciones sensibles como la carne refrigerada, productos farmacéuticos o cargas especiales.

Desde la mirada del comercio exterior, el avance reforzó un modelo de descentralización logística (Foto: Shutterstock)

Este trabajo coordinado resultó clave para que el aeropuerto no funcionara solo como un punto de salida, sino como un nodo logístico integrado, capaz de ofrecer previsibilidad, eficiencia y costos competitivos.

Portugal, un mercado estratégico para la carne argentina

El destino elegido para este primer envío no fue casual. Portugal se consolidó durante 2024 como uno de los principales mercados europeos para la carne argentina, con una demanda sostenida de cortes de calidad y un posicionamiento favorable del producto en el segmento gastronómico.

La combinación entre crecimiento de la demanda externa y mejoras en la logística de salida abrió nuevas oportunidades para los productores del interior, que pudieron acceder a mercados internacionales sin necesidad de trasladar su producción a grandes centros logísticos distantes.

En términos logísticos, la posibilidad de llegar a Europa en menos tiempo redujo riesgos asociados a la cadena de frío, mejoró la planificación comercial y permitió responder con mayor agilidad a pedidos específicos del mercado.

Impacto regional y proyección a futuro

Este primer embarque aéreo de carne refrigerada desde Córdoba sentó un precedente para futuras operaciones similares, tanto en el sector cárnico como en otras economías regionales que requieren logística especializada y tiempos acotados.

Desde la mirada del comercio exterior, el avance reforzó un modelo de descentralización logística, donde las provincias ganan protagonismo como plataformas exportadoras, ampliando la base productiva con acceso directo a mercados internacionales.

A su vez, la consolidación del aeropuerto como hub de carga aérea generó un efecto multiplicador: mayor volumen atrajo nuevas rutas, nuevas rutas redujeron costos, y esa reducción de costos habilitó a más empresas a exportar.

Autoridades provinciales destacaron que el objetivo es seguir profundizando este camino, fortaleciendo la conectividad internacional, ampliando la infraestructura logística y acompañando el desarrollo exportador con una visión de largo plazo.

En ese sentido, la exportación de carne refrigerada a Portugal no fue solo un envío puntual, sino una señal concreta de hacia dónde se orienta la logística aérea del interior: más valor agregado, mayor integración internacional y un rol cada vez más activo en las cadenas globales de suministro.