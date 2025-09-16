Movant LogComex

Logística bajo control: 16 mil transportes agropecuarios inspeccionados en rutas clave

En Entre Ríos, los operativos del Senasa combinan control logístico y sanitario para resguardar la producción local y fortalecer la confianza de los socios comerciales en el exterior

Guardar
Las inspecciones derivaron en 308
Las inspecciones derivaron en 308 actas de infracción, con un predominio de irregularidades vinculadas a documentación y habilitaciones (Foto: Senasa)

La logística agroalimentaria en Argentina enfrenta un desafío constante: garantizar que los productos circulen por el país cumpliendo las normas sanitarias y de inocuidad que permiten sostener tanto el consumo interno como la apertura de mercados internacionales. En ese marco, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ejecutó en Entre Ríos un plan intensivo de fiscalización que alcanzó a 16.348 transportes de cargas agropecuarias entre enero y agosto de 2025.

El operativo, desarrollado en puntos estratégicos de la provincia, estuvo orientado a verificar documentación sanitaria, condiciones de traslado y estado higiénico de las unidades que transportaban animales vivos, productos de origen animal y vegetal, y subproductos agroindustriales. La medida busca preservar la salud de los consumidores, proteger los estatus zoofitosanitarios del país y asegurar la continuidad de las exportaciones.

Infracciones y sanciones

Las inspecciones derivaron en 308 actas de infracción, con un predominio de irregularidades vinculadas a documentación y habilitaciones. El 66% de las actas respondió a faltas en los papeles exigidos; un 16% a interdicciones; un 12,3% obligó a que la carga retornara a origen; un 8,6% correspondió a liberaciones de interdicciones y un 6,4% culminó en decomisos.

En materia de productos decomisados, los controles detectaron volúmenes significativos que no cumplían con la normativa vigente. Entre ellos se contabilizaron 809 kilos de embutidos, 5.000 kilos de grasa, 5.000 huevos (equivalentes a 416 docenas), 47 aves vivas, 416 plantines de cannabis y 407 plantas cítricas. Estos hallazgos evidencian la magnitud del riesgo que representan los traslados irregulares para la inocuidad de los alimentos y la bioseguridad del país.

Transporte bajo la lupa

La fiscalización no se limitó a la carga en sí, sino también a las condiciones logísticas de cada transporte. El Senasa informó que muchas de las infracciones se vincularon con la ausencia de habilitación oficial, falta o falsificación de documentación sanitaria (como el Documento de Tránsito Vegetal electrónico, DTV-e, o el Documento de Tránsito electrónico, DT-e), credenciales apócrifas y deficiencias en las condiciones de traslado.

Estos puntos son determinantes para la logística: un camión que no cuenta con la documentación en regla o que transporta mercadería en condiciones inadecuadas no solo compromete la seguridad alimentaria, sino que también interrumpe la fluidez de las cadenas de abastecimiento. A nivel macroeconómico, cada infracción representa un riesgo potencial para la continuidad del comercio internacional, ya que los mercados compradores exigen trazabilidad y cumplimiento de estándares sanitarios estrictos.

Los controles detectaron volúmenes significativos
Los controles detectaron volúmenes significativos que no cumplían con la normativa vigente. Entre ellos se contabilizaron embutidos, grasa, huevos, aves vivas, plantines de cannabis y plantas cítricas (Foto: Senasa)

Controles en rutas estratégicas

Los operativos se realizaron en coordinación con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional. Los puestos fijos de control funcionaron en Cerrito (Ruta Nacional 14, km 341, Chajarí), en Federal (Ruta 127, km 197, incluyendo controles en Sauce de Luna y Conquistadores) y en el acceso al Túnel Subfluvial “Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis”, que conecta Paraná con Santa Fe.

A estos se sumaron patrullas móviles: una con base en Concordia (Ruta 14, km 240), que extendió su cobertura a rutas de Villaguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú; y otra en Gualeguay, que realizó operativos en corredores hacia Victoria. Esta cobertura dinámica permitió abarcar puntos neurálgicos de la red vial entrerriana, utilizada para el traslado de mercaderías tanto al mercado interno como a los puertos de exportación.

Impacto en la cadena logística

El sistema de control desplegado cumple un doble rol: protege la salud de la población al impedir que alimentos y animales en condiciones irregulares lleguen a los mercados, y fortalece la competitividad de la logística agroindustrial argentina al garantizar el cumplimiento de normas internacionales.

En un contexto donde la confianza de los mercados depende de la inocuidad de los alimentos y la trazabilidad de los procesos, el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria se convierte en un factor logístico decisivo. Los controles del Senasa en Entre Ríos no solo se inscriben en la vigilancia local, sino que forman parte de una estrategia nacional de resguardo de la producción y las exportaciones.

Con más de 16 mil unidades inspeccionadas en ocho meses, el operativo refleja la magnitud del esfuerzo destinado a ordenar el tránsito de cargas agropecuarias y a consolidar un sistema logístico seguro, capaz de sostener el abastecimiento interno y, al mismo tiempo, responder a las exigencias de los mercados globales.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorFiscalizaciónInocuidad

Últimas Noticias

La logística atraviesa cada proyecto y el marketing lo puede hacer visible

Beltrán Briones, creador de contenido y desarrollador inmobiliario, explica por qué la planificación, la coordinación y la comunicación estratégica son claves para impulsar sectores que suelen permanecer ocultos

La logística atraviesa cada proyecto

Canal de Panamá proyecta una década de transformación logística y sostenible

Más que una ruta interoceánica, el Canal se prepara para convertirse en hub logístico, con proyectos que integran puertos, gasoductos y plataformas multimodales al servicio del comercio mundial

Canal de Panamá proyecta una

Diversificarse y capacitarse para no quedar atrás en comercio exterior

Darío Valero, socio de un estudio de despachantes de aduana, advierte sobre los errores más comunes en pymes exportadoras y resalta la capacitación y la diversificación como claves para sostenerse en un sector en transformación

Diversificarse y capacitarse para no

Mercosur y EFTA: un pacto que redefine cadenas logísticas y acceso a mercados

El acuerdo marca un punto de inflexión para la logística regional: mayores volúmenes de intercambio, exigencias ambientales y la apertura de nuevos corredores demandarán cadenas más ágiles, sostenibles y digitalizadas

Mercosur y EFTA: un pacto

Industria y abastecimiento: los retos de operar en Tierra del Fuego

Geraldina Marino, licenciada en comercio internacional con experiencia en e-commerce, consumo masivo y electrónica, describe los desafíos de coordinar las cadenas de abastecimiento para entornos complejos y de difícil acceso

Industria y abastecimiento: los retos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallan un misterioso cambio en

Hallan un misterioso cambio en el núcleo de la Tierra mediante datos satelitales

Delivery de drogas con taxis y la sospecha de prefectos que filtraban datos a una banda lideraba por dos presos

Mendoza: buscan a una nena de 5 años que desapareció a la salida de su escuela

Presupuesto 2026: el Gobierno espera que Aerolíneas y Nucleoeléctrica sean las empresas públicas más deficitarias

Con afiches realizados por alumnos de escuelas porteñas, se presentó la segunda campaña de movilidad sustentable en el Subte

INFOBAE AMÉRICA
El líder bielorruso Lukashenko habló

El líder bielorruso Lukashenko habló de su posible retirada: “Busco futuros presidentes, quiero verlos”

Más de 2,2 millones de niñas en Afganistán son privadas de educación bajo el régimen talibán, denunció UNICEF

Terminaron las maniobras ruso-bielorrusas Západ-2025 y las tropas vuelven a sus bases

Estados Unidos designó como terroristas a cuatro milicias iraníes

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

TELESHOW
La profunda reflexión de Katja

La profunda reflexión de Katja Alemann contra los que le dicen “vieja” como insulto: “Es la época más feliz de mi vida”

Récord argentino: Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de la situación del país: “¿Cómo no te vas a angustiar?"

Quién es el deportista con el que vinculan a Laurita Fernández luego de su separación de Peluca Brusca

La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini a la caída de Catherine Fulop en el escenario: “Se llevó puesto todo”