La ruta invisible del abastecimiento en la industria de insumos avanzados para alimentos

Fernando Morales es responsable de logística y supply chain en una empresa productora de materiales orgánicos (Foto: Movant Connection)

“La logística no siempre es visible, pero sus efectos sí”. Fernando analiza el detrás de escena de la cadena de abastecimiento en una industria donde la falta de coordinación y previsión puede generar costos ocultos que impactan directamente en los resultados.

¿Cómo describirías el rol y la importancia de la cadena de suministro en tu sector profesional?

Yo creo que es lo más importante. Primero por el abastecimiento, segundo porque trabajás de la mano con planificación y producción, y tercero porque es quien lleva el producto al cliente. Se relaciona con compras, con la parte comercial, con quienes traen insumos, y también con la entrega del producto. Es uno de los eslabones más relevantes en una compañía.

¿Y qué tan clave es la coordinación entre áreas?

La coordinación y la planificación van de la mano. Y tiene que haber una muy buena comunicación. Siempre surgen problemas: se atrasa un camión, se rompe una bomba, no podés descargar, no podés abastecer la línea. Esa comunicación es fundamental para achicar los problemas y trabajar sin generar grandes costos ocultos. Porque lo que no se ve es lo que termina encareciendo el producto. Si no hay un sistema que registre todo y no hay profesionales que comuniquen, se generan desvíos que impactan fuerte.

¿Qué desafíos identificás en el abastecimiento para la industria alimenticia?

Todo lo que tiene que ver con lo alimenticio - químico es muy complejo y requiere muchos conocimientos. Trabajé con alimentos importados, con congelados, pero una cosa es traer algo congelado y mantenerlo congelado, y otra es coordinar un isotanque con un producto sólido que había que calentar durante tres días para descargarlo como líquido. Todo ese proceso tiene un costo adicional que hay que prever. Si no lo conocés, perdés plata. Una estadía de un camión cisterna puede costar unos 350 dólares por día y si te olvidás de sumar los días necesarios para este tipo de procesos, perdés mucho.

¿La especialización se vuelve clave en esos casos?

Tal cual. Pero no solo del producto, también del tipo de unidad, del flete y del tratamiento. Necesitás unidades especiales, conocimiento técnico, y muchas veces no hay manual para esto. Son industrias que cambian mucho. Por eso, la comunicación es esencial. La logística ya es compleja, pero en estos casos, más todavía.

Refiriéndose a la importancia de la cadena de suministro, Fernando comenta que "es lo más importante. Se relaciona con compras, con la parte comercial, con quienes traen insumos, y también con la entrega del producto" (Foto: Shutterstock)

¿Qué particularidades presentan estos productos para su manipulación?

A nivel de calidad e inocuidad, son muy exigentes. Es casi como en el rubro farma. Hay salas envasadas y selladas, donde solo entra personal autorizado. Entrás como si fueras un astronauta. Todo está sellado, controlado. Es muy estricto.

¿Cuál es la importancia de la tecnología en la cadena de suministro? ¿Qué tendencias ves actualmente?

Es un punto crítico. Muchas empresas, incluso grandes, todavía no tienen sistemas de gestión bien desarrollados. Están pasando de software más chicos a otros más robustos, pero hay una gran deuda con la tecnología. Se pierde tiempo buscando información, se pierde trazabilidad. Y se viene algo más grande: la inteligencia artificial, que va a dejar obsoletos muchos sistemas actuales. Hay que capacitarse, entender que un buen sistema de gestión permite visualizar procesos y calcular costos reales. Sin eso, no se puede avanzar.

¿Qué hay que tener en cuenta al pensar en optimizar procesos logísticos?

Una de las cosas más críticas es la desconexión de información, especialmente en Comercio Exterior. Faltan sistemas que integren todo el trabajo de Comex. Hoy dependemos de mucha gente para seguir un contenedor o un isotanque: despachante, forwarder, logística, aduana. No hay un sistema que concentre toda la información. Y eso afecta tanto a la exportación como al mercado interno. La inteligencia artificial seguramente ayude a resolverlo, pero todavía falta.

¿Querés dejar algún mensaje final?

Me gustaría que las empresas inviertan en tecnología, que le den espacio a los más jóvenes que son quienes traen ideas nuevas. Que entiendan que lo digital es el nuevo mundo. Ese sería mi mensaje.