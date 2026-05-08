El bloqueo en Ormuz mantiene atrapados a 1.500 buques y prolonga la incertidumbre logística

El organismo también confirmó que, hasta el momento, se registraron más de treinta buques atacados, diez marinos fallecidos y dos desaparecidos desde el inicio de la crisis (Foto: Shutterstock)

La crisis en el golfo Pérsico continúa generando consecuencias sobre el transporte marítimo, las cadenas de suministro y la operatoria logística internacional. En una nueva evaluación sobre el escenario en la región, la Organización Marítima Internacional (OMI) informó que alrededor de 1.500 buques y unos 20.000 tripulantes permanecen atrapados por el bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los corredores estratégicos del comercio mundial.

La información fue presentada por el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, durante la Convención Marítima de las Américas realizada en Panamá. Allí sostuvo que la industria marítima atraviesa un escenario complejo por las restricciones operativas derivadas del conflicto geopolítico en Oriente Medio.

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Según explicó Domínguez, el impacto alcanza directamente a la logística global debido a que el transporte marítimo moviliza más del 80% de los productos comercializados en el mundo. En ese contexto, pidió “paciencia” a operadores, armadores y compañías vinculadas a la actividad hasta que pueda restablecerse la normalidad operativa en la zona.

Un corredor clave para el comercio global

El estrecho de Ormuz concentra una parte significativa de los flujos marítimos vinculados a recursos energéticos y productos industriales. De acuerdo con los datos difundidos por la OMI, desde esa región se transporta cerca del 20% del petróleo crudo mundial, el 19% del gas natural licuado, además de volúmenes relevantes de químicos, fertilizantes y automóviles.

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El organismo también confirmó que, hasta el momento, se registraron más de treinta buques atacados, diez marinos fallecidos y dos desaparecidos desde el inicio de la crisis. Frente a ese escenario, la entidad recomendó evitar cruces por la zona mientras no existan garantías de seguridad para las tripulaciones y las embarcaciones.

“Sigo haciendo un llamado para que los operadores, compañías y armadores no tomen estos riesgos y traten de cruzar el estrecho de Ormuz cuando sabemos que no hay una seguridad garantizada”, señaló Domínguez durante su intervención pública.

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La evolución de la situación sigue siendo monitoreada de cerca por navieras, operadores logísticos y actores del comercio internacional debido al papel estratégico que tiene la región (Imagen: Shutterstock)

Impacto logístico y reorganización de rutas

La continuidad de las restricciones en Ormuz mantiene abierto un escenario de reorganización operativa para parte del comercio marítimo internacional. El eventual desvío de rutas implica mayores tiempos de tránsito, reconfiguración de escalas y utilización de corredores alternativos para determinados tráficos.

La OMI sostuvo que la industria marítima puede adaptarse mediante nuevas rutas, aunque advirtió que determinados productos estratégicos mantienen una alta dependencia de esa región. Entre ellos aparecen especialmente los hidrocarburos, el gas natural licuado y diversos insumos para la industria química y agroindustrial.

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En paralelo, continúan las negociaciones diplomáticas impulsadas por Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo que permita restablecer la circulación marítima en la zona. Según declaraciones recientes del presidente Donald Trump, existen conversaciones en curso orientadas a poner fin tanto al conflicto con Irán como al cierre del estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, la evolución de la situación sigue siendo monitoreada de cerca por navieras, operadores logísticos y actores del comercio internacional debido al papel estratégico que tiene la región dentro de las cadenas globales de abastecimiento.

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