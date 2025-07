Tecnología, estrategia y personas: el nuevo equilibrio en las cadenas de abastecimiento

Leonardo Cacciante es CEO en Argentina, Uruguay y Paraguay de una empresa multinacional de ingeniería y tecnología (Foto: Movant Connection)

“La logística siempre es clave y es relevante en tu negocio”, afirma Leonardo al destacar su impacto en una operación eficiente y adaptada a las necesidades del cliente. En esta entrevista, repasa su trayectoria, analiza el avance de la inteligencia artificial, señala el valor de las soluciones desarrolladas en la región y comparte su visión sobre la capacidad de adaptación en contextos desafiantes.

Contás con una amplia trayectoria en supply chain previa a tu rol como CEO, ¿qué mirada tenés actualmente sobre el presente de las cadenas de abastecimiento?

Trabajé mucho tiempo en esa área, que siempre representa un desafío. Está en evolución permanente. Es uno de los espacios donde más se puede optimizar la eficiencia y mejorar la calidad del servicio.

En los últimos años, además, se sumó un componente clave: la inteligencia artificial, y estoy convencido de que tendrá cada vez más protagonismo.

En centros logísticos de la región se están incorporando sistemas de monitoreo que integran tecnología y control en tiempo real. Estas herramientas permiten detectar, por ejemplo, si una tarea se realiza fuera del lugar asignado o si hay movimientos inusuales. También se desarrollan procesos de planificación que comienzan a incluir inteligencia artificial.

No se trata de reemplazar personas con tecnología. La idea es que las personas puedan enfocarse en tareas más analíticas y creativas. La inteligencia artificial ayuda a absorber el crecimiento operativo sin sobrecargar a los equipos.

Por ejemplo, en el sector agroindustrial, hay herramientas que aplican IA para intervenir solo cuando detectan la necesidad, lo que mejora la eficiencia, reduce el uso de insumos y tiene un impacto ambiental positivo. No se reemplazan puestos de trabajo, se potencia el rol de las personas. Esa es la lógica que se busca.

Pensando en tu rol regional, ¿cómo se arma una estrategia que funcione en países tan distintos como Argentina, Uruguay o Paraguay?

Si bien cada país tiene sus particularidades, en América Latina compartimos una dinámica con vaivenes económicos, cambios frecuentes y una gran capacidad de adaptación. Esa flexibilidad es un valor fundamental. Nos permite encontrar soluciones creativas, reaccionar con rapidez y ver oportunidades incluso en contextos inciertos. Eso es algo muy valorado en el plano internacional.

En los últimos años, la región fue ganando reconocimiento. Hay países que tienen una larga trayectoria institucional dentro de las estructuras globales. En el último tiempo, varias responsabilidades que antes estaban concentradas en otras regiones comenzaron a trasladarse a América Latina. Eso refleja la confianza que se tiene en la capacidad de ejecución y desarrollo que hay en esta parte del mundo.

La logística. Cuando se quiere fortalecer una línea de trabajo, es clave analizar desde dónde conviene abastecer.

Algunos países funcionan como nodos principales, pero también se trabaja con múltiples orígenes. La logística es esencial, no solo porque cada año presenta nuevos desafíos, sino porque hay que estar en el momento adecuado con la solución adecuada. Eso exige una operación muy bien alineada.

Refiriéndose a la evolución del supply chain, Leonardo comenta que "en los últimos años, además, se sumó un componente clave: la inteligencia artificial, y estoy convencido de que tendrá cada vez más protagonismo" (Imagen: Shutterstock)

¿Qué papel jugó tu experiencia en supply chain en tu desarrollo como líder?

Fue fundamental. Trabajar en esa área te obliga a buscar eficiencia de manera constante, a pensar cómo mejorar los procesos y responder con precisión a las demandas. Con el avance del comercio electrónico, por ejemplo, la exigencia sobre las operaciones logísticas es cada vez mayor. Haber pasado por esa experiencia te da herramientas clave para liderar.

En la última década hubo un crecimiento fuerte del área. Hoy supply chain es un espacio estratégico dentro de las organizaciones.

Hablás mucho de soluciones. ¿Qué lugar tienen las que se crean en la región dentro del mapa global?

En esta región no solo se resuelven problemas, también se generan desarrollos que luego se aplican en otros países. Un ejemplo es una solución para mantenimiento de flotas que surgió en Argentina, se implementó en otros países de la región y hoy tiene alcance internacional. Utiliza inteligencia artificial para automatizar tareas, gestionar información y mejorar la toma de decisiones. Es un desarrollo local con proyección global.

En el contexto actual argentino, ¿identifican sectores que estén creciendo especialmente?

Cada unidad tiene su propia dinámica, pero se observa un gran potencial en sectores como la minería y los servicios del conocimiento, pensando en los próximos años. El agro mantiene una posición relevante y también presenta oportunidades de expansión. Se están incorporando soluciones adaptadas a esas áreas con la mirada puesta en su crecimiento futuro.

Destacás la visión de futuro, la creatividad, el entusiasmo. ¿Cómo se mantiene vivo todo eso después de estar muchos años en una compañía?

Siempre hay nuevos desafíos, iniciativas, cambios. Además, el contexto regional lo exige. No hay tiempo para aburrirse. Constantemente aparecen nuevos objetivos, nuevas propuestas, y eso me motiva mucho. La innovación, ya sea en procesos o soluciones, es algo que me apasiona.