Industria, energía y comercio exterior: una mirada desde la operación crítica

Ignacio Martini es líder del departamento de comercio exterior en una empresa fabricante de maquinaria de automatización (Foto: Movant Connection)

Con experiencia en sectores industriales estratégicos, Ignacio comparte su visión sobre el impacto de los tiempos logísticos, la normativa técnica y la digitalización en la gestión del comercio exterior.

¿Qué particularidades tiene gestionar el comercio exterior en una industria donde los productos son técnicos, complejos y críticos para proyectos a gran escala?

Gestionar productos técnicos tiene bastantes particularidades. Primero, uno tiene que tener conocimiento de lo que está importando, justamente porque muchos de estos productos requieren una clasificación correcta. Varios pueden tener intervenciones específicas, como seguridad eléctrica, por ejemplo. Entonces, es muy importante conocer bien la normativa que aplica a cada producto.

¿Qué desafíos presenta importar o exportar componentes con requisitos normativos específicos, como certificaciones eléctricas o aduaneras?

Actualmente, para lo que es exportación, no hay requisitos técnicos adicionales. Pero en cuanto a importaciones, sí hubo muchos cambios en el último tiempo. Se ha dispensado a la autoridad aduanera del control de ciertas intervenciones, y eso pasó a estar enfocado en la comercialización del producto. No implica mayor flexibilidad, sino un cambio de paradigma. El cumplimiento ya no se revisa en el ingreso, sino que hay que continuar respetando la normativa vigente para poder comercializar.

¿Qué margen de flexibilidad tenés en una operación cuando se trata de partes clave para una planta energética o industrial?

Cuando se trata de proyectos muy quirúrgicos y específicos, el margen es muy corto. Más aún si estás importando estructuras complejas o productos que requieren instalación en sitio. Muchas veces el tiempo es el enemigo. Cualquier error puede implicar demoras críticas en proyectos industriales a gran escala, donde los márgenes no permiten equivocaciones.

"El sector energético contribuye mucho a la sustentabilidad. Veo una gran proyección en este nicho y el mundo está yendo en esa dirección", destaca Ignacio (Imagen: Shutterstock)

¿Cómo formás a alguien nuevo en un sector donde cada error puede tener consecuencias técnicas o económicas importantes?

Cuando contrato a alguien nuevo, valoro sus cualidades técnicas, pero sobre todo sus ganas. La parte técnica se puede ir incorporando, dependiendo del puesto. Hay analistas, perfiles más técnicos y otros más operativos. Parte de lo técnico se puede complementar con consultoría externa o el trabajo del despachante. Yo valoro mucho las ganas de aprender, la energía que aporta al equipo, y también los vínculos interpersonales, tanto dentro del equipo como con los clientes internos y externos.

¿Qué importancia tiene la capacitación dentro de tu equipo? ¿Sentís que todavía hay cosas por mejorar?

Tengo la suerte de estar en una compañía que hace mucho hincapié en la mejora continua. La capacitación es constante. Cada año surgen nuevos proyectos y hay que estar actualizados, más con todo lo que trajo la pandemia y la digitalización. Hay cursos internos y también externos. La idea es mejorar alguna parte del proceso o incluso todo el proceso del departamento, año a año.

¿Qué herramientas digitales o automatizaciones te parece que van a transformar la manera de operar en comercio exterior?

Cuando empecé, nos manejábamos mucho con Excel, mails, carpetas. Hoy, herramientas como Power BI o la digitalización de la comunicación con el despachante, por ejemplo, cambiaron mucho la forma de trabajar. Ahora se manejan datos por interfaz, lo que agiliza todo. Cada día surge una herramienta nueva. Hay que verlas, aprender a usarlas y aplicarlas bien.

¿Cómo ves el crecimiento del comercio exterior argentino frente al mundo?

Argentina está en una etapa de transformación, con más apertura. Si vemos los datos, en este 2025 han aumentado las importaciones y las exportaciones se mantienen estables. Tenemos un fuerte potencial en petróleo, gas y minería. Entiendo que eso puede mejorar la balanza comercial en el corto o mediano plazo. En cuanto a importaciones, un 70% corresponde a bienes de capital. Eso muestra que muchas pymes y grandes empresas están aprovechando para capitalizarse industrialmente.

¿Cuáles son tus expectativas para el sector?

El sector energético contribuye mucho a la sustentabilidad. Nos enfocamos en energía limpia y ayudamos a que los procesos industriales sean más eficientes y con menor impacto ambiental. Veo una gran proyección en este nicho. El mundo está yendo en esa dirección. Hoy veo más potencial que nunca.

¿Qué estrategias implementás para gestionar la cadena de suministro considerando la necesidad de adaptarse a tecnologías emergentes?

La estrategia del departamento se basa en respetar los procesos internos y cumplir con todas las normas de compliance. A la vez, hay que adaptarse a las necesidades específicas de cada operación y cada cliente. Por eso se necesita un equipo flexible y ágil. Hoy, con una mayor apertura en importaciones, el diferencial está en la velocidad y en ser lo más eficientes posible.

Muchas veces se cree que el comercio exterior es un mundo técnico y complejo. Y si bien no es simple, es totalmente entendible. Yo trato de explicarlo de forma clara, sobre todo cuando hablo con la fuerza comercial. Cuando la comunicación con el cliente interno o externo es fluida, todo se hace mucho más fácil.