EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Así construyó El Mayo Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscarle

EEUU ofreció beneficios al hijo de “El Chapo” para entregarse y delatar al Cártel de Sinaloa, según Los Angeles Times Según la información, Joaquín Guzmán López avisó a agentes federales que llegaría con “algo importante”, pero no esperaba que fuera “El Mayo” Zambada

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)

Agentes federales de Estados Unidos presionaron a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para que se entregara y le sugirieron que obtendría un trato favorable si aportaba pruebas o entregaba a otros integrantes del Cártel de Sinaloa, según un reportaje del portal Los Angeles Times publicado este lunes 20 de julio, el mismo día en que el cofundador de la organización criminal, Ismael “El Mayo” Zambada, fue condenado a cadena perpetua en Brooklyn.