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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Así construyó El Mayo Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscarle

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12:53 hsHoy

Lechería, parque acuático y ranchos: así construyó “El Mayo” Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscar tras su condena

Ismael Zambada García, líder cofundador del Cártel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua

Ismael El Mayo Zambada aparece en un collage editorial rodeado de fotografías de diversas actividades productivas y negocios mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ismael El Mayo Zambada aparece en un collage editorial rodeado de fotografías de diversas actividades productivas y negocios mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez federal Brian Cogan condenó este lunes 20 de julio a Ismael “El Mayo” Zambada a cadena perpetua y ordenó la confiscación de 15 mil millones de dólares, la cifra más alta reclamada jamás a un capo mexicano.

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12:53 hsHoy

Fotos de “El Mayo” Zambada: las historias detrás de las pocas imágenes que existen del líder del Cártel de Sinaloa

Fotos de “El Mayo” Zambada: así ha sido la transformación física del líder cofundador del Cártel de Sinaloa

Las cuatro fotografías de Ismael 'El Mayo' Zambada presentan su evolución cronológica a través de los años en un collage que simula una línea de tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las cuatro fotografías de Ismael 'El Mayo' Zambada presentan su evolución cronológica a través de los años en un collage que simula una línea de tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2010, Ismael “El Mayo” Zambada le dijo al periodista Julio Scherer que prefería morir antes que ser capturado. Este lunes 20 de julio de 2026, el cofundador del Cártel de Sinaloa entró cojeando a una sala de Brooklyn, se hundió en su silla y murmuró “Ay, cabrón”. Tenía el cabello completamente plateado y una barba descuidada blanca. El juez Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua.

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12:52 hsHoy

“El Mayo” Zambada dice que aceptaría cumplir su condena a cadena perpetua en México si las autoridades lo solicitan

En una carta distinta a la que leyó ante el juez Brian Cogan, el líder del Cártel de Sinaloa reconoce que México tiene un “interés legítimo” en su caso

La FGR ha solicitado la extradición de El Mayo Zambada cuatro veces sin respuesta y mantiene 32 órdenes de aprehensión vigentes en su contra. (X/Luis Chaparro)
La FGR ha solicitado la extradición de El Mayo Zambada cuatro veces sin respuesta y mantiene 32 órdenes de aprehensión vigentes en su contra. (X/Luis Chaparro)

En un guiño a las autoridades mexicanas, Ismael “El Mayo” Zambada dejó por escrito que aceptaría cumplir su condena a cadena perpetua en México si el gobierno de ese país lo solicita.

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12:47 hsHoy

EEUU ofreció beneficios al hijo de “El Chapo” para entregarse y delatar al Cártel de Sinaloa, según Los Angeles Times

Según la información, Joaquín Guzmán López avisó a agentes federales que llegaría con “algo importante”, pero no esperaba que fuera “El Mayo” Zambada

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)
Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)

Agentes federales de Estados Unidos presionaron a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para que se entregara y le sugirieron que obtendría un trato favorable si aportaba pruebas o entregaba a otros integrantes del Cártel de Sinaloa, según un reportaje del portal Los Angeles Times publicado este lunes 20 de julio, el mismo día en que el cofundador de la organización criminal, Ismael “El Mayo” Zambada, fue condenado a cadena perpetua en Brooklyn.

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12:47 hsHoy

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