EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Así construyó El Mayo Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscarle

El juez federal Brian Cogan condenó este lunes 20 de julio a Ismael “El Mayo” Zambada a cadena perpetua y ordenó la confiscación de 15 mil millones de dólares, la cifra más alta reclamada jamás a un capo mexicano.
En 2010, Ismael “El Mayo” Zambada le dijo al periodista Julio Scherer que prefería morir antes que ser capturado. Este lunes 20 de julio de 2026, el cofundador del Cártel de Sinaloa entró cojeando a una sala de Brooklyn, se hundió en su silla y murmuró “Ay, cabrón”. Tenía el cabello completamente plateado y una barba descuidada blanca. El juez Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua.
En un guiño a las autoridades mexicanas, Ismael “El Mayo” Zambada dejó por escrito que aceptaría cumplir su condena a cadena perpetua en México si el gobierno de ese país lo solicita.
Agentes federales de Estados Unidos presionaron a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para que se entregara y le sugirieron que obtendría un trato favorable si aportaba pruebas o entregaba a otros integrantes del Cártel de Sinaloa, según un reportaje del portal Los Angeles Times publicado este lunes 20 de julio, el mismo día en que el cofundador de la organización criminal, Ismael “El Mayo” Zambada, fue condenado a cadena perpetua en Brooklyn.
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