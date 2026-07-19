México

Cae en Yucatán presunto operador financiero de grupo criminal: autoridades federales aseguran bienes por más de 145 millones de pesos

El Gabinete de Seguridad informó que Justo Aurelio “N” fue capturado durante cuatro cateos realizados por Marina, SSPC y FGR, donde también fueron asegurados 15 vehículos de alta gama

Guardar
Google icon
(Crédito: Gabinete de Seguridad)
(Crédito: Gabinete de Seguridad)

Autoridades federales detuvieron en Yucatán a Justo Aurelio “N”, señalado como presunto operador logístico y financiero de un grupo delictivo, durante un operativo en el que fueron asegurados 15 vehículos de alta gama y diversos bienes cuyo valor conjunto supera los 145 millones de pesos.

La captura ocurrió durante cuatro órdenes de cateo realizadas como parte de una investigación basada en labores de inteligencia, con el objetivo de ubicar a personas relacionadas con las actividades de una organización criminal y afectar sus recursos económicos.

PUBLICIDAD

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes ejecutaron las diligencias judiciales en distintos puntos de Yucatán.

Hasta el momento, las autoridades no han informado a qué grupo delictivo estaría vinculado Justo Aurelio “N”, ni han dado a conocer los municipios donde se llevaron a cabo las acciones operativas. Tampoco detallaron las características de los objetos decomisados ni los puntos exactos donde se realizaron los cateos.

PUBLICIDAD

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los hechos que se le atribuyen y definir su situación jurídica.

La detención forma parte de una serie de acciones contra estructuras criminales enfocadas en afectar sus capacidades operativas y financieras mediante investigaciones ministeriales, aseguramiento de bienes y cumplimiento de órdenes judiciales.

Cateos y operativos contra estructuras criminales se han intensificado en Yucatán

En los últimos meses, autoridades federales y estatales han realizado distintos operativos en Yucatán contra actividades relacionadas con grupos delictivos, principalmente por narcomenudeo, extorsión y delitos vinculados con armas y drogas.

El Gabinete de Seguridad reportó en julio de 2026 que Yucatán fue una de las entidades donde se realizaron acciones coordinadas con detenciones, cateos y aseguramientos como parte de operativos contra organizaciones criminales.

Uno de los antecedentes recientes ocurrió en Mérida, donde autoridades estatales reportaron la vinculación a proceso de una persona acusada de narcomenudeo, portación de armas e instrumentos prohibidos tras un operativo en el municipio de Umán.

Además, en junio de 2026, el Gabinete de Seguridad informó que en la entidad se cumplimentó una orden de aprehensión contra una persona señalada por extorsión agravada, como parte de acciones coordinadas entre instituciones federales y locales.

Yucatán, bajo la presencia de células del CJNG y Cártel de Sinaloa pese a sus bajos niveles de violencia

Aunque Yucatán mantiene uno de los índices delictivos más bajos del país, autoridades y reportes de inteligencia han identificado presencia de organizaciones criminales nacionales que utilizan la entidad como punto estratégico para actividades como trasiego de drogas, lavado de dinero y operaciones financieras.

Entre los grupos con presencia documentada en la Península se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, dos de las organizaciones con mayor capacidad de operación en México.

Reportes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) han señalado que ambos grupos tienen actividad en la región, aunque con una dinámica distinta a la registrada en estados con mayores niveles de violencia.

De acuerdo con reportes de seguridad citados por medios locales, el CJNG mantiene presencia en Yucatán principalmente mediante células dedicadas a actividades como narcomenudeo, logística y lavado de dinero, mientras que el Cártel de Sinaloa también ha sido identificado dentro del mapa criminal de la entidad.

La ubicación geográfica de Yucatán, dentro de la Península y con conexiones hacia Quintana Roo, Campeche, Centroamérica y rutas marítimas del Caribe, ha convertido al estado en una zona de interés para organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras economías ilícitas. Reportes de inteligencia han señalado que la región puede ser utilizada como punto de tránsito o refugio para operadores criminales.

La presencia de estos grupos no implica que todos los hechos delictivos registrados en la entidad estén relacionados con ellos. En el caso de Justo Aurelio “N”, las autoridades no han informado hasta ahora si existe algún vínculo con una organización criminal específica.

Temas Relacionados

YucatánGrupo criminalGabinete de SeguridadMarinaSSPCFGRCateoNarcotráafico en MéxicoNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dictan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y huachicol fiscal

El exgobernador de Baja California y otros cuatro detenidos ingresarán este domingo al penal de máxima seguridad del Altiplano; dos más permanecerán en sus domicilios y otra fue ingresada al Cereso Nezahualcóyotl Sur

Dictan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y huachicol fiscal

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 19 de julio: circulación en el Viaducto de Avenida Coyoacán con condiciones de tránsito lento

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 19 de julio: circulación en el Viaducto de Avenida Coyoacán con condiciones de tránsito lento

Sismo en Chiapas hoy: van más de 400 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.4

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Sismo en Chiapas hoy: van más de 400 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.4

Fernández Noroña sale del IMSS con la muñeca enyesada tras accidente en la montaña

El senador narró el percance y su recuperación en un video, en una muestra de cómo los episodios privados se vuelven materia de disputa pública

Fernández Noroña sale del IMSS con la muñeca enyesada tras accidente en la montaña

Jorge Campos presume video al lado de Casillas, Higuita y Vozinha: “Los mejores arqueros”

La grabación del ex portero de la Selección Mexicana generó un notable interés entre los aficionados al fútbol internacional

Jorge Campos presume video al lado de Casillas, Higuita y Vozinha: “Los mejores arqueros”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y huachicol fiscal

Dictan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y huachicol fiscal

El caso El Mayo Zambada reaviva la tensión entre México y EEUU: esto es lo que está en juego

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: dictan prisión preventiva contra 8 detenidos por presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada

Así negoció El Chapo con El Mencho para liberar a Los Chapitos tras ser secuestrados

Zacatecas identifica a los 10 cuerpos de la jornada violenta: Fiscalía ya tiene una línea de investigación

ENTRETENIMIENTO

Fede en La Casa de los Famosos México: el youtuber se convierte en el doceavo habitante revelado

Fede en La Casa de los Famosos México: el youtuber se convierte en el doceavo habitante revelado

Descubre dónde será la convivencia gratuita de Santa Fe Klan para ver la final del Mundial 2026 y qué regalará

Comparan a Fabiruchis con Pedro Sola: internautas piden su salida de ‘Chismorreo’ tras video de presunto acoso sexual

Revelan el presunto video de Fabiruchis acosando a un hombre en las calles de la CDMX: quería subirlo a su camioneta

La historia de Aylín Mujica y otras famosas que enfrentaron la pérdida de sus hijos

DEPORTES

Desde el Pato Merlín hasta el “¿Y si sí?“: todo lo que México le regaló al Mundial 2026 tras una fiesta inolvidable

Desde el Pato Merlín hasta el “¿Y si sí?“: todo lo que México le regaló al Mundial 2026 tras una fiesta inolvidable

Jorge Campos presume video al lado de Casillas, Higuita y Vozinha: “Los mejores arqueros”

Matías Almeyda pide unión entre mexicanos y argentinos: “Quiero que se lleven bien”

Guillermo Almada revela lo que le hace falta mejorar al América tras la victoria ante Querétaro

Autobús de Querétaro Femenil Sub 19 se impacta contra valla en Tepoztlán tras disputar partido ante Cruz Azul