México

Rubén Rocha Moya estaría en conversaciones con EEUU para entregarse tras acusaciones de nexos con Los Chapitos, revela Jesús Lemus

El periodista y escritor especializado en crimen organizado comentó en entrevista con Infobae México que las conversaciones se realizan a través de un abogado del gobernador con licencia de Sinaloa

Guardar
Google icon
Rocha Moya solicitó licencia a su cargo días después de que se difundió la acusación en su contra, así como de nueve funcionarios activos e inactivos más de Sinaloa. Foto: Archivo
Rocha Moya solicitó licencia a su cargo días después de que se difundió la acusación en su contra, así como de nueve funcionarios activos e inactivos más de Sinaloa. Foto: Archivo

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se encontraría en conversaciones con autoridades de Estados Unidos para negociar su posible entrega tras las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Así lo reveló el periodista y escritor especializado en crimen organizado, Jesús Lemus Barajas, quien en una entrevista con Infobae México detalló que Rocha Moya habría enviado a uno de sus abogados a dialogar con la fiscalía federal estadounidense desde el sábado pasado.

PUBLICIDAD

“Este fin de semana, uno de sus abogados abrió la posibilidad (de negociar). Con Estados Unidos está buscando la posibilidad de sentarse a negociar y a dialogar. Se va a entregar sin duda alguna”, afirmó Lemus.

El periodista precisó que el contacto se hizo directamente con la fiscalía estadounidense para analizar la posibilidad de reunirse y determinar si pudiera convertirse en informante.

PUBLICIDAD

¿Qué habría llevado a Rocha Moya a negociar con EEUU?

Ilustración semi-realista de Rubén Rocha Moya con ojos censurados y cuatro hombres (Los Chapitos) al frente, con la bandera difusa de Estados Unidos de fondo.
Ilustración editorial que representa a Rubén Rocha Moya con censura visual y a Los Chapitos, sobre un fondo de la bandera de Estados Unidos, simbolizando las acusaciones de narcopolítica y la intervención estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodista detalló que estas conversaciones se realizan en un contexto complicado debido a que el gobernador con licencia se encontraría con intención de regresar a su cargo, del cual se separó el pasado 2 de mayo (tres días después de que emitieron las acusaciones en su contra).

“Está preso en su propia casa, rodeado por elementos del gobierno federal. Y entonces él pide más movilidad, ya le estaba pidiendo a la presidenta regresar a su cargo, pero la presidenta le ha dicho que con calma. Y por eso que es, al parecer, es por eso que se dio el movimiento de buscar la conexión con el gobierno norteamericano”, aseguró Lemus.

Respecto a las conversaciones, el también escritor descartó que se trate de una simple consideración realizada por el gobernador con licencia, sino que se trataría de casi una decisión completada para convertirse en testigo protegido en EEUU.

“Yo creo que ya no es una consideración, porque desde el momento en que manda a un abogado a ser intermediario con el gobierno norteamericano, con la fiscalía del gobierno de Estados Unidos, pues yo creo que ya la consideración está bien definida. Ya lo está buscando”, afirmó.

Gerardo Mérida Sánchez e Ismael el "Mayo" Zambada
Gerardo Mérida Sánchez. exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, es uno de los funcionarios que ya se entregó a Estados Unidos. Actualmente se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario que Ismael "El Mayo" Zambada en Nueva York. (Jovani Perez - Infobae México)

En caso de entregarse, explicó el periodista, Rocha Moya tendría que brindar información acerca de otras personas que formen parte de acusaciones o para abrir nuevas.

“La única opción es que él se tendría que declarar responsable de lo que le están acusando y tendría, porque Estados Unidos solamente negocia con alguien que va a poner a alguien más arriba. Tendría que poner a alguien que estaba en la superioridad de ese entorno criminal en el que estaba Rocha Moya”, señaló.

Cabe señalar que de los nueve acusados, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue el primero en entregarse a Estados Unidos luego de salir por Sonora. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, el mismo en el que están narcotraficantes como Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Aunque no aparece bajo custodia de Estados Unidos, diversos reportes señalaron que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, también se entregó a las autoridades de ese país tras las acusaciones en su contra.

Enrique Díaz Vega, un hombre con traje gris y corbata roja, habla frente a un micrófono en una sala con paneles de madera, con un vaso de agua
Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas de Sinaloa, fue señalado por EEUU por cargos de narcotráfico y vínculos con Los Chapitos. (YouTube Congreso de Sinaloa)

Estas entregas previas, de acuerdo con Lemus Barajas, serían otro elemento que, a su juicio, habría acelerado la decisión de Rocha Moya de buscar el acercamiento con Estados Unidos.

“Gerardo Mérida, el general, va a ponerlo (en la mira). Yo creo ya midió bien sus posibilidades y sabe que es insostenible su posición actual. No puede aguantar toda la vida esa posición, porque ponle que aguante su sexenio, ¿quién le garantiza que el que viene no va a terminar peor en la cárcel?”, sentenció.

Los cargos que detonaron la crisis

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como a nueve funcionarios activos e inactivos de esa entidad el 29 de abril de 2026 por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer esas armas, entre otros.

La acusación, presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, los vincula directamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, a quien le habrían brindado protección para que pudieran cometer sus actividades delictivas sin consecuencias.

Harfuch Trevilla Rocha Moya Sinaloa
El estado de Sinaloa enfrenta una crisis de violencia desde septiembre de 2024, casi dos meses después de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, la cual provocó que las dos facciones que integraban el Cártel de Sinaloa rompieran su alianza. Foto: SSP de Sinaloa

De acuerdo con los documentos, Rocha Moya habría sido apoyado por Los Chapitos para ganar la gubernatura al presuntamente haber secuestrado e intimidado a sus rivales. Además, se le señala por haber participado en reuniones con los integrantes de la facción y de presuntamente protegerlos.

Temas Relacionados

Rubén Rocha MoyaEstados UnidosLos ChapitosCártel de SinaloagobernadorSinaloaJesús LemusTestigo protegidoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum martes 21 de julio: Secretaría de Salud busca concluir 33 nuevos hospitales durante el 2026

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum martes 21 de julio: Secretaría de Salud busca concluir 33 nuevos hospitales durante el 2026

Gilberto Mora sigue en la mira de grandes de Europa: le sale nueva “novia” a la joven promesa

Durante la última Copa del Mundo, el jugador mexicano no solo integró la plantilla nacional, sino que también fue el futbolista más joven

Gilberto Mora sigue en la mira de grandes de Europa: le sale nueva “novia” a la joven promesa

Abaten en enfrentamiento a “El Topo”, presunto jefe de sicarios del CJNG en Colima

Miguel “N”, alias “El Topo”, presunto jefe de asesinos de una célula del CJNG, fue abatido junto con su supuesto escolta durante una intervención de fuerzas federales y estatales en Manzanillo

Abaten en enfrentamiento a “El Topo”, presunto jefe de sicarios del CJNG en Colima

Hospital Yaakunah responde a nuevas críticas; se deslinda de Pedro Sola y Ventaneando: “No representan nuestros valores”

El lugar veterinario ya se había posicionado anteriormente, pero los comentarios negativos no pararon

Hospital Yaakunah responde a nuevas críticas; se deslinda de Pedro Sola y Ventaneando: “No representan nuestros valores”

¿Cómo identificar el gaslighting? Estas son las señales de una manipulación emocional que puede pasar desapercibida

Esta forma de abuso no solo afecta el autoestima de las víctimas, también refuerza la dependencia hacia la persona agresora

¿Cómo identificar el gaslighting? Estas son las señales de una manipulación emocional que puede pasar desapercibida
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abaten en enfrentamiento a “El Topo”, presunto jefe de sicarios del CJNG en Colima

Abaten en enfrentamiento a “El Topo”, presunto jefe de sicarios del CJNG en Colima

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Así construyó El Mayo Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscarle

Lechería, parque acuático y ranchos: así construyó “El Mayo” Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscar tras su condena

Fotos de “El Mayo” Zambada: las historias detrás de las pocas imágenes que existen del líder del Cártel de Sinaloa

“El Mayo” Zambada dice que aceptaría cumplir su condena a cadena perpetua en México si las autoridades lo solicitan

ENTRETENIMIENTO

Susana Zabaleta le responde a René Franco tras tachar sus comentarios de ‘violentos’ en medio del escándalo de Pedro Sola

Susana Zabaleta le responde a René Franco tras tachar sus comentarios de ‘violentos’ en medio del escándalo de Pedro Sola

Tom Holland y Zendaya desatan la locura en México durante el fan event de Spider-Man: Brand New Day

Hospital Yaakunah responde a nuevas críticas; se deslinda de Pedro Sola y Ventaneando: “No representan nuestros valores”

Survivor México 2026: Qué fue de la carrera de Bobby Larios, ex pareja de Niurka, que hoy regresa como parte del reality

Imelda Tuñón recordó su plática que tuvo con Joan Sebastian y cómo supuestamente coqueteó con su mamá

DEPORTES

Gilberto Mora sigue en la mira de grandes de Europa: le sale nueva “novia” a la joven promesa

Gilberto Mora sigue en la mira de grandes de Europa: le sale nueva “novia” a la joven promesa

David Ospina revela por qué aceptó llegar a la Liga MX y lanza inesperado elogio al Atlante

Orbelín Pineda llega a Monterrey para reportar con Matías Almeyda: “Venimos con ganas de trascender”

Mano dura en la Liga MX: identifican y vetan de por vida a los aficionados que armaron la pelea en el estadio del Atlético San Luis

Alejandra Valencia asegura que atletas enfrentan incertidumbre sobre apoyos económicos para los Juegos Centroamericanos 2026