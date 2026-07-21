Rubén Rocha Moya estaría en conversaciones con EEUU para entregarse tras acusaciones de nexos con Los Chapitos, revela Jesús Lemus

Rocha Moya solicitó licencia a su cargo días después de que se difundió la acusación en su contra, así como de nueve funcionarios activos e inactivos más de Sinaloa. Foto: Archivo

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se encontraría en conversaciones con autoridades de Estados Unidos para negociar su posible entrega tras las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Así lo reveló el periodista y escritor especializado en crimen organizado, Jesús Lemus Barajas, quien en una entrevista con Infobae México detalló que Rocha Moya habría enviado a uno de sus abogados a dialogar con la fiscalía federal estadounidense desde el sábado pasado.

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“Este fin de semana, uno de sus abogados abrió la posibilidad (de negociar). Con Estados Unidos está buscando la posibilidad de sentarse a negociar y a dialogar. Se va a entregar sin duda alguna”, afirmó Lemus.

El periodista precisó que el contacto se hizo directamente con la fiscalía estadounidense para analizar la posibilidad de reunirse y determinar si pudiera convertirse en informante.

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¿Qué habría llevado a Rocha Moya a negociar con EEUU?

Ilustración editorial que representa a Rubén Rocha Moya con censura visual y a Los Chapitos, sobre un fondo de la bandera de Estados Unidos, simbolizando las acusaciones de narcopolítica y la intervención estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodista detalló que estas conversaciones se realizan en un contexto complicado debido a que el gobernador con licencia se encontraría con intención de regresar a su cargo, del cual se separó el pasado 2 de mayo (tres días después de que emitieron las acusaciones en su contra).

“Está preso en su propia casa, rodeado por elementos del gobierno federal. Y entonces él pide más movilidad, ya le estaba pidiendo a la presidenta regresar a su cargo, pero la presidenta le ha dicho que con calma. Y por eso que es, al parecer, es por eso que se dio el movimiento de buscar la conexión con el gobierno norteamericano”, aseguró Lemus.

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Respecto a las conversaciones, el también escritor descartó que se trate de una simple consideración realizada por el gobernador con licencia, sino que se trataría de casi una decisión completada para convertirse en testigo protegido en EEUU.

“Yo creo que ya no es una consideración, porque desde el momento en que manda a un abogado a ser intermediario con el gobierno norteamericano, con la fiscalía del gobierno de Estados Unidos, pues yo creo que ya la consideración está bien definida. Ya lo está buscando”, afirmó.

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Gerardo Mérida Sánchez. exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, es uno de los funcionarios que ya se entregó a Estados Unidos. Actualmente se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario que Ismael "El Mayo" Zambada en Nueva York. (Jovani Perez - Infobae México)

En caso de entregarse, explicó el periodista, Rocha Moya tendría que brindar información acerca de otras personas que formen parte de acusaciones o para abrir nuevas.

“La única opción es que él se tendría que declarar responsable de lo que le están acusando y tendría, porque Estados Unidos solamente negocia con alguien que va a poner a alguien más arriba. Tendría que poner a alguien que estaba en la superioridad de ese entorno criminal en el que estaba Rocha Moya”, señaló.

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Cabe señalar que de los nueve acusados, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue el primero en entregarse a Estados Unidos luego de salir por Sonora. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, el mismo en el que están narcotraficantes como Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Aunque no aparece bajo custodia de Estados Unidos, diversos reportes señalaron que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, también se entregó a las autoridades de ese país tras las acusaciones en su contra.

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Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas de Sinaloa, fue señalado por EEUU por cargos de narcotráfico y vínculos con Los Chapitos. (YouTube Congreso de Sinaloa)

Estas entregas previas, de acuerdo con Lemus Barajas, serían otro elemento que, a su juicio, habría acelerado la decisión de Rocha Moya de buscar el acercamiento con Estados Unidos.

“Gerardo Mérida, el general, va a ponerlo (en la mira). Yo creo ya midió bien sus posibilidades y sabe que es insostenible su posición actual. No puede aguantar toda la vida esa posición, porque ponle que aguante su sexenio, ¿quién le garantiza que el que viene no va a terminar peor en la cárcel?”, sentenció.

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Los cargos que detonaron la crisis

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como a nueve funcionarios activos e inactivos de esa entidad el 29 de abril de 2026 por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer esas armas, entre otros.

La acusación, presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, los vincula directamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, a quien le habrían brindado protección para que pudieran cometer sus actividades delictivas sin consecuencias.

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El estado de Sinaloa enfrenta una crisis de violencia desde septiembre de 2024, casi dos meses después de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, la cual provocó que las dos facciones que integraban el Cártel de Sinaloa rompieran su alianza. Foto: SSP de Sinaloa

De acuerdo con los documentos, Rocha Moya habría sido apoyado por Los Chapitos para ganar la gubernatura al presuntamente haber secuestrado e intimidado a sus rivales. Además, se le señala por haber participado en reuniones con los integrantes de la facción y de presuntamente protegerlos.