Estados Unidos investiga a Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

(X@rochamoya_)

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a nueve funcionarios mexicanos más, de delitos relacionados con narcotráfico y armas ligados al Cártel de Sinaloa.

Fue el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, quien anunció que los cargos fueron presentados este miércoles por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, afirmando que “es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”.

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Entre los acusados se encuentran funcionarios de alto rango, actuales o anteriores tanto del gobierno y las fuerzas del orden pertenecientes al estado de Sinaloa, a quienes se les señala de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de drogas a los Estados Unidos.

Funcionarios son señalados por haber participado en la violencia y represalias, incluyendo el asesinato de enemigos del cártel

Al gobernador de Sinaloa también se le ha relacionado con la entrega de Ismael "El Mayo" Zambada. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

La acusación en contra de los funcionarios incluye su probable participación en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el cártel para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.

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Además, son señalados por proteger a los líderes del Cártel de Sinaloa, actualmente encabezado por los hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

*Información en desarrollo...

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