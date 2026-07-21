Lamborghini, Ferrari y Porsche: así es la colección de autos de lujo asegurada a presunto operador del Cártel del Noreste en Yucatán

La colección está integrada por algunos de los deportivos de alto desempeño más exclusivos del mercado. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Un lote integrado por 15 vehículos de lujo fue localizado por autoridades federales durante un operativo realizado en Mérida, Yucatán, como parte de una investigación contra una presunta red de operaciones financieras del Cártel del Noreste. Los automóviles forman parte de bienes valuados en más de 145 millones de pesos asegurados durante cuatro cateos que también derivaron en la detención de Justo Aurelio “N”.

Aunque las autoridades no difundieron un inventario oficial con las marcas, modelos ni el valor individual de cada unidad, las imágenes compartidas por la Secretaría de Marina (Semar) permiten identificar parte de la colección integrada por algunos de los deportivos y vehículos de alto desempeño más exclusivos del mercado. En las diligencias también fueron asegurados armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, droga, dinero en efectivo, joyería, equipos de comunicación y cómputo, además de documentación y dispositivos de almacenamiento digital.

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Los cateos fueron ejecutados en distintos puntos de Mérida como parte de una investigación sustentada en labores de inteligencia para identificar a personas presuntamente relacionadas con actividades del crimen organizado y afectar su estructura financiera.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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(Crédito: Secretaría de Marina)

Vehículos exclusivos y de series limitadas

Con base en las imágenes difundidas por la Secretaría de Marina fue posible identificar algunos de los automóviles que integran la colección. En las fotografías también se observan otras unidades de características similares cuya marca o versión no puede determinarse con precisión debido al ángulo de las tomas.

Entre los vehículos identificables destaca un Lamborghini Huracán STO color azul con detalles en naranja, una versión homologada para calle inspirada en competencias y desarrollada con un enfoque para conducción en circuito.

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También se aprecia un Lamborghini Essenza SCV12, o una unidad con apariencia correspondiente a ese modelo, pintado en verde militar con distintivos de Pirelli. Se trata de un hiperdeportivo fabricado exclusivamente para pista y producido en una serie muy limitada.

Asimismo, se observan dos Lamborghini Huracán adicionales, uno en color gris y otro en verde oscuro.

Dentro de la colección también aparece un vehículo que, por sus características exteriores, aparenta ser un Ferrari F80 color rojo, uno de los modelos más exclusivos desarrollados por la firma italiana.

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Las imágenes también permiten distinguir dos Porsche 911 GT3 RS blancos. Uno de ellos porta rines rojos y gráficos laterales, mientras que el otro incorpora un cofre de fibra de carbono con franjas negras. A estos se suman dos Porsche 911 adicionales, uno gris y otro verde oscuro.

(Crédito: Secretaría de Marina)

La lista se complementa con una Ford SVT Lightning color rojo, una versión de alto desempeño de la camioneta F-150 desarrollada por la división Special Vehicle Team de Ford, una camioneta Mercedes-Benz Clase G en color rojo, así como un vehículo utilitario Can-Am Defender, utilizado comúnmente para recorridos todoterreno.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado el valor individual de cada unidad ni confirmado oficialmente el modelo exacto de los vehículos identificados en las imágenes, por lo que las descripciones corresponden al análisis visual del material difundido por la Secretaría de Marina.

¿Qué más fue asegurado durante los cateos?

Además del lote de 15 vehículos de lujo, las autoridades localizaron una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, numerario en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación, equipo de cómputo, documentación y diversos medios de almacenamiento digital.

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De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el valor conjunto de los bienes asegurados supera los 145 millones de pesos, aunque hasta el momento no se ha informado qué proporción corresponde a los automóviles ni se ha difundido un avalúo detallado de las unidades.

El operativo incluyó la intervención de cuatro inmuebles. (Crédito: Secretaría de Marina)

La captura de Justo Aurelio “N”

Durante las diligencias fue detenido Justo Aurelio “N”, quien es identificado como presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste.

Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado los delitos que se le imputan ni han confirmado públicamente el alcance de su presunta participación dentro de esa organización criminal. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.

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Yucatán, una entidad utilizada para operaciones financieras del crimen organizado

Aunque Yucatán mantiene algunos de los índices de violencia más bajos del país, reportes de inteligencia nacionales e internacionales han documentado la presencia de organizaciones criminales que utilizan la entidad para actividades como el lavado de dinero, el trasiego de drogas y operaciones logísticas.

Entre los grupos con presencia identificada en la Península figuran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con reportes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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La detención de Justo Aurelio “N” y el aseguramiento de los bienes fueron atribuidos por las autoridades a una investigación relacionada con el Cártel del Noreste, organización que presuntamente extendió parte de sus operaciones financieras hacia la península.

La ubicación geográfica de Yucatán, con conexión hacia Quintana Roo, Campeche, Centroamérica y rutas marítimas del Caribe, lo ha convertido en un punto de interés para organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras economías ilícitas.