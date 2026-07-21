Crimen y Justicia

Quién era Cristian Gerez, el policía asesinado a tiros por motochorros en Loma Hermosa

El efectivo, que se encontraba de franco, fue atacado este lunes mientras circulaba a bordo de su moto. Prestaba servicio en la fuerza Federal y tenía 36 años

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Motochorros asesinaron a tiros a un cabo de la PFA en Loma Hermosa

La localidad de Loma Hermosa, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, fue escenario este lunes del brutal crimen de Cristian Alberto Gerez , el efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que fue asesinado a tiros por dos motochorros que lo atacaron para robarle su moto.

El crimen de Gerez quedó filmado por una cámara de seguridad de la zona y ahora la Justicia busca a los sospechosos, que según indicaron fuentes del caso a Infobae, podrían ser menores de edad.

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Oriundo de la provincia de Santiago del Estero, pero con domicilio actual en la ciudad bonaerense de San Martín, Gerez tenía 36 años y era cabo de la PFA, fuerza de la que egresó de la Escuela de Suboficiales el 30 de noviembre de 2016.

Con casi 20 años de servicio, actualmente se desempeñaba en la División Redes Exteriores, una unidad especializada de la Superintendencia de Comunicaciones.

Según explicaron desde la fuerza a Infobae, su función operativa se centraba en el despliegue, el mantenimiento y la custodia tanto de la infraestructura de redes de telecomunicaciones como de tendidos de fibra óptica y sistemas de interconexión clave para la fuerza.

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Motochorros asesinaron a tiros a un cabo de la PFA en Loma Hermosa
El momento del ataque.

Antes de ingresar a la fuerza, este medio pudo constatar que Gerez fue empleado de Sociedad Franci SA, una empresa pionera en el país en la aplicación de pintura líquida en polvo.

En 2020, Gerez fue beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y desde febrero de 2025 -cuando comenzó a trabajar en relación de dependencia- pasó al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El caso

Gerez fue brutalmente asesinado anoche por dos motochorros que le robaron la moto en la localidad bonaerense de Loma Hermosa. El crimen quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes podrían ser un gran aporte para que los investigadores puedan determinar la identidad y la posible ruta de escape de los sospechosos.

Fuentes policiales precisaron a este medio que el hecho ocurrió sobre la calle Mariquita Sánchez de Thompson entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo, en Loma Hermosa, y el timer de la cámara de vigilancia que captó el hecho muestra que eran las 20:20 cuando Gerez sufrió el ataque fatal.

La grabación da cuenta de que Gerez circulaba a bordo de su moto cuando dos motochorros, ambos con los cascos puestos, se le pusieron a la par y le exigieron que descendiera de su rodado.

Motochorros asesinaron a tiros a un cabo de la PFA en Loma Hermosa
Gerez intentó resistirse al robo y trató de extraer su arma reglamentaria.

A modo de advertencia, uno de los delincuentes disparó un tiro al aire, bajó del asiento del acompañante y se abalanzó sobre la víctima.

En un principio, Gerez no parecía resistirse al robo: al ver que los asaltantes estaban armados, bajó de inmediato de su moto, empezó a caminar hacia atrás para alejarse de la escena y colocó las manos en alto.

A pesar de ello, uno de los motochorros lo persiguió para que también entregara sus pertenencias personales.

En ese momento, la víctima intentó extraer su arma reglamentaria de entre sus ropas y esa acción provocó la violenta reacción de uno de los ladrones. Sin mediar palabras, efectuó dos disparos contra Gerez, que cayó tendido sobre el asfalto y murió segundos después.

Con Gerez abatido, el tirador se subió a su moto, descartó el bolso que le había sustraído en medio de los forcejeos y huyó junto a su cómplice en dirección a Ruta 8.

Motochorros asesinaron a tiros a un cabo de la PFA en Loma Hermosa
Uno de los asaltantes disparó dos veces contra Gerez y se dio a la fuga junto a su cómplice.

Al recibir el llamado al 911, efectivos de la Comisaría 5a de Tres de Febrero se presentaron en el lugar del hecho y constataron que Gerez se encontraba inmóvil. Luego, personal del SAME verificó que la víctima no tenía signos vitales.

Micaela, una vecina de la zona, contó este martes que escuchó los disparos desde su casa, ubicada a la vuelta del lugar del hecho, y por salió a la calle para ver lo que pasaba.

Cuando salí a la calle me encontré con el policía ya fallecido. Empezaron a acercarse vecinos, llegaron los patrulleros y ahí nos fuimos enterando lo sucedido”, explicó en diálogo con el canal de noticias TN.

Consultada por cómo se vive en su barrio, la vecina fue tajante: “Se vive así todos los días. Todos los días te enterás de una noticia así y vivimos con esta inseguridad. Yo salgo con el perro y me vuelvo a mi casa”.

La causa quedó en manos de los fiscales Fabián Hualde y Silvia Sorrentino, de la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, debido a que los delincuentes serían menores de edad.

Fuentes judiciales precisaron a este medio que el informe preliminar de la autopsia indica que uno de los disparos impactó en el cráneo de Gerez, quien sufrió una lesión cerebral y murió en el acto.

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