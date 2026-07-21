Survivor México 2024: quiénes son los participantes de Halcones y Jaguares en la séptima temporada

Un grupo de participantes de Survivor México se posiciona enérgicamente frente a una escena de escaleras de piedra y llamas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arranca la nueva temporada de Survivor México: La Reliquia en Llamas con 16 participantes repartidos en dos tribus que competirán por un premio de 2 millones de pesos, ¿Quiénes serán los integrantes que vivirán el concurso más desafiante de la televisión mexicana en esta nueva edición?

Para esta séptima entrega del reality de supervivencia, transmitida por Azteca Uno y Disney+, tendremos figuras del espectáculo, atletas con trayectoria en otros realities y cuatro personas sin exposición pública previa. Ninguno de los concursantes ha participado antes en Survivor México.

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Los participantes deberán juntar las piezas de las reliquias para un beneficio que aún no se ha revelado (Ig//@survivormx)

Tribu Halcones: el equipo verde

Los ocho integrantes de los Halcones reúnen perfiles que van desde la televisión hasta los oficios de calle.

Sahit Sosa, actor originario de Guadalajara, Jalisco, construyó su carrera en telenovelas y series en México y Estados Unidos. Su papel de Ernesto Gamboa en El Señor de los Cielos le dio proyección nacional.

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Viviann Baeza, cantante y conductora queretana, se dio a conocer desde niña en La Academia Kids. En 2019 participó en La Voz México con Belinda como coach y llegó al tercer lugar de la final general. Hasta su ingreso al reality conducía el programa matutino Venga la Alegría en Azteca Uno.

Bobby Larios, actor y bailarín tapatío de 56 años, inició su carrera en telenovelas de Televisa en 1996. En 2021 reveló públicamente que superó un diagnóstico de cáncer de próstata. Su regreso a la pantalla se dio en 2025 con MasterChef Celebrity México: Generaciones, paso previo a su llegada a Survivor.

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Aurélie Garzonio, francesa radicada en la Ciudad de México desde hace más de una década, fue seleccionada olímpica en natación por su país natal y acumula medallas en competencias de fitness en México. Conductora y coach, participó en el reality Guerreros 2020 de Televisa, donde se ganó el apodo de “Pantera Blanca”.

Javier Márquez, conocido como “Big Papi”, es profesor de Educación Física de 34 años originario de Jalisco. Participó en cinco temporadas de Exatlón México desde 2018 y alcanzó el segundo lugar en la cuarta edición. Antes de su debut en televisión, trabajó como cargador en la Central de Abastos.

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Anahí Izali, actriz y creadora de contenido nacida en Acapulco, Guerrero, acumula participaciones en Acapulco Shore, La Casa de los Famosos de Telemundo y La Isla: Desafío en Turquía. Reconoce que no sabe nadar, lo que representa uno de sus mayores retos dentro de la competencia.

Avril Andrade, de 19 años, es comerciante en tianguis de Colima. Erick Castro, de 31 años, trabaja como diablero en la Central de Abastos del Estado de México. Ambos son los participantes sin trayectoria pública del equipo verde.

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Tribu Jaguares: el equipo amarillo

El elemento introduce un componente adicional de incertidumbre al formato clásico del programa y obliga a los participantes a sumar un objetivo colectivo a la dinámica individual de supervivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Jaguares concentran buena parte de los nombres con mayor reconocimiento en el elenco.

Julio Camejo, actor cubano de 48 años radicado en México, estudió en la Escuela Nacional de Arte de La Habana. Ha participado en realities como MasterChef Celebrity México en 2022 y La Isla: Desafío en Turquía en 2023. Para integrarse a esta temporada, dejó su papel en la obra de teatro Perfume de Gardenia.

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Azalia Ojeda “La Negra”, conductora de 53 años, saltó a la fama en 2002 como participante de la primera edición de Big Brother México, donde se convirtió en la tercera eliminada. Regresa a los realities más de dos décadas después de aquella aparición.

Rey Grupero, cuyo nombre real es Luis Alberto Ordaz Balderas, es comediante e influencer nacido en la Ciudad de México en 1987. Alcanzó notoriedad en YouTube con videos de bromas callejeras y ha participado en La Casa de los Famosos de Telemundo, MasterChef Celebrity y La Isla 2024: Desafío Grecia y Turquía, donde fue eliminado en la novena posición.

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Shada Hernández, ingeniera química y creadora de contenido, también coincidió con Ordaz Balderas en La Isla 2024. Ambos se reencuentran ahora dentro de los Jaguares.

Abel Robles, influencer y coach fitness, y Tzasna Carrasco, atleta de alto rendimiento con 14 años de trayectoria, completan el perfil deportivo del equipo. Carrasco, originaria de Papantla, Veracruz, es cinta negra en jiu-jitsu brasileño y campeona mundial máster en 2024. Su motivación declarada para ganar el premio es costear el tratamiento oncológico de su padre.

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Sebastián Yate, actor colombiano de 31 años, y Sheila Velázquez, bombera de 41 años de la Ciudad de México, son los dos participantes desconocidos de los Jaguares.

La Reliquia en Llamas, el elemento que cambia las reglas

El conductor es Carlos Guerrero “Warrior”, al frente del formato desde la segunda temporada en 2021. La transmisión se realiza de lunes a viernes a las 18:30 horas por Azteca Uno y Disney+, mientras que los domingos los duelos de eliminación se emiten a las 18:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal novedad de esta temporada es un objeto fragmentado que los concursantes deberán reconstruir a lo largo de la competencia. Quien reúna todas las piezas obtendrá una ventaja estratégica capaz de modificar su permanencia en el juego, aunque la producción no ha detallado el funcionamiento exacto del beneficio.

El elemento introduce un componente adicional de incertidumbre al formato clásico del programa y obliga a los participantes a sumar un objetivo colectivo a la dinámica individual de supervivencia.

Premio y mecánica del juego

El ganador de esta edición recibirá 2 millones de pesos. La meta de cada tribu es conquistar el Collar Sagrado, que determina la inmunidad en los consejos tribales y define quién permanece semana a semana.

El conductor es Carlos Guerrero “Warrior”, al frente del formato desde la segunda temporada en 2021. La transmisión se realiza de lunes a viernes a las 18:30 horas por Azteca Uno y Disney+, mientras que los domingos los duelos de eliminación se emiten a las 18:00 horas.