El caballo de Troya, la espera de Penélope y mucho más: todo lo que hay que saber antes de ver ‘La Odisea’

Qué debes saber antes de ver "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan

Ya sabes que La Odisea será épica, dado su director (Christopher Nolan), su duración de casi tres horas y las gigantescas cámaras IMAX utilizadas para rodarla.

Basada en un antiguo poema griego de Homero, la película, actualmente en cines, narra la historia de Odiseo (Matt Damon) mientras intenta regresar a casa con su esposa, Penélope (Anne Hathaway), y su hijo, Telémaco (Tom Holland), tras la caída de Troya. El reparto también incluye a Robert Pattinson como Antínoo, el principal pretendiente de Penélope, y a Zendaya como la diosa Atenea.

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Quizás leíste el poema en la escuela secundaria. Pero no hay ningún pergamino de Star Wars para refrescarte la memoria; la película te sumerge rápidamente en las últimas semanas del viaje de Odiseo.

Si bien muchos aspectos de la historia —el caballo de Troya, la intervención de los dioses, cualquier mención a la magia— son claramente ficticios, los historiadores coinciden en general en que sí tuvo lugar un conflicto entre los griegos y los habitantes de Anatolia (la actual Turquía), donde se ubicaba la antigua ciudad de Troya. El poema probablemente fusiona varias escaramuzas, incursiones y rivalidades comerciales reales en un legendario asedio de diez años.

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Esto es lo que debes saber.

Matt Damon (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

¿Cuándo sucede ‘La Odisea’?

Estamos aproximadamente en el año 1200 a. C., y la Guerra de Troya, que duró una década, acaba de terminar. Los acontecimientos del poema épico abarcan la década siguiente. (Sí, si llevas la cuenta, esto significa que Odiseo habrá estado lejos de su familia durante 20 años al final de su viaje de regreso a su reino de Ítaca).

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¿De qué trató la Guerra de Troya?

Todo comenzó con una mujer cuyo nombre probablemente hayas oído: Helena.

Por un lado estaba la ciudad de Troya, de la Edad de Bronce; por el otro, una coalición de antiguos reinos griegos.

Helena (Lupita Nyong’o), la mujer más bella del mundo (también conocida como «el rostro que lanzó mil barcos»), estaba casada con Menelao (Jon Bernthal), rey de la ciudad-estado griega de Esparta. Mientras Menelao estaba ausente, Paris, un joven príncipe de Troya, la visitó. Existen diferentes versiones sobre si Paris sedujo a Helena y la convenció de seguirlo a Troya, o si la raptó, aunque Homero parece preferir la versión de la seducción.

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Menelao no estaba contento. Convenció a su hermano Agamenón (Benny Safdie), rey de Micenas, otro antiguo reino griego, para que dirigiera un ejército a Troya con el fin de saquear la ciudad y rescatar a Helena.

La campaña duró 10 años. Fue una auténtica carnicería, pero los griegos finalmente salieron victoriosos, gracias a Odiseo y su estratagema del caballo de Troya.

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Jimmy Gonzales, Matt Damon y Himesh Patel

¿Qué era el caballo de Troya?

Aunque no sepas nada más sobre la Guerra de Troya, probablemente estés familiarizado con la expresión «caballo de Troya», que se ha incorporado al lenguaje común como metáfora de algo que parece inofensivo pero que oculta una malicia. Esta antigua referencia aparece con frecuencia en la cultura popular, incluso en series como Bob Esponja y Doctor Who.

En este caso, el nombre es bastante literal: se refiere a un gigantesco caballo de madera hueco en el que Odiseo y varias docenas de soldados se escondieron para penetrar las murallas de la ciudad de Troya.

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¿Y cómo funcionó esto? Tras un largo día de lucha contra los troyanos, Odiseo y sus hombres parecieron admitir la derrota, retirándose del campo de batalla y dejando atrás solo al soldado Sinon (Elliot Page) y al enorme caballo, al que colocaron fuera de las puertas de la ciudad.

Sinon les dijo a los troyanos que el caballo era una ofrenda de paz a la diosa Atenea. Los troyanos cayeron en la trampa y arrastraron la supuesta ofrenda dentro de las murallas de la ciudad, celebrando lo que creían que era el fin de la guerra. Cuando la ciudad quedó dormida, Odiseo y sus hombres emergieron y abrieron las puertas al ejército griego que los esperaba, tomando por sorpresa a los troyanos y provocando la rendición de la ciudad.

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¿Qué ocurre después de la guerra?

Para Odiseo, finalmente, ha llegado el momento de regresar a Ítaca tras diez años lejos de Penélope y Telémaco, ahora adolescente. Así comienzan los acontecimientos de La Odisea, que narra el angustioso viaje de Odiseo.

En su camino, se topa con monstruos marinos, un cíclope, los tentadores cantos de las sirenas y una hechicera, Circe (Samantha Morton), que convierte a los hombres en cerdos. Menos mal que cuenta con la protección de Atenea, la diosa de la sabiduría.

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Matt Damon y Zendaya (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

¿Qué está pasando en Ítaca?

Penélope, que era apenas una adolescente cuando Odiseo partió, ahora tiene treinta y tantos años. (Nolan la hace parecer mayor; Hathaway tiene 43 años, aunque Damon, con 55, tiene aproximadamente la misma edad que Odiseo al final de su viaje).

Penélope ha atraído a decenas de pretendientes —prácticamente toda la población de jóvenes ricos de la isla— que se hospedan en el palacio, listos para abalanzarse sobre ella en cuanto admita lo que para ellos es obvio: Odiseo probablemente esté muerto. Están dispuestos a asesinar a su hijo y apoderarse del trono.

Sin embargo, Penélope nunca se rinde. En una entrevista con la revista Time, Hathaway afirmó que ella y Damon entendieron La Odisea como una historia de amor entre almas gemelas. Penélope idea diversas maneras de mantener a raya a Antínoo y a los demás pretendientes.

¿Qué es la Ley de Zeus?

Se trata de un acuerdo implícito entre anfitriones y viajeros, y es velado por Zeus, el protector de extraños y huéspedes. Los anfitriones están obligados a proporcionar comida y alojamiento a los viajeros, quienes, a su vez, deben ser corteses y no abusar de la hospitalidad. Incumplirlo se consideraba un grave riesgo; aquel extraño en tu puerta podría haber sido un dios disfrazado.

¿Quiénes son los otros actores principales?

En la adaptación de Nolan, Nyong’o interpreta no solo a Helena, sino también a su hermana Clitemnestra, casada con Agamenón. Sí, dos hermanas casadas con dos hermanos. (Si quieres saber más sobre lo que ocurre entre Clitemnestra y Agamenón después de la guerra, consulta la trilogía de la Orestíada de Esquilo).

Charlize Theron también aparece como Calipso, una ninfa que mantiene a Odiseo atrapado en su isla durante siete años con la esperanza de convertirlo en su esposo inmortal.

Otros nombres destacados: John Leguizamo interpreta a Eumeo, el porquero ciego y amigo de la infancia de Odiseo; Mia Goth es Melanto, una sirvienta al servicio de Odiseo y Penélope; Himesh Patel es Euríloco, el segundo al mando de Odiseo; y Bill Irwin es Polifemo, el cíclope al que Odiseo ciega con una estaca.

El rapero Travis Scott también participa en esta versión, interpretando a un bardo. Nolan ha declarado que incluyó al personaje porque quería hacer referencia a la forma en que el poema se transmitía oralmente, estableciendo un paralelismo con la cultura hip-hop moderna.

(Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

¿Qué relación existe entre ‘La Odisea’ y ‘La Ilíada’?

Los dos poemas épicos son de Homero, y varios personajes, incluido Odiseo, aparecen en ambos. La Ilíada es esencialmente la precuela: abarca las últimas semanas de la Guerra de Troya. (Aquiles es el protagonista; Odiseo es un personaje secundario).

La Odisea retoma la historia aproximadamente 10 años después de los acontecimientos de La Ilíada.

¿Recuerdo algo sobre Odiseo matando a su padre y casándose con su madre?

Se trata de la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, escrita varios siglos después, no de La Odisea. ¡Aquí no hay parricidio!

Fuente: The New York Times