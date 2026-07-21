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Harry Styles cancela a última hora su concierto en São Paulo: esta es la razón

La organización anunció la cancelación pocas horas antes del show y explicó qué ocurrirá con los boletos de los miles de seguidores que esperaban ver al cantante en São Paulo

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El espectáculo cancelado en el estadio MorumBIS era la tercera presentación del cantante británico en Brasil durante su actual recorrido internacional.(REUTERS/Temilade Adelaja)
El espectáculo cancelado en el estadio MorumBIS era la tercera presentación del cantante británico en Brasil durante su actual recorrido internacional.(REUTERS/Temilade Adelaja)

El cantante británico Harry Styles canceló de manera inesperada el concierto que tenía previsto ofrecer este martes 21 de julio en São Paulo, Brasil, como parte de su gira Together, Together, debido a un “problema de salud en la gira”, según informó la productora Live Nation Brasil.

El comunicado de la organización no detalló si la situación estaba relacionada directamente con el artista o con otro integrante de su equipo. La noticia sorprendió a los seguidores que ya se dirigían al estadio o esperaban fuera del recinto para el espectáculo de esa noche, que iba a ser la tercera presentación del cantante en la ciudad.

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“Los boletos para este espectáculo serán reembolsados por el mismo canal de compra”, señaló Live Nation Brasil en el comunicado difundido en redes sociales. Además, la productora informó que Ticketmaster Brasil enviaría un correo electrónico con más detalles a todos los asistentes afectados por la cancelación.

Harry Styles cancela show en Brasil
La cancelación se informó a los fans durante la mañana del martes 21 de julio (Live Nation/Twitter)

Como alternativa, los organizadores anunciaron que los compradores de entradas para el concierto suspendido del 21 de julio tendrán la posibilidad de acceder a una venta exclusiva de boletos para la presentación del viernes 24 de julio, última fecha programada de Styles en Brasil. Sin embargo, Live Nation advirtió que la disponibilidad será “extremadamente limitada” y explicó que trabaja junto al recinto para liberar la mayor cantidad posible de localidades.

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Antes de la cancelación, Styles ya había ofrecido dos conciertos en São Paulo, los días 17 y 18 de julio, como parte de la etapa latinoamericana de su actual gira.

La suspensión del concierto en Brasil ocurre durante la tercera gira mundial como solista de Harry Styles, creada para acompañar su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. El recorrido comenzó el 16 de mayo de 2026 en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, Países Bajos, y contempla 68 conciertos en siete ciudades antes de finalizar el 13 de diciembre en el Accor Stadium de Sídney, Australia.

Harry Styles en São Paulo
El cantante llegó a Sudamérica después de completar una residencia histórica de 12 conciertos en el estadio Wembley de Londres. (Instagram/HSHQ)

Tras sus presentaciones en Brasil, el cantante tiene previsto continuar su paso por Latinoamérica con seis conciertos en Ciudad de México. Las fechas programadas en el Estadio GNP Seguros son el 31 de julio y el 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto.

Posteriormente, Styles llegará a Estados Unidos para iniciar una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, programada entre el 26 de agosto y el 31 de octubre. Esta serie de presentaciones incluirá los espectáculos especiales conocidos como “Harryween”.

El récord de Harry Styles en Wembley

Antes de llegar a Sudamérica, el artista completó una residencia de 12 conciertos en el estadio Wembley de Londres, realizada entre junio y julio. El último espectáculo, celebrado el 4 de julio, convirtió a Styles en el primer músico en ofrecer 12 presentaciones consecutivas en ese recinto durante una misma temporada, por encima del récord anterior de 10 conciertos establecido por Coldplay en 2025.

Harry Styles
La residencia de Wembley convirtió a Styles en el primer músico en ofrecer 12 conciertos consecutivos en el recinto durante una misma temporada (12/06/26)

Durante esa última noche en Wembley, Styles también rindió homenaje a sus antiguos compañeros de One Direction —Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne— y agradeció la influencia que tuvieron en su trayectoria artística.

La cancelación en Brasil representa el primer cambio en la agenda de Together, Together, una gira internacional que continuará durante los próximos meses con fechas previstas en México, Estados Unidos y Australia..

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