Gobierno solicitará a la FGR revisar decomiso de bienes a ‘El Mayo’ Zambada tras sentencia de cadena perpetua

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de este martes. (Crédito: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar la posibilidad de que el Estado mexicano reclame bienes o recursos vinculados a Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que el líder histórico del Cártel de Sinaloa fuera sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos y condenado al pago de 15 mil millones de dólares.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre si el Gobierno de México buscará acceder a una parte de esos recursos como reparación por los daños ocasionados por las actividades del narcotraficante.

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“Vamos a pedirle a la Fiscalía que revise”, respondió Sheinbaum, sin detallar los mecanismos jurídicos que podrían utilizarse ni confirmar si existe la posibilidad de que México participe en el eventual decomiso o recuperación de activos.

La presidenta tampoco precisó si la revisión abarcará únicamente la multa económica impuesta por una corte estadounidense o también otros bienes patrimoniales que pudieran estar sujetos a procedimientos de aseguramiento o decomiso.

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Sheinbaum cuestiona versión de EEUU sobre la captura de “El Mayo”

Durante ‘La Mañanera’, Sheinbaum volvió a poner en duda la versión oficial de Estados Unidos respecto a la captura de Zambada, ocurrida en julio de 2024.

Al ser cuestionada sobre la presunta participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la detención del capo, la mandataria afirmó que existen contradicciones entre la narrativa oficial y los hechos difundidos públicamente.

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“Es obvio, porque muestran un avión como si fuera una feria. La versión oficial es que ellos no participaron, es una contradicción que llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial con muchos efectos en Sinaloa, principalmente”, declaró.

Las autoridades estadounidenses han sostenido que Zambada llegó a su territorio a bordo de una aeronave en la que también viajaba Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, desde el inicio del caso, el Gobierno mexicano ha solicitado información para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el traslado del líder criminal.

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La sentencia contra “El Mayo”

Las declaraciones de Sheinbaum se producen un día después de que un tribunal federal de Estados Unidos condenara a Ismael “El Mayo” Zambada a cadena perpetua, además de imponerle el pago de 15 mil millones de dólares como parte de la sentencia.

Zambada fue declarado culpable por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero, tras décadas de encabezar una de las principales estructuras del Cártel de Sinaloa.

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Su captura, ocurrida en julio de 2024, provocó una fractura entre las principales facciones de esa organización criminal, “Los Chapitos” y “Los Mayos”, lo que derivó en una ola de violencia en Sinaloa que incluyó enfrentamientos armados, bloqueos, homicidios y una disputa por el control de la estructura delictiva en la entidad.