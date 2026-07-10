Emma Coronel revive recuerdos de las fiestas de “El Chapo” Guzmán junto a acordeonista de Los Alegres del Barranco

La conversación recordó las fiestas privadas organizadas por Joaquín "El Chapo" Guzmán. (Infobae)

Emma Coronel Aispuro volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales tras participar en una transmisión en vivo junto a José Pavel Moreno Serrano, acordeonista de Los Alegres del Barranco, en la que ambos recordaron las reuniones privadas organizadas por Joaquín “El Chapo” Guzmán y revivieron algunos de los temas musicales que solían interpretarse en esos encuentros.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Coronel puso a prueba la memoria del músico con una pregunta relacionada con aquellos años.

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"¿Se acuerda de mi canción favorita o no?“, cuestionó la empresaria entre risas durante la transmisión.

La respuesta de Pavel Moreno no tardó en llegar. El acordeonista aseguró que recordaba dos canciones que con frecuencia le pedía interpretar Emma Coronel durante las reuniones privadas.

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“¡Quiero llorar!”: la reacción de Emma Coronel

El músico explicó que una de las melodías hablaba de que "tu cuerpo está mejor“, mientras que la otra era un tema que, según dijo, nunca podía faltar cuando coincidían en aquellas celebraciones.

Pavel Moreno: acordeonista y segunda voz de Los Alegres Del Barranco. (Foto: Instagram/ @pavelmorenooficial)

Instantes después comenzaron a sonar los primeros acordes de “Celos del viento”, lo que provocó una reacción inmediata de Coronel.

"¡Ay, quiero llorar!“, expresó visiblemente emocionada antes de comenzar a cantar junto al integrante de Los Alegres del Barranco algunos fragmentos de la canción.

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Durante la transmisión ambos también interpretaron partes de otros temas románticos como “Voy a llorar”, “He venido para verte” y “Palabra de honor”, mientras compartían recuerdos y anécdotas en un ambiente relajado.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios comentaron la naturalidad con la que ambos recordaban aquellas reuniones.

La transmisión revivió las fiestas de “El Chapo”

Más allá del momento musical, la conversación volvió a despertar el interés sobre las celebraciones privadas organizadas por Joaquín Guzmán Loera antes de su captura y extradición a Estados Unidos.

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La confianza mostrada entre Emma Coronel y José Pavel Moreno fue interpretada por diversos usuarios como una muestra de la relación que ambos desarrollaron cuando el acordeonista acudía a tocar en esos eventos familiares.

El periodista Víctor Lagunas Peñaloza señaló que la dinámica observada durante la transmisión coincide con versiones difundidas desde hace años sobre la presencia frecuente de Los Alegres del Barranco en fiestas privadas organizadas por el entonces líder del Cártel de Sinaloa.

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Durante el encuentro también fueron constantes los brindis entre los participantes, quienes repetían frases como "¡Salud, salud, salud, salucita... ánimo!“, reforzando el ambiente informal de la conversación.

Emma Coronel mantiene presencia en redes sociales

Emma Coronel Aispuro contrajo matrimonio con Joaquín “El Chapo” Guzmán cuando tenía 18 años y es madre de las hijas gemelas del exlíder del Cártel de Sinaloa.

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En los últimos meses ha incrementado nuevamente su actividad pública mediante colaboraciones en redes sociales, proyectos relacionados con el modelaje y la creación de contenido digital, manteniéndose como una figura que genera atención mediática por su vínculo con el narcotraficante, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos.

Emma Coronel participó en una transmisión en vivo con un integrante de Los Alegres del Barranco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Los Alegres del Barranco continúan siendo una de las agrupaciones más conocidas del regional mexicano por la interpretación de corridos y música norteña. Sin embargo, el grupo también ha protagonizado diversas controversias en los últimos años debido a que algunas de sus canciones han sido señaladas por autoridades y especialistas por una presunta apología del delito.

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La reciente transmisión entre Emma Coronel y José Pavel Moreno reavivó esas polémicas y volvió a colocar bajo los reflectores la relación que la agrupación mantuvo durante años con las reuniones privadas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de revelar que “Celos del viento” era una de las canciones que más disfrutaba escuchar la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa.