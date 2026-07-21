México

“El Mayo” Zambada dice que aceptaría cumplir su condena a cadena perpetua en México si las autoridades lo solicitan

En una carta distinta a la que leyó ante el juez Brian Cogan, el líder del Cártel de Sinaloa reconoce que México tiene un “interés legítimo” en su caso

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La FGR ha solicitado la extradición de El Mayo Zambada cuatro veces sin respuesta y mantiene 32 órdenes de aprehensión vigentes en su contra. (X/Luis Chaparro)
La FGR ha solicitado la extradición de El Mayo Zambada cuatro veces sin respuesta y mantiene 32 órdenes de aprehensión vigentes en su contra. (X/Luis Chaparro)

En un guiño a las autoridades mexicanas, Ismael “El Mayo” Zambada dejó por escrito que aceptaría cumplir su condena a cadena perpetua en México si el gobierno de ese país lo solicita.

El cofundador del Cártel de Sinaloa, sentenciado este lunes 20 de julio en Brooklyn, firmó a mano una segunda carta distinta a la que leyó en la Corte, pero en la que deja un claro mensaje al Gobierno de México para pedir su repatriación.

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En la carta, obtenida por el periodista Ángel Hernández de Milenio, el cofundador del Cártel de Sinaloa no pidió abiertamente su deportación ni exigió un traslado, sin embargo, deja clara su postura si las autoridades mexicanas optan por exigir su entrega por sus crímenes pendientes.

El legado de Zambada quedó marcado no solo por sus crímenes, sino también por el núcleo familiar que construyó. Crédito: Redes Sociales
El legado de Zambada quedó marcado no solo por sus crímenes, sino también por el núcleo familiar que construyó. Crédito: Redes Sociales

“Acepto mi destino con responsabilidad. Y si en algún momento las autoridades mexicanas consideran que debo continuar cumpliendo mi castigo en México, me someteré con respeto a lo que determinen, sin condiciones y sin expectativas”, se lee.

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En la misiva, Zambada García afirmó que es ciudadano mexicano y que reconoce que en su país también hay un interés legítimo en que criminales como él enfrenten las consecuencias de sus actos bajo sus propias instituciones.

“México tiene la autoridad, la personalidad legítima y la responsabilidad de demostrar que nadie está por encima de la ley”, afirmó.

¿Qué dice la segunda carta?

Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (cent) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)
Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (cent) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)

En la audiencia del lunes, Zambada leyó un texto distinto ante el juez Brian Cogan en el que asumió responsabilidad por sus crímenes y llamó a las nuevas generaciones a alejarse del crimen organizado y mostró su arrepentimiento personal. Ese documento no contenía ninguna referencia al Gobierno de México.

La segunda, en cambio, agrega tres elementos que la primera no tiene: el reconocimiento explícito de México como actor con autoridad legítima sobre su caso, la apertura a cumplir su condena en su país de origen y la frase “mi vida es prueba de que ese camino termina en destrucción, cárcel o muerte”, que no aparece en el texto leído ante el juez Cogan.

El texto completo de la segunda carta es el siguiente:

“Asumo plenamente la responsabilidad por mis actos. Sé que causaron daño grave y no hay justificación para lo que hice. Hoy enfrento las consecuencias con respeto a la ley y a las instituciones que me juzgaron.

No busco privilegios ni trato especial. Acepto el castigo que corresponde y entiendo que será permanente. Mi responsabilidad no termina con una sentencia, sino con reconocer el daño y aceptar las consecuencias de por vida.

Soy ciudadano mexicano. Reconozco que mi país también tiene un interés legítimo en que personas como yo enfrenten las consecuencias de sus actos bajo sus propias instituciones.

México tiene la autoridad, la personalidad legítima y la responsabilidad de demostrar que nadie está por encima de la ley.

Durante muchos años, la violencia y el crimen han sido presentados como un camino de poder o éxito. Eso es una mentira. Mi vida es prueba de que ese camino termina en destrucción, cárcel o muerte.

Si algo puede salir de esto, es que los jóvenes vean la realidad: no hay honor ni futuro en este negocio del crimen.

Acepto mi destino con responsabilidad. Y si en algún momento las autoridades mexicanas consideran que debo continuar cumpliendo mi castigo en México, me someteré con respeto a lo que determinen, sin condiciones y sin expectativas."

El guiño llega en medio de una disputa por su caso

Retratos de Sheinbaum, Salazar, Zambada y Guzmán López; un avión, banderas de México y Estados Unidos, un sello del FBI, documentos, un candado y llaves.
Claudia Sheinbaum y Ken Salazar aparecen en una ilustración junto a líderes del narcotráfico, un avión y símbolos de seguridad, lo que indica la tensión entre México y Estados Unidos por operativos secretos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje de Zambada al gobierno mexicano no llega en un vacío. Durante décadas, el fundador del Cártel de Sinaloa nunca fue capturado por autoridades mexicanas, pese a que la fiscalía estadounidense documentó que bajo su mando la organización traficó aproximadamente 1.5 millones de kilogramos de cocaína, además de heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que si una agencia estadounidense participó en la operación que llevó a Zambada a territorio de ese país, habría violado tratados internacionales y la Constitución mexicana. El gobierno mexicano lleva a cabo una investigación para determinarlo.

La tensión entre ambos países se agudizó cuando el FBI exhibió en un museo el avión Beechcraft King Air que transportó a Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, con un letrero que describía la “Operación Air Kings”. Esa exhibición, según las autoridades mexicanas, contradice la versión de que EEUU no habría tenido participación en la captura.

A ese conflicto se suma la acusación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, acusado por la fiscalía de Nueva York de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. Sheinbaum ha pedido que se presenten pruebas sólidas en su contra.

FGR ha solicitado su regreso a México varias veces

Ilustración de hombre con bigote y camisa azul. Fondo con el Escudo Nacional de México y el logo FGR. Siete carpetas apiladas rotuladas "Investigación" y numeradas del 1 al 7.
Una ilustración muestra a Ismael Zambada con el logo de la Fiscalía General de la República de México y siete carpetas que representan investigaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apertura de Zambada a cumplir su condena en México no es nueva del todo. En enero de 2025, su abogado Frank Pérez solicitó formalmente asistencia consular al Consulado General de México en Nueva York y pidió su repatriación, argumentando que su traslado a Estados Unidos ocurrió de manera irregular y sin cumplir los protocolos de extradición establecidos en tratados internacionales.

Del lado mexicano, la FGR ha solicitado la extradición de Zambada en cuatro ocasiones sin recibir respuesta de Estados Unidos, según reveló en febrero de 2025 el entonces titular de la fiscalía, Alejandro Gertz Manero.

Apenas la semana pasada la misma FGR de Ernestina Godoy informó que mantiene vigentes 32 investigaciones y órdenes de aprehensión en contra de “El Mayo” Zambada por delitos relacionados con narcotráfico.

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