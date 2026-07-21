México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 21 de julio

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
Google icon
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

El cruce fronterizo entre Tijuana, en Baja California y SanDiego, California, en Estados Unidos, es uno de los más transitados del planeta y las condiciones en las garitas impactan todos los días a miles de personas.

Desde largos tiempos de espera hasta mejoras en infraestructura, la situación en las garitas puede cambiar significativamente, afectando tanto a viajeros frecuentes como a transportistas comerciales.

PUBLICIDAD

A continuación, presentamos un análisis actualizado del estado de las principales garitas de Tijuana: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este martes 21 de julio.

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Tráfico en Baja CaliforniaTráfico en Garitasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Es acercarse a la muerte”: Sheinbaum reitera llamado a que jóvenes se alejen del narco tras dichos de ‘El Mayo’

La mandataria enfatizó que su gobierno busca atender a las causas

“Es acercarse a la muerte”: Sheinbaum reitera llamado a que jóvenes se alejen del narco tras dichos de ‘El Mayo’

Aseguran lancha con más de 1.5 toneladas de cocaína en costas de Chiapas: cinco extranjeros fueron detenidos

El decomiso representa un golpe a los grupos criminales superior a los 355 millones de pesos

Aseguran lancha con más de 1.5 toneladas de cocaína en costas de Chiapas: cinco extranjeros fueron detenidos

Esta es la cábala de Cruz Azul y España que los hizo campeones

Ambos equipos fueron campeones en el primer semestre del año

Esta es la cábala de Cruz Azul y España que los hizo campeones

¿Gobierno de CDMX promueve Ley Serrano? Esto dice la polémica iniciativa que provocó la detención de periodistas en San Luis Potosí

Organizaciones han promovido una Acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte revise esta ley que, acusan, atenta contra la libertad de expresión

¿Gobierno de CDMX promueve Ley Serrano? Esto dice la polémica iniciativa que provocó la detención de periodistas en San Luis Potosí

Revisión del T-MEC: Sheinbaum descarta aranceles de EEUU para México tras nueva medida contra Canadá

La presidenta descarta represalias arancelarias de EE.UU. contra México en el arranque de la revisión del tratado

Revisión del T-MEC: Sheinbaum descarta aranceles de EEUU para México tras nueva medida contra Canadá
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Es acercarse a la muerte”: Sheinbaum reitera llamado a que jóvenes se alejen del narco tras dichos de ‘El Mayo’

“Es acercarse a la muerte”: Sheinbaum reitera llamado a que jóvenes se alejen del narco tras dichos de ‘El Mayo’

Aseguran lancha con más de 1.5 toneladas de cocaína en costas de Chiapas: cinco extranjeros fueron detenidos

Gobierno solicitará a la FGR revisar decomiso de bienes a ‘El Mayo’ Zambada tras sentencia de cadena perpetua

“El Mayo” Zambada y Ciudad Juárez: la guerra por la plaza que dejó más de 3 mil muertos en 2010

Lamborghini, Ferrari y Porsche: así es la colección de autos de lujo asegurada a presunto operador del Cártel del Noreste en Yucatán

ENTRETENIMIENTO

La Cotorrisa llama ‘psicópata’ a Pedro Sola y lo critica por polémica con animales: “Tiempo extra el que vive ese programa”

La Cotorrisa llama ‘psicópata’ a Pedro Sola y lo critica por polémica con animales: “Tiempo extra el que vive ese programa”

Oficial: Lista completa de confirmados para ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

Luisito Comunica crítica a Fede por entrar a La Casa de los Famosos: “Espero te hayan ofrecido muchísimo dinero”

Survivor México 2026: Así estarán repartidos los integrantes en cada tribu dentro de la competencia

La polémica frase con la que Bellakath habría descartado entrar a La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Esta es la cábala de Cruz Azul y España que los hizo campeones

Esta es la cábala de Cruz Azul y España que los hizo campeones

Isaac del Toro vuelve a brillar en el Tour de Francia 2026: así terminó la etapa 16

Selección Mexicana lidera el crecimiento en redes sociales tras la Copa del Mundo 2026

Penta Zero Miedo consigue importante victoria previo a WWE SummerSlam 2026

Esta es la cantidad de dinero que recibirán los atletas mexicanos si ganan una medalla en Santo Domingo 2026