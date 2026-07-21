Aseguran 40 litros de metanfetamina líquida en paquetería de Los Mochis, Sinaloa

Autoridades federales exhiben las garrafas con metanfetamina líquida aseguradas en una empresa de paquetería en Los Mochis, Sinaloa, tras el operativo realizado entre el 17 y el 19 de julio de 2026. Crédito: Especial

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron 40 litros de metanfetamina líquida en una empresa de paquetería ubicada en Los Mochis, Sinaloa, entre el 17 y el 19 de julio de 2026. La sustancia ilícita se encontraba dividida en ocho garrafas transparentes, ocultas dentro de cajas de cartón que no levantaban sospecha entre el personal ni los visitantes.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó el hallazgo el lunes 20 de julio a través de un comunicado oficial, sin dar detalles sobre detenidos ni personas identificadas como responsables del envío o posible recepción del cargamento incautado. La empresa involucrada, que presenta un logotipo azul y blanco y estaría situada en el Parque Industrial Ecológico Los Mochis, no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento.

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De acuerdo con las imágenes difundidas por las autoridades, el establecimiento no mostraba señales evidentes de actividades ilícitas desde el exterior, lo que dificultaba su detección durante revisiones comunes.

FGR y SSPC, las dependencias detrás del operativo en Los Mochis

El operativo contó con la participación conjunta de elementos de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ambas dependencias coordinaron la inspección que derivó en el hallazgo de la droga.

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Sin embargo, el reporte oficial no incluyó declaraciones de funcionarios ni reveló el nombre del establecimiento donde se localizó el cargamento. La falta de información sobre la empresa inspeccionada mantiene en reserva detalles clave del caso.

Autoridades federales exhiben las garrafas con metanfetamina líquida aseguradas en una empresa de paquetería en Los Mochis, Sinaloa, tras el operativo realizado entre el 17 y el 19 de julio de 2026. Crédito: Especial

Tras el aseguramiento, la sustancia quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que inició la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el origen ni el destino del cargamento decomisado.

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El hallazgo en el contexto de una semana de operativos en Sinaloa

El decomiso en Los Mochis no fue la única acción federal registrada en Sinaloa durante ese fin de semana. En El Rosario, en el poblado Cruz Pedregoza, el Ejército localizó y decomisó un vehículo con blindaje artesanal.

En Escuinapa, elementos de seguridad resguardaron cuatro armas largas, 40 cargadores, mil 450 cartuchos y equipo táctico. La acumulación de operativos en distintos municipios del estado refleja la intensidad del despliegue federal durante esos tres días.

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En Culiacán, tres personas fueron detenidas con tres armas largas, una corta, cargadores, mil 250 cartuchos, tres chalecos tácticos y dos vehículos. En Mazatlán, por su parte, los elementos encontraron un vehículo abandonado que contenía dos armas largas, un cargador de arma larga, tres chalecos balísticos, seis cargadores y uniformes en su interior.

Sin detenidos ni responsables identificados por el cargamento de metanfetamina

Hasta ahora, ninguna persona ha sido detenida en relación directa con el cargamento de metanfetamina hallado en la empresa de paquetería. Las autoridades tampoco han informado sobre el remitente ni el destinatario de las cajas con las garrafas.

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Autoridades federales exhiben las garrafas con metanfetamina líquida aseguradas en una empresa de paquetería en Los Mochis, Sinaloa, tras el operativo realizado entre el 17 y el 19 de julio de 2026. Crédito: Especial

El nombre del establecimiento no fue dado a conocer de forma oficial en el comunicado del Gabinete de Seguridad. La empresa identificada en las imágenes no se pronunció sobre los hechos ni confirmó su vinculación con el caso.

El operativo en Los Mochis se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad orientada a combatir el tráfico de drogas sintéticas. Las metanfetaminas en formato líquido representan una modalidad de transporte que dificulta su detección en controles convencionales.

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La elección de una empresa de paquetería como punto de almacenamiento o tránsito no es un método inédito para el trasiego de estupefacientes en México. Sin embargo, las autoridades no ofrecieron antecedentes específicos sobre el uso previo de ese establecimiento ni sobre investigaciones anteriores relacionadas con el lugar.

El Ministerio Público Federal tiene ahora a cargo la investigación para determinar la cadena de responsabilidades detrás del cargamento. Los resultados de esa indagatoria definirán si se formulan cargos y contra quiénes.

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