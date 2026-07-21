Van tres casos de ‘diarrea explosiva’ en México: Salud investiga con EEUU origen de brote de cyclospora 

La Secretaría de Salud investiga junto con EEUU el origen del brote. | Presidencia

David Kershenobich, secretario de Salud, informó que en México se han detectado tres personas con infección por cyclospora, un parásito que puede causar diarrea severa conocida como ‘diarrea explosiva’, tras los casos que se registraron en Estados Unidos.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo, el funcionario federal aseguró que los tres casos no son fuera de lo común y que no representan un brote de cyclospora en México.

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Mencionó que inicialmente, autoridades de salud de Estados Unidos señalaron que el brote podía estar relacionado con una empresa de lechuga en Guanajuato.

Sin embargo, las autoridades mexicanas y de Estados Unidos, incluyendo la oficna de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por ss siglas en inglés), revisaron una muestra que primero dio positiva, pero después se aclaró que fue un falso positivo.

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Por ello, afirmó que hasta ahora no hay pruebas de que los casos estén conectados con esa empresa.

El secretario Kershenobich dijo que el equipo de salud mexicano fue a Guanajuato para hacer su propia investigación y tomar nuevas muestras.

Precisó que estas acciones se hacen junto con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, y hasta el momento, no se ha encontrado ninguna evidencia de que la fuente del parásito sea esa empresa agrícola.

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Sobre el estado de los pacientes, el secretario mencionó que todos están bien y se recuperan, al explicar que la infección por cyclospora causa diarrea fuerte, pero no es mortal.

Asimismo, comentó que el tratamiento funciona bien con un medicamento llamado trimetropim, también conocido como Bactrim.

Detsacó que en Estados Unidos se han registrado más de mil quinientos casos y tampoco hubo muertes por este motivo.

Finalmente, Kershenobich aseguró que la vigilancia epidemiológica en México sigue activa para estar atentos a cualquier nuevo caso y que las autoridades están tomando todas las precauciones necesarias.

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Recalcó que, por ahora, no hay pruebas de un brote ni de que los casos estén relacionados con una empresa agrícola.