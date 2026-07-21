“El Chapo” vuelve a reclamar ante una corte de EEUU: acusa injusticia y cuestiona las condiciones de su encierro

Joaquín “El Chapo” Guzmán permanece recluido en la prisión ADX Florence, en Colorado, donde cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Una nueva carta atribuida a Joaquín “El Chapo” Guzmán apareció en las últimas horas dentro del expediente judicial del exlíder del Cártel de Sinaloa ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde el narcotraficante mexicano fue condenado a cadena perpetua.

La misiva, fechada el 20 de julio de 2026, reclama las condiciones bajo las cuales Guzmán Loera permanece recluido en Estados Unidos y cuestiona nuevamente la sentencia que lo mantiene en prisión de por vida.

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El documento apareció en el expediente judicial el mismo día en que el juez Brian M. Cogan dictó cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada, antiguo socio de “El Chapo” y uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa. Zambada se declaró culpable en 2025 y este lunes recibió formalmente la sentencia de prisión de por vida, además de una orden de decomiso de 15 mil millones de dólares.

En el nuevo escrito, el supuesto remitente reclama que se encuentra sometido a un régimen de confinamiento “sin privilegios”, debido a las restricciones que enfrenta para realizar llamadas telefónicas y recibir visitas.

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La carta también sostiene que existe una supuesta “violación de igualdad de derechos” y vuelve a insistir en que su encarcelamiento es injusto.

Una nueva carta atribuida a “El Chapo” apareció en el expediente judicial de la Corte del Distrito Este de Nueva York el 20 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hoy presento una apelación obligatoria ante los tribunales sobre la reapertura de mis derechos extranjeros ante la Corte del Distrito Este”, se lee en el documento atribuido al exlíder del Cártel de Sinaloa.

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La misiva también expresa que el supuesto autor espera una respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos por lo que considera una falta de transparencia en la presentación de las pruebas que derivaron en su condena.

Con ello, el documento retoma algunos de los argumentos que han aparecido en otros escritos incorporados al expediente de Guzmán Loera durante los últimos meses: cuestionamientos sobre el proceso judicial, presuntas irregularidades y reclamos relacionados con sus derechos como ciudadano mexicano.

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“El Chapo” ha enviado varias cartas, pero su autoría está en duda

La nueva misiva se suma a una serie de cartas que han sido incorporadas al expediente judicial de Joaquín Guzmán Loera desde abril de este año.

Sin embargo, existe un elemento que ha generado dudas: no está confirmado que las cartas hayan sido realmente escritas por “El Chapo”.

El pasado 30 de junio de 2026, una nueva carta manuscrita y supuestamente firmada por Guzmán Loera llegó a la Oficina Pro Se del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. En aquella ocasión, el documento fue difundido por el periodista Keegan Hamilton y contenía reclamos relacionados con la actuación de los tribunales, su ciudadanía mexicana y el proceso que terminó con su condena.

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El supuesto remitente también acusó que la intimidación del jurado habría influido en su veredicto de culpabilidad y volvió a plantear la posibilidad de una revisión de su caso, además de insistir en sus argumentos relacionados con una eventual extradición a México.

Pero aquella carta generó dudas debido a varios elementos.

De acuerdo con la información difundida entonces, el sobre tenía un sello postal de Jackson, Misisipi, una circunstancia que resultaba difícil de conciliar con la situación penitenciaria de Guzmán Loera, quien permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, bajo un régimen de estrictas restricciones de comunicación.

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El periodista Keegan Hamilton también señaló diferencias en la forma de firmar los documentos. Mientras que las cartas anteriores atribuidas a Guzmán Loera habrían utilizado su nombre, la nueva misiva aparecía firmada con el apodo “El Chapo”.

El juez Brian M. Cogan, quien condenó a “El Chapo” a cadena perpetua, también sentenció este lunes a “El Mayo” Zambada a prisión de por vida. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

A esto se sumaron declaraciones de su equipo jurídico. Mariel Colón Miró, integrante de la defensa del narcotraficante, declaró previamente al Los Angeles Times que las cartas “no son de él” y señaló que existía una investigación para determinar quién estaba detrás de los escritos.

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También se informó que una fuente vinculada con la seguridad estadounidense habría descartado que los documentos fueran auténticamente escritos por Guzmán Loera.

Las cartas aparecen mientras “El Chapo” permanece en ADX Florence

Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años en la prisión federal ADX Florence, en Colorado, después de haber sido declarado culpable en Nueva York de delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

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Su caso fue llevado por el juez Brian Cogan, el mismo magistrado que este 20 de julio sentenció a “El Mayo” Zambada a cadena perpetua. La coincidencia temporal entre la nueva carta atribuida a Guzmán Loera y la condena de su antiguo socio coloca nuevamente al exlíder del Cártel de Sinaloa en el centro de la atención judicial.

Mientras “El Mayo” aceptó su responsabilidad y recibió la condena pactada con las autoridades estadounidenses, “El Chapo” continúa cuestionando desde prisión distintos aspectos de su proceso y las condiciones de su confinamiento.

La nueva carta, no obstante, deberá ser considerada con cautela debido a las dudas existentes sobre su autenticidad. Hasta ahora, no existe una confirmación pública e independiente de que el documento haya sido escrito personalmente por Guzmán Loera.

El episodio también refleja la particular situación del exlíder criminal dentro del sistema penitenciario estadounidense. Mientras permanece aislado bajo un régimen de máxima seguridad, nuevas cartas continúan llegando al expediente judicial de su caso, planteando reclamos sobre sus derechos, su condena y las condiciones de su encarcelamiento.

Por ahora, el contenido de la nueva misiva se suma a la larga batalla legal que “El Chapo” mantiene desde prisión, aunque la principal incógnita continúa siendo quién está detrás de los escritos que han aparecido en los últimos meses bajo su nombre.