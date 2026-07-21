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Abaten en enfrentamiento a “El Topo”, presunto jefe de sicarios del CJNG en Colima

Miguel “N”, alias “El Topo”, presunto jefe de asesinos de una célula del CJNG, fue abatido junto con su supuesto escolta durante una intervención de fuerzas federales y estatales en Manzanillo

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Un operativo contra presuntos integrantes del CJNG en Manzanillo, Colima, dejó dos hombres abatidos y una mujer detenida. (Facebook SSPC)
Un operativo contra presuntos integrantes del CJNG en Manzanillo, Colima, dejó dos hombres abatidos y una mujer detenida. (Facebook SSPC)

Un operativo desplegado por autoridades federales y estatales contra presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó como saldo dos hombres abatidos y una mujer detenida en el municipio de Manzanillo, Colima, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Entre los hombres que murieron durante una de las intervenciones se encuentra Miguel “N”, alias “El Topo”, identificado por las autoridades como un presunto jefe de asesinos de una célula del grupo criminal. Junto con él también fue abatido quien sería su escolta personal, identificado como Enrique “N”, alias “Cobos”.

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De acuerdo con la información difundida por la SSPC, las acciones se llevaron a cabo mediante un operativo interinstitucional en el que participaron corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Las autoridades realizaron dos intervenciones distintas en el mismo municipio, en las que se logró el aseguramiento de armamento, droga y diversos cartuchos.

Detienen a una presunta integrante del CJNG

La primera acción de las fuerzas de seguridad permitió la detención de Yanet “N”, quien es señalada como presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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Durante esta intervención, los elementos de seguridad también aseguraron armamento, droga y cargadores, aunque la autoridad no detalló en la información difundida la cantidad exacta ni el tipo de sustancias aseguradas.

Autoridades aseguraron dos armas largas, cartuchos y casquillos tras un enfrentamiento registrado en Manzanillo. (Facebook SSPC)
Autoridades aseguraron dos armas largas, cartuchos y casquillos tras un enfrentamiento registrado en Manzanillo. (Facebook SSPC)

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

La SSPC indicó que, tras la detención, se inició la carpeta de investigación correspondiente para establecer la posible responsabilidad de la mujer en los delitos que se le imputan y determinar su presunta participación dentro de la estructura criminal.

La captura se produjo como parte de las acciones de seguridad que autoridades federales y estatales mantienen en Colima, una entidad considerada estratégica para las organizaciones delictivas debido a su ubicación y a la importancia del puerto de Manzanillo para el movimiento de mercancías.

Enfrentamiento deja dos presuntos criminales abatidos

Posteriormente, las fuerzas de seguridad realizaron una segunda intervención en el municipio. Durante este operativo, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, de acuerdo con el reporte oficial, respondieron a la agresión.

El intercambio de disparos terminó con dos presuntos integrantes del grupo criminal abatidos.

Fuerzas federales y estatales participaron en un operativo interinstitucional contra una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colima. (Facebook SSPC)
Fuerzas federales y estatales participaron en un operativo interinstitucional contra una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colima. (Facebook SSPC)

Uno de ellos fue identificado como Miguel “N”, alias “El Topo”, a quien las autoridades señalan como un supuesto jefe de asesinos de una célula del CJNG. La información oficial lo ubica como uno de los objetivos relevantes de la operación debido al cargo que presuntamente desempeñaba dentro de la organización delictiva.

El segundo hombre abatido fue identificado como Enrique “N”, alias “Cobos”, quien, según las autoridades, se desempeñaba como escolta personal de “El Topo”.

Después del enfrentamiento, los elementos de seguridad aseguraron dos armas largas, además de diversos cartuchos y casquillos percutidos, los cuales quedaron a disposición de las autoridades ministeriales como parte de las investigaciones.

La SSPC señaló que las acciones forman parte de un trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad para combatir a grupos delictivos que operan en la entidad.

Hasta el momento, la información oficial establece que una mujer fue detenida y dos hombres murieron durante el operativo, mientras que los indicios asegurados fueron integrados a las investigaciones correspondientes.

La autoridad ministerial deberá determinar la situación jurídica de Yanet “N”, mientras que las autoridades continuarán con las indagatorias para establecer el alcance de las actividades presuntamente relacionadas con el CJNG y determinar si existen más personas vinculadas con la célula criminal señalada.

El operativo representa una nueva acción de las fuerzas de seguridad contra estructuras delictivas con presencia en Colima, estado donde las autoridades han reforzado los despliegues operativos, particularmente en zonas consideradas prioritarias por su actividad criminal y estratégica.

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