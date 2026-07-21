Esta es la cantidad de dinero que recibirán los atletas mexicanos si ganan una medalla en Santo Domingo 2026

(Conade)

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) entregará estímulos económicos a los atletas mexicanos que consigan medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, como parte de los incentivos contemplados en las Reglas de Operación vigentes del organismo.

El apoyo también alcanzará a los entrenadores de los deportistas premiados y se otorgará de acuerdo con el valor de la medalla obtenida durante la competencia regional.

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Estos son los estímulos para atletas mexicanos

(Conade)

De acuerdo con la CONADE, en las pruebas individuales los deportistas recibirán:

50 mil pesos por medalla de oro.

30 mil pesos por medalla de plata.

15 mil pesos por medalla de bronce.

En las pruebas compartidas, el incentivo será de:

30 mil pesos para el primer lugar.

15 mil pesos para el segundo lugar.

10 mil pesos para el tercer lugar.

Mientras que en las pruebas por equipos o conjunto, cada integrante recibirá:

15 mil pesos por medalla de oro.

10 mil pesos por medalla de plata.

8 mil pesos por medalla de bronce.

La CONADE precisó que cada atleta recibirá únicamente el estímulo correspondiente a la medalla de mayor valor obtenida durante los Juegos.

Entrenadores también recibirán incentivos

(Conade)

Los entrenadores de los atletas medallistas también serán reconocidos económicamente.

En las pruebas individuales, los montos serán de 50 mil pesos por oro, 24 mil pesos por plata y 7 mil 500 pesos por bronce.

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Para las pruebas compartidas, los estímulos ascenderán a 30 mil pesos por oro, 12 mil pesos por plata y 5 mil pesos por bronce.

En tanto, en las pruebas por equipos o conjunto, los entrenadores recibirán 15 mil pesos por oro, 8 mil pesos por plata y 4 mil pesos por bronce.

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La dependencia señaló que estos apoyos forman parte de su política para reconocer el desempeño de los deportistas mexicanos en competencias internacionales y contribuir a su preparación rumbo a los siguientes compromisos del ciclo olímpico.

México busca mantener su dominio regional en Santo Domingo 2026

(Conade)

La delegación mexicana afrontará los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con el objetivo de revalidar su condición como la principal potencia deportiva de la región e iniciar con buenos resultados el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

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La competencia se celebrará en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto, aunque algunas disciplinas comenzarán actividades desde el 20 de julio.

En esta edición participarán atletas de 37 países y, además, se conmemorará el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte será la sede principal del evento, que por tercera ocasión tendrá como anfitrión al país caribeño.

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México llegará a la justa después de liderar el medallero general en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, por lo que buscará defender ese dominio y mantenerse en la cima del deporte regional.