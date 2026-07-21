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Esta es la cantidad de dinero que recibirán los atletas mexicanos si ganan una medalla en Santo Domingo 2026

Los estímulos también contemplan apoyos para entrenadores y varían según la disciplina y el tipo de prueba disputada

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(Conade)
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La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) entregará estímulos económicos a los atletas mexicanos que consigan medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, como parte de los incentivos contemplados en las Reglas de Operación vigentes del organismo.

El apoyo también alcanzará a los entrenadores de los deportistas premiados y se otorgará de acuerdo con el valor de la medalla obtenida durante la competencia regional.

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Estos son los estímulos para atletas mexicanos

(Conade)
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De acuerdo con la CONADE, en las pruebas individuales los deportistas recibirán:

  • 50 mil pesos por medalla de oro.
  • 30 mil pesos por medalla de plata.
  • 15 mil pesos por medalla de bronce.

En las pruebas compartidas, el incentivo será de:

  • 30 mil pesos para el primer lugar.
  • 15 mil pesos para el segundo lugar.
  • 10 mil pesos para el tercer lugar.

Mientras que en las pruebas por equipos o conjunto, cada integrante recibirá:

  • 15 mil pesos por medalla de oro.
  • 10 mil pesos por medalla de plata.
  • 8 mil pesos por medalla de bronce.

La CONADE precisó que cada atleta recibirá únicamente el estímulo correspondiente a la medalla de mayor valor obtenida durante los Juegos.

Entrenadores también recibirán incentivos

(Conade)
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Los entrenadores de los atletas medallistas también serán reconocidos económicamente.

En las pruebas individuales, los montos serán de 50 mil pesos por oro, 24 mil pesos por plata y 7 mil 500 pesos por bronce.

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Para las pruebas compartidas, los estímulos ascenderán a 30 mil pesos por oro, 12 mil pesos por plata y 5 mil pesos por bronce.

En tanto, en las pruebas por equipos o conjunto, los entrenadores recibirán 15 mil pesos por oro, 8 mil pesos por plata y 4 mil pesos por bronce.

La dependencia señaló que estos apoyos forman parte de su política para reconocer el desempeño de los deportistas mexicanos en competencias internacionales y contribuir a su preparación rumbo a los siguientes compromisos del ciclo olímpico.

México busca mantener su dominio regional en Santo Domingo 2026

(Conade)
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La delegación mexicana afrontará los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con el objetivo de revalidar su condición como la principal potencia deportiva de la región e iniciar con buenos resultados el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La competencia se celebrará en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto, aunque algunas disciplinas comenzarán actividades desde el 20 de julio.

En esta edición participarán atletas de 37 países y, además, se conmemorará el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte será la sede principal del evento, que por tercera ocasión tendrá como anfitrión al país caribeño.

México llegará a la justa después de liderar el medallero general en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, por lo que buscará defender ese dominio y mantenerse en la cima del deporte regional.

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