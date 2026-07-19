Detienen en Mazatlán a uno de los 10 fugitivos más buscados de Michigan. Crédito: Marina

La Armada de México detuvo en Mazatlán a un ciudadano estadounidense buscado por las autoridades de Michigan por posesión de sustancias controladas. La operación, coordinada entre tres dependencias federales, culminó con la entrega del hombre a la justicia de Estados Unidos.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que en días pasados ejecutó la detención de Janeiro “N”, un nacional estadounidense que figuraba en la lista de los diez más buscados del estado de Michigan. En su contra pesaba una orden de aprehensión vigente emitida por una corte de ese estado por su probable responsabilidad en el delito de posesión de sustancias controladas.

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Tres dependencias federales, una sola operación

El arresto fue producto de un trabajo de coordinación entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Las tres instituciones recopilaron, analizaron e intercambiaron información de inteligencia que permitió localizar al buscado en el puerto sinaloense.

La Marina describió la acción como resultado de “labores de coordinación interinstitucional, investigación e inteligencia" desarrolladas de forma conjunta por las dependencias participantes.

Detienen en Mazatlán a uno de los 10 fugitivos más buscados de Michigan. Crédito: Marina

Este tipo de operativo refleja el esquema de colaboración que las autoridades mexicanas han consolidado para atender solicitudes de localización de personas con órdenes de captura internacionales, en particular cuando involucran a ciudadanos de países con los que México mantiene acuerdos de cooperación en materia de seguridad.

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Michigan lo buscaba entre sus diez más peligrosos

Janeiro “N” no era un perfil menor en los registros policiales del estado de Michigan. Su nombre aparecía en la lista de los diez individuos más buscados por las autoridades de esa entidad, una categoría reservada para personas cuya localización se considera prioritaria por la gravedad de los cargos o por el tiempo que llevan prófugos.

El delito imputado es la posesión de sustancias controladas. El comunicado de la Secretaría de Marina no precisó el tipo de sustancia involucrada ni los detalles del caso original instruido en Michigan.

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La existencia de una orden de aprehensión vigente emitida por una corte estadounidense fue el fundamento legal que habilitó la intervención de las autoridades mexicanas y el posterior proceso de entrega.

Derechos garantizados antes de la extradición

Durante la intervención, Janeiro “N” fue informado de sus derechos en estricto apego a los protocolos de derechos humanos, según detalló la Secretaría de Marina. Acto seguido, quedó a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales correspondientes.

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El traslado se realizó hacia el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, desde donde fue conducido para ser presentado ante las autoridades judiciales de Estados Unidos. En ese país, un tribunal determinará su situación jurídica en relación con los cargos que motivaron la orden de captura.

Durante la intervención, Janeiro “N” fue informado de sus derechos en estricto apego a los protocolos de derechos humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso descrito por la Marina corresponde al mecanismo habitual de entrega de personas buscadas por gobiernos extranjeros: detención en territorio mexicano, puesta a disposición de autoridades nacionales y traslado aéreo al país requirente para que sea la justicia local quien resuelva el fondo del caso.

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La Marina amplía su rol en seguridad terrestre

Con este operativo, la Secretaría de Marina refrendó su participación activa en tareas de seguridad que van más allá de la vigilancia marítima. La Cuarta Región Naval, con jurisdicción en el noroeste del país, actuó como eje articulador de la coordinación entre dependencias civiles y de seguridad.

La institución subrayó que acciones de este tipo buscan “combatir la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la seguridad y bienestar de la población”, en línea con el mandato constitucional que le permite operar en tierra cuando las circunstancias lo requieren.

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