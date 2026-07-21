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Aprende a bloquear llamadas spam sin descargar apps: solo debes activar esta función de Google

El identificador de llamadas y la protección contra spam en Android alertan sobre posibles fraudes y suplantaciones

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Google refuerza la seguridad de los usuarios con nuevas herramientas que llegan con cada actualización. (Foto: Europa Press)
Google refuerza la seguridad de los usuarios con nuevas herramientas que llegan con cada actualización. (Foto: Europa Press)

Los teléfonos con sistema operativo Android cuentan con herramientas integradas para enfrentar uno de los problemas más frecuentes entre usuarios: las llamadas no deseadas y el riesgo de fraudes telefónicos.

Desde hace algunas versiones, estos dispositivos incluyen el identificador de llamadas y la protección contra spam, una función de Google que permite filtrar comunicaciones indeseadas y reducir la exposición a intentos de estafa.

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Activar y utilizar el identificador de llamadas y la protección contra spam permite que el dispositivo muestre información relevante de números desconocidos, advierta sobre posibles mensajes fraudulentos y bloquee automáticamente ciertos intentos de contacto considerados peligrosos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con la detección de llamadas falsas, Android puede alertar sobre posibles intentos de suplantación de identidad en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la función contribuye a que el usuario mantenga el control sobre quién puede comunicarse y minimiza la probabilidad de que su número se difunda entre redes de ciberdelincuentes.

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Cómo activar o desactivar el identificador de llamadas y la protección contra spam

En la mayoría de los dispositivos Android, el identificador de llamadas y la protección contra spam se encuentran activados de forma predeterminada. Sin embargo, los usuarios pueden modificar estos ajustes siguiendo una serie de pasos sencillos.

Para acceder a esta configuración, primero se debe abrir la aplicación de Teléfono, seleccionar el menú de opciones y luego entrar en el apartado de Configuración. Dentro del menú, se encuentra la opción “Identificador de llamada y spam”. Al ingresar allí, es posible activar o desactivar la función “Ver ID de emisor y spam”.

Así se encuentras la opción en teléfonos Android. (Foto: Infobae)
Los usuarios pueden activar o desactivar las funciones de filtrado según lo deseen. (Foto: Infobae)

De forma adicional, el usuario puede optar por bloquear directamente las llamadas de spam mediante el filtro correspondiente. Esta última opción impide que las llamadas sospechosas generen notificaciones o aparezcan como perdidas, aunque sí quedan registradas en el historial para su revisión posterior.

Para que estas alertas funcionen correctamente, es necesario que el teléfono cuente con Android 5.0 o versiones posteriores, y que tenga instaladas las aplicaciones de Teléfono, Contactos y Mensajes de Google.

De qué forma activar el anuncio del identificador de llamada y qué ventajas ofrece

El anuncio del identificador de llamada permite que el teléfono comunique en voz alta el nombre o número del emisor cuando se recibe una llamada. Esta característica es útil cuando el usuario utiliza auriculares o se encuentra en situaciones en las que no puede mirar la pantalla.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El anuncio del identificador de llamada facilita la identificación del emisor sin necesidad de mirar la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para activarla, es necesario ingresar nuevamente en la configuración de la app de Teléfono y localizar el apartado “Anuncio del identificador de llamada”. Al acceder a esa sección, se puede elegir entre tres opciones: anunciar siempre el identificador, hacerlo solo al utilizar auriculares o nunca activar la función.

Esta tecnología representa una capa adicional de protección, porque permite detectar intentos de suplantación de identidad o llamadas provenientes de números desconocidos sin necesidad de interactuar físicamente con el dispositivo.

Qué tipo de estafas y delitos ayuda a prevenir esta función de Google

Las llamadas de spam y los intentos de fraude telefónico han evolucionado, abarcando desde el phishing hasta la suplantación de identidad y otras formas de ciberdelito.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bloquear llamadas de spam contribuye a evitar la propagación del número en redes de estafadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los riesgos más comunes se encuentra la obtención de datos personales, el acceso no autorizado a información financiera y la manipulación para transferencias de dinero. Al limitar el contacto con números desconocidos y bloquear llamadas spam, se disminuye la posibilidad de que estas amenazas tengan éxito.

Otra ventaja es que la protección contra spam reduce la exposición a actividades delictivas como el seguimiento del teléfono, donde extraños monitorean la actividad del dispositivo para planear delitos futuros.

Asimismo, el bloqueo automático de llamadas indeseadas representa una barrera para los ciberdelincuentes, quienes suelen desistir cuando perciben que un número ya no responde o no puede ser vulnerado fácilmente.

Cuando los estafadores identifican que un usuario responde a llamadas no deseadas, ese número suele circular entre distintos actores y ser objeto de nuevos ataques. Por el contrario, si el teléfono filtra y bloquea esas comunicaciones, los criminales suelen asumir que el número está fuera de uso o que no es rentable insistir.

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