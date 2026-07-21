Tres reptiles de Florida entran a la lista de especies en peligro de extinción: cuáles son y por qué están amenazados

La decisión del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos entra en vigor el 20 de agosto bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Estados Unidos incluyó tres especies de reptiles nativos del sur de Florida en la lista federal de especies en peligro de extinción el 20 de julio, conforme a la decisión oficial del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS, por sus siglas en inglés). La medida afecta al Florida Keys mole skink, la Key ring-necked snake y la rim rock crowned snake, especies que enfrentan riesgos críticos debido a la pérdida y modificación de sus hábitats. La declaración federal introduce nuevas restricciones y protocolos bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA), lo que representa un cambio significativo en la protección y manejo de estos reptiles.

Según la U.S. Fish and Wildlife Service, la resolución entra en vigor el 20 de agosto, tras un proceso de revisión científica y consulta pública. Las tres especies presentan distribuciones restringidas y vulnerabilidad ante el aumento del nivel del mar, la urbanización y el deterioro de los ecosistemas de los Cayos de Florida y el condado de Miami-Dade. El anuncio fue difundido por medios como NBC Miami, que citaron fuentes oficiales y expertos ambientales.

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El proceso que llevó a la declaración de peligro para estas especies tiene antecedentes en acciones legales y campañas de organizaciones como el Center for Biological Diversity. De acuerdo con biologicaldiversity.org, la protección federal resulta de acuerdos judiciales y una evaluación exhaustiva que involucró a científicos, entidades estatales y universidades. El contexto está marcado por eventos climáticos extremos y presiones ambientales que afectan la biodiversidad regional.

¿Cuáles son las especies de reptiles de Florida que ahora están en peligro de extinción?

El listado federal incluye al Florida Keys mole skink (Plestiodon egregius egregius), un lagarto pequeño que solo habita ciertas zonas del condado de Monroe. Según la USFWS, este reptil ya figuraba en el listado estatal de especies amenazadas, pero la nueva clasificación federal refuerza las restricciones sobre su captura, comercio y manipulación.

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La Key ring-necked snake (Diadophis punctatus acricus) es una serpiente de pequeño tamaño y no venenosa, que se encuentra exclusivamente en los Cayos de Florida. La rim rock crowned snake (Tantilla oolitica) mantiene poblaciones en áreas específicas del condado de Miami-Dade y algunos sectores de los Cayos. Ambas especies dependen de hábitats de roca caliza, donde la alteración por actividades humanas y fenómenos ambientales ha reducido sus posibilidades de supervivencia, según la USFWS.

La pérdida de hábitat, el aumento del nivel del mar, la urbanización y el deterioro de los ecosistemas impulsaron la protección federal de estos reptiles de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué fueron declaradas en peligro el Florida Keys mole skink, la Key ring-necked snake y la rim rock crowned snake?

El informe oficial publicado en el Federal Register destaca que las tres especies presentan “niveles extremos de vulnerabilidad” ante amenazas como el ascenso del nivel del mar, el incremento de inundaciones y la frecuencia de tormentas intensas. La USFWS detalla que los efectos del cambio climático, junto con la expansión urbana y la fragmentación de los ecosistemas, han reducido las áreas habitables y de reproducción para estos reptiles.

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“El Florida Keys mole skink se encuentra actualmente en peligro de extinción debido a la magnitud e inmediatez de las amenazas que enfrenta, agravadas por la baja densidad natural de sus poblaciones”, indica la resolución oficial citada en el Federal Register. El documento enfatiza que la decisión cumple con los parámetros científicos y legales de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA).

¿Qué significa que una especie esté en la lista federal de especies en peligro en Estados Unidos?

La inclusión de especies en la lista federal de la ESA implica un conjunto de medidas legales: prohíbe la captura, daño, traslado y comercio de ejemplares sin permiso; además, requiere que las autoridades federales consideren la conservación de estas especies al evaluar proyectos y actividades que puedan afectar sus hábitats.

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De acuerdo con la U.S. Fish and Wildlife Service, la protección federal demanda la colaboración entre agencias estatales, federales, gobiernos tribales y organizaciones civiles para implementar estrategias de conservación. Aunque la designación actual no incluye hábitats críticos, la agencia aclaró que la protección podría revisarse y ampliarse en el futuro.

La inclusión en la lista federal prohíbe la captura, el daño, el traslado y el comercio de ejemplares sin permiso, y exige evaluar el impacto sobre sus hábitats. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta esta decisión al desarrollo inmobiliario y la planificación urbana en Florida?

La declaración de peligro para estas especies obliga a que toda iniciativa de desarrollo, infraestructura o actividad agrícola en las zonas donde habitan los reptiles considere su presencia en los análisis de impacto ambiental. Promotores, empresas constructoras y autoridades públicas deberán ajustar sus proyectos y adoptar medidas de mitigación para evitar daños a las especies protegidas.

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La protección federal introduce nuevas condiciones en la evaluación de proyectos en los Cayos de Florida y el sur del estado. El cumplimiento de la Ley de Especies en Peligro impacta la planificación urbana y puede derivar en la revisión o modificación de permisos y planes de uso del suelo.

¿Qué acciones de conservación se implementarán para proteger a estos reptiles en peligro?

La USFWS anunció que coordinará acciones de conservación con agencias estatales, gobiernos locales, universidades y organizaciones ambientales. El plan incluye monitoreo poblacional, estudios científicos, restauración de hábitats y campañas informativas sobre la importancia de estos reptiles y su función en el ecosistema de los Cayos de Florida.

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El organismo puso a disposición los documentos y estudios asociados a la decisión en la plataforma regulations.gov, bajo el expediente FWS-R4-ES-2022-0022. En el mismo sentido, la agencia aclaró que la cooperación con entidades locales y la comunidad científica será fundamental para la actualización y ajuste de las estrategias de conservación.

Los proyectos de desarrollo, infraestructura y actividad agrícola en el sur de Florida deberán ajustar permisos y medidas de mitigación por la protección de estas especies en peligro de extinción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el contexto legal y social detrás de la protección de estos reptiles en Florida?

La decisión federal responde a demandas legales y campañas de organizaciones como el Center for Biological Diversity, que reclamaron mayor protección para especies en riesgo ante los cambios ambientales. El acuerdo judicial que impulsó la resolución estableció plazos estrictos para la evaluación y determinación del estatus de estas especies.

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El contexto incluye la presión de eventos climáticos extremos, el desarrollo urbano acelerado y la reducción de ecosistemas naturales en el sur de Florida. Según biologicaldiversity.org, la declaración de peligro federal representa un avance en la protección de la biodiversidad regional y en el cumplimiento de compromisos internacionales de conservación.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la importancia de proteger estas especies?

En declaraciones recogidas por NBC Miami, el director regional del sureste de la USFWS, Mike Oetker, afirmó: “La extraordinaria vida silvestre y los hábitats de Florida se encuentran en riesgo y protegerlos requiere asociaciones sólidas y ciencia rigurosa”. La agencia destacó que la decisión se basa en la mejor información científica y en un proceso participativo que incluyó aportes de la ciudadanía, expertos y organizaciones independientes.

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La USFWS coordinará monitoreo poblacional, restauración de hábitats y estudios científicos, en un proceso impulsado también por demandas legales y campañas del Center for Biological Diversity. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene para la biodiversidad del sur de Florida la protección de estos reptiles?

La incorporación de estas especies a la lista federal de especies en peligro fortalece la conservación de la biodiversidad en los Cayos de Florida y el condado de Miami-Dade, áreas consideradas prioritarias por su riqueza biológica y su alta exposición a los impactos del cambio climático. La presencia de reptiles endémicos como el Key ring-necked snake y el rim rock crowned snake es un indicador de la salud ecológica de estos ecosistemas.

La supervivencia de estas especies depende de la conservación de hábitats muy específicos de roca caliza, donde también habitan otras especies de flora y fauna amenazadas. La protección federal incrementa la visibilidad de la problemática y aporta recursos y herramientas legales para su manejo.

¿Qué sigue después de la declaración federal de peligro de extinción para estos reptiles de Florida?

El proceso de inclusión en la lista federal activa mecanismos de monitoreo y seguimiento científico, además de abrir la puerta a nuevas investigaciones y revisiones periódicas de las medidas implementadas. La USFWS continuará recopilando datos, evaluando la efectividad de las acciones y ajustando las estrategias en colaboración con universidades, entidades estatales y organizaciones ambientales.

Los documentos oficiales y reportes institucionales permanecerán disponibles para consulta pública, conforme a los procedimientos de transparencia de la legislación estadounidense. La agencia reiteró su compromiso de mantener actualizado el estado de conservación de las especies y de informar a la ciudadanía sobre avances y cambios en sus protocolos.