CJNG amenaza en video a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac por cobrar piso a su nombre en CDMX y Edomex

El Cártel Jalisco Nueva Generación difundió un video en el que amenaza a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac. (Captura de pantalla)

Presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) declararon la guerra a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac en un video que se ha viralizado desde el fin de semana en redes sociales.

En el clip, de casi un minuto de duración, se observa a más de una decena de hombres encapuchados, armados con rifles AK y con chalecos tácticos marcados con las siglas del cartel de las cuatro letras, acusando a ambas organizaciones de cobrar piso y extorsionar a vecinos y comerciantes de la Ciudad de México y el Estado de México usando el nombre del CJNG.

PUBLICIDAD

En el video, uno de los hombres lee un comunicado desde un celular. Mencionó por nombre a presuntos operadores criminales identificados como “El Yayo”, “El Masero” y “Lic Vallarta”, a quienes acusó de matar y molestar “gente inocente” a nombre del cártel. “Solo eres un mugroso extorsionador y te proteges con la Fiscalía de Ecatepec, bola de mugrosos”, dijo.

El CJNG ha dado diversas señales de su presencia en la capital. (Anayeli Tapia/Infobae)

El mensaje también incluyó una advertencia a los pobladores de los municipios mexiquenses de Ecatepec, Tecámac, Texcoco y Tizayuca a que “no se dejen espantar”, seguido de un “la limpia ya empezó”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información, las autoridades capitalinas y del Estado de México analizaban el material para determinar su autenticidad, así como el origen e intención detrás de los mensajes, aunque afirmaron a El País que “no consideramos que las alertas deban prenderse”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tenía identificada, hasta mayo de 2025, la operación de 62 grupos delictivos en la capital.

PUBLICIDAD

El CJNG marca su presencia en la CDMX

No es la primera vez que el CJNG ha recurrido a grabaciones para marcar presencia en la capital mexicana. En mayo de 2018, una narcomanta colgada en un puente de la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, fue el primer aviso formal del cartel en la ciudad. El texto exigía al entonces fiscal capitalino Edmundo Garrido que actuara contra líderes de la Unión Tepito.

El 24 de julio de 2019, dos ciudadanos israelíes fueron asesinados en la Plaza Artz Pedregal en un hecho atribuido al cártel.

El 26 de junio de 2020, un comando del CJNG atacó sobre el Paseo de la Reforma al entonces titular de la SSC, Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

PUBLICIDAD

El parabrisas deshecho, el motor agujereado y las ventanas laterales baleadas, así quedó la camioneta donde viajaba Omar García Harfuch (Foto: Cortesía)

En 2021, el cartel amenazó en video a la periodista Azucena Uresti. En mayo de 2026, apenas semanas antes de este nuevo video, presuntos integrantes del CJNG lanzaron amenazas similares contra grupos que operaban en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan.

En octubre de 2024, según reportes periodísticos, el CJNG habría pactado una alianza con la Anti-Unión Tepito para disputar el control de extorsión y narcomenudeo en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Entre el 25 y el 28 de octubre de ese año se registraron seis ejecuciones en esa colonia. El gobierno de Clara Brugada ordenó entonces el despliegue de cientos de elementos de la SSC con apoyo de la Secretaría de Marina y el Ejército.

PUBLICIDAD

Según reportes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada citados por el periodista Antonio Nieto, el cartel tenía bases de operación en distintos puntos al sur y oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México. Dentro de esa estructura destacaba un personaje identificado como “Comandante Flaco”, señalado como el encargado de disputar la plaza de la alcaldía Cuauhtémoc a la Unión Tepito.

Las autoridades le atribuían el control de puntos de venta de droga en Xochimilco, Chalco y Los Reyes, además de la jefatura de plaza en Nezahualcóyotl. En agosto de 2024, la FGJ y la SSC detuvieron a 10 presuntos integrantes de una célula del CJNG dedicada a la venta de droga en las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

PUBLICIDAD

El 03, El Chorro y El Sapo son señalador por EEUU como los tres líderes claves del cártel jalisciense luego de los recientes golpes. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El video del 14 de julio llegó en un momento de reorganización interna del CJNG. El Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos actualizó en julio de 2026 su guía sobre grupos terroristas y reveló que tres hombres repartían el poder que durante años concentró Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido por el Ejército en febrero pasado en un operativo en la sierra de Jalisco que dejó 25 militares y 33 criminales muertos.

El líder máximo actual es Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, nacido el 2 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, lo que le otorga ciudadanía estadounidense. Es hijo de Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho, y su padre biológico fue Armando Valencia Cornelio, fundador del extinto Cártel del Milenio. El Departamento de Estado ofrece 5,000,000 de dólares por información que condujera a su captura.

PUBLICIDAD

Los otros dos vértices de la cúpula son sus lugartenientes. Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, nacido el 11 de octubre de 1976 en Apatzingán, Michoacán, yerno de El Mencho por su matrimonio con Jessica Johanna Oseguera González, alias “La Negra”. Así como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”.

La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, los dos grupos amenazados

Una ilustración conceptual detalla la evolución del crimen organizado en el barrio de Tepito, Ciudad de México, con símbolos de agrupaciones criminales sobre un mapa urbano y patrullas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unión Tepito se formó entre 2009 y 2012 por desertores de la organización Beltrán Leyva y de la Familia Michoacana, según información del Ministerio Público capitalino. Comenzó extorsionando con la modalidad del gota a gota a vendedores callejeros, negocios locales, bares y antros, y fue expandiendo sus operaciones a las 16 alcaldías de la ciudad, con mayor incidencia en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, además del Centro Histórico y la Zona Rosa.

PUBLICIDAD

Su principal cabecilla, Raúl Rojas Molina, alias “Mi Jefe”, fue capturado en 2020, y Eduardo “N” alias “El Chori”, en 2024. Desde entonces, dos subordinados conocidos como El Manzanas y El Elvis quedaron al frente de la organización.

El Cártel de Tláhuac operó principalmente en el oriente de la Ciudad de México y en el colindante Estado de México. Surgió alrededor de 2012 y fue consolidado por Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, quien tomó el control tras el abatimiento de un líder previo apodado El Compayito.