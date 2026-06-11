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Detenciones policiacas, narcotráfico y reportes de seguridad minuto a minuto desde el Mundial 2026 en CDMX y México: sin acuerdo con el Gobierno, CNTE continúa movilizaciones

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12:22 hsHoy

Sin acuerdo con el Gobierno, CNTE continúa movilizaciones

Tras más de cinco horas de diálogo, la Asamblea Nacional Representativa rechazó el acuerdo propuesto por el Gobierno de México y confirmó que el plantón en la Ciudad de México continuará.

Las movilizaciones siguen en pie y este 11 de junio se llevarán a cabo como estaba previsto. Desde las 7:00 horas, integrantes del magisterio se concentrarán y avanzarán con la intención de acercarse al Estadio Ciudad de México, en una nueva jornada de protesta que mantiene en la capital del país.

Manifestación de la CNTE este martes 9 de junio. (Crédito: Reuters)
Manifestación de la CNTE este martes 9 de junio. (Crédito: Reuters)

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