Detenciones policiacas, narcotráfico y reportes de seguridad minuto a minuto desde el Mundial 2026 en CDMX y México: sin acuerdo con el Gobierno, CNTE continúa movilizaciones

Las movilizaciones siguen en pie y este 11 de junio se llevarán a cabo como estaba previsto. Desde las 7:00 horas, integrantes del magisterio se concentrarán y avanzarán con la intención de acercarse al Estadio Ciudad de México, en una nueva jornada de protesta que mantiene en la capital del país.

Tras más de cinco horas de diálogo , la Asamblea Nacional Representativa rechazó el acuerdo propuesto por el Gobierno de México y confirmó que el plantón en la Ciudad de México continuará.

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