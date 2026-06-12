Sentencian a hombres que llevaba más de 900 kilos de marihuana ocultos entre sillas en un camión de mudanzas

Los sujetos fueron capturados en Tabasco (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre una sentencia condenatoria de más de ocho años de prisión en contra de dos personas que fueron asegurados con casi una tonelada de marihuana, en Tabasco.

Los arrestos de los ahora condenados fueron ejecutadas por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), los sujetos fueron identificados como Luis “N” y José “N” y fueron arrestados en la carretera Malpasito, que conduce al municipio de Huimanguillo

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A dichos hombres les fueron asegurados 72 cajas de cartón que contenían 930 kilogramos de marihuana, sustancia que fue hallados por los agentes en la caja de un camión de mudanzas.

La unidad fue revisada por los agentes (FGR)

El camión, la droga y los detenidos que viajaban, procedentes de Guadalajara, Jalisco, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que integró la indagatoria respectiva.

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Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) presentó las pruebas suficientes y contundentes para obtener la sentencia de ocho años 10 meses de prisión en contra de Luis “N” y José “N”, por su responsabilidad en el delito de contra la salud, en la modalidad de transporte de narcótico.

Las imágenes compartidas por las autoridades permiten ver el cargamento de la unidad con diversas sillas.

Parte del operativo (FGR)

Detenidos cuatro en la capital del país con más de una tonelada de marihuana

Por su parte, en otras acciones informadas el 4 de mayo pasado, cuatro personas fueron detenidas en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México tras el descubrimiento de más de una tonelada de marihuana oculta en cajas de huevo dentro de un tractocamión.

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La operación fue informada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, quien precisó que la incautación representa una afectación económica a la delincuencia organizada valuada en 15 millones de pesos.

El hallazgo fue posible gracias a trabajos de inteligencia y seguimiento que derivaron en una intervención en la colonia Lomas de Plateros, donde efectivos de seguridad detectaron un vehículo de carga que circulaba sin placas de circulación ni engomado.

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Los paquetes asegurados (X/@PabloVazC)

La irregularidad motivó una revisión del tractocamión, durante la cual el binomio canino "Samuel“, perteneciente al Agrupamiento #Zorros de la SSC, resultó determinante para localizar la droga.

“Con el apoyo del binomio canino ‘Samuel’ del Agrupamiento #Zorros, se detectó la marihuana oculta en un tractocamión que circulaba sin placas de circulación ni engomado y que transportaba cajas de huevo”, detalló Vázquez Camacho a través de redes sociales.

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Al interior de la unidad, los uniformados encontraron 80 cajas que simulaban contener huevo, pero que en su interior albergaban paquetes con marihuana con un peso total de mil 278 kilogramos. El conductor del vehículo y otras tres personas, todos hombres, fueron asegurados, se les informaron sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público junto con la sustancia, para que se realicen las averiguaciones pertinentes.

El Gabinete de Seguridad precisó que la incautación total ascendió a 1.2 toneladas de marihuana y destacó que la acción evitó que más de 430 mil dosis llegaran a las calles. En el operativo participaron de manera coordinada agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la SSC, en articulación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

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En el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue destacado que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025, el Gabinete de Seguridad aseguró 59.9 toneladas de marihuana, la segunda droga con mayor volumen decomisado, solo por debajo de la metanfetamina.

Defensa y Guardia Nacional: 46.6 toneladas

Semar: 13.7 toneladas (equivalentes a 2.8 millones de dosis, valuadas en 22.6 millones de pesos).