Cae “El Killis”, objetivo prioritario y presunto generador de violencia en León y Silao: FGR despliega operativo simultáneo

Juan Carlos “N”, alias “El Killis”, fue detenido durante un operativo federal realizado de manera simultánea en León y Silao.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la captura de Juan Carlos “N”, alias “El Killis”, identificado por las autoridades como un objetivo prioritario y presunto generador de violencia en los municipios de León y Silao, en Guanajuato, tras una serie de operativos coordinados que incluyeron la ejecución de cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles de la región.

La detención fue resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Guanajuato, la cual permitió identificar posibles actividades relacionadas con delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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Además de la captura de “El Killis”, las autoridades federales detuvieron a otras dos personas identificadas como Lorenzo “N” y Juan Martín “N”, quienes también son investigados por su probable participación en actividades ilícitas.

Durante los operativos fueron aseguradas armas, cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y diversas cantidades de droga, entre ellas marihuana y una sustancia con características similares al cristal.

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Cateos simultáneos permitieron las detenciones

La captura de Juan Carlos “N” ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Molino del Bajío número 121, en la colonia Paseos del Molino, en el municipio de León.

La FGR aseguró un arma larga, cartuchos de uso exclusivo militar y más de 10 kilogramos de marihuana durante los cateos.

En ese lugar también fue detenido Lorenzo “N”, quien presuntamente se encontraba en posesión de diversos objetos relacionados con actividades ilícitas.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, durante la intervención fueron asegurados 25 cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un arma larga del mismo uso, 10 envoltorios con vegetal verde y seco con características propias de la marihuana, 17 envoltorios con sustancia granulada y un paquete tipo bloque que contenía aproximadamente 10 kilogramos de marihuana.

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Las autoridades señalaron que estos indicios serán integrados a la carpeta de investigación para determinar el grado de participación de los detenidos y la posible comisión de delitos federales.

Mientras tanto, en un segundo operativo realizado en la comunidad de Franco, perteneciente al municipio de Silao, fue detenido Juan Martín “N”.

En este inmueble, ubicado sobre la calle Niños Héroes sin número, los agentes localizaron ocho pequeños envoltorios con marihuana y nueve envoltorios que contenían una sustancia con características similares al cristal, aunque no se informó el peso exacto de lo asegurado.

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Cinco órdenes de cateo fueron ejecutadas por autoridades federales como parte de una investigación por delitos contra la salud y armas de fuego.

Investigación derivó del análisis de dispositivos electrónicos

La FGR informó que las acciones fueron resultado de una investigación iniciada a partir de la carpeta FED/GTO/LEON/0002281/2025, en la que se detectaron posibles conductas delictivas de competencia federal.

Según las autoridades, uno de los elementos clave para avanzar en el caso fue la extracción y análisis de información contenida en dispositivos electrónicos previamente asegurados durante otras diligencias ministeriales.

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A través de estas labores de inteligencia, los investigadores obtuvieron indicios relacionados con la probable posesión y portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como posibles actividades vinculadas con delitos contra la salud.

Con base en los datos recabados, el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez federal cinco órdenes de cateo para intervenir diversos inmuebles ubicados en los municipios de León y Silao.

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Las diligencias fueron ejecutadas de manera simultánea con el objetivo de evitar fugas de información y garantizar el éxito de la operación.

Tres detenidos y una nueva carpeta de investigación

De los cinco inmuebles inspeccionados por las autoridades federales, únicamente en dos se localizaron objetos ilícitos y personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas.

En los otros tres cateos realizados en el municipio de Silao no se encontraron armas, drogas u otros indicios constitutivos de delito, por lo que tampoco hubo detenciones.

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Tras los resultados obtenidos, la Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación FED/GTO/LEON/0001411/2026, mediante la cual continuará las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos.

Las autoridades federales indicaron que la situación jurídica de Juan Carlos “N”, alias “El Killis”, así como la de Lorenzo “N” y Juan Martín “N”, será definida en las próximas horas conforme avancen las diligencias ministeriales y se integren los elementos de prueba recabados durante los cateos.

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La captura de “El Killis” representa una de las acciones recientes más relevantes emprendidas por las autoridades federales en la región del Bajío, una zona que en los últimos años ha enfrentado diversos episodios de violencia vinculados a la disputa entre grupos criminales por el control territorial y de actividades ilícitas.