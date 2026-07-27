Crimen y Justicia

Misiones: ofrecía dólares para la venta y terminó detenido por el robo de una caja fuerte

El sospechoso, conocido como “Caipora”, quedó a disposición de la Justicia. La investigación busca establecer el destino del resto del botín y si el acusado actuó con cómplices

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Robo caja fuerte Misiones
El aprehendido cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad

La Policía de Misiones detuvo este domingo a un delincuente con antecedentes penales, conocido con el alias de “Caipora”, acusado de haber robado una caja fuerte con dólares, reales y joyas de una vivienda de la localidad de Azara. Durante la investigación, los agentes recuperaron parte del botín y ahora intentan localizar el resto de los objetos sustraídos y establecer si hubo otros involucrados en el golpe.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes policiales, todo comenzó tras la denuncia del propietario de la vivienda, quien contó que el 22 de julio, entre las 18 y las 20, delincuentes forzaron el ingreso a su casa y se llevaron una caja fuerte. De acuerdo con su relato, en su interior había 1.600 dólares, 300 reales, un alhajero con cadenas y aros de oro, además de dos relojes, uno de la marca Festina y otro Caterpillar.

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En el marco de la investigación, los efectivos realizaron rastrillajes en una zona descampada y en una construcción abandonada, donde localizaron la caja fuerte. Aunque gran parte del contenido ya no estaba, en su interior aún encontraron billetes extranjeros, entre ellos 100 euros y 130 libras egipcias.

Con el avance de la pesquisa, se reunieron indicios que apuntaron a “Caipora” como principal sospechoso. De acuerdo con la investigación, el hombre —que posee antecedentes por delitos contra la propiedad— habría vendido parte de los dólares y reales robados en la ciudad de Apóstoles.

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Las declaraciones de dos testigos reforzaron esa hipótesis. Uno aseguró haber visto al sospechoso salir de la vivienda de la víctima durante el horario en que ocurrió el robo, mientras que otro afirmó que el acusado ofrecía dólares para la venta y tenía reales en su poder.

Por orden del magistrado interviniente, los agentes interceptaron y detuvieron a “Caipora”, quien fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. Los elementos recuperados fueron restituidos al damnificado, mientras la investigación continúa para recuperar el resto del botín y determinar si participaron otros sospechosos.

Robo caja fuerte Misiones
La Policía de Misiones recuperó parte del botín

Otros robos a cajas fuertes

En los últimos meses, se registraron distintos robos a cajas fuertes en el país, varios de ellos cometidos por bandas que actuaron con planificación previa y un marcado conocimiento de sus objetivos.

En abril de este año, un grupo armado irrumpió en un depósito de Mercado Libre en Lanús, simulando ser policías. Tras reducir a una decena de empleados bajo amenazas y obligarlos a tirarse al piso, los delincuentes exigieron dinero y accedieron a dos cajas fuertes, de donde sustrajeron cerca de 20 millones de pesos, además de teléfonos celulares y pertenencias del personal.

El mismo mes, una banda ingresó de madrugada a una inmobiliaria ubicada en las calles 16 y 59, en la ciudad de La Plata, después de forzar varios accesos y anular la alarma mediante el corte del suministro eléctrico, robó dos cajas fuertes con más de 20 millones de pesos, dólares, pagarés, documentación empresarial y las llaves de un vehículo.

En marzo, delincuentes cortaron la energía de una empresa de montajes industriales en Capitán Bermúdez, Santa Fe, desactivaron el sistema de seguridad y forzaron la caja fuerte. Del lugar escaparon con unos 30 millones de pesos, cheques en blanco y documentación interna.

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