Detienen a “El Ñoño” en Baja California, objetivo criminal ligado a Los Rusos del Cártel de Sinaloa

El sujeto capturado (SSC-BC)

En Baja California fue detenido Arturo Neftaly “N”, un sujeto apodado El Ñoño y quien es identificado por las autoridades como objetivo para las mesas de seguridad y quien fue capturado junto con un arma de fuego, cartuchos y marihuana.

Datos obtenidos por Infobae México detallan que la persona recientemente capturada estaría relacionada con el grupo criminal Los Rusos, una estructura ligada al Cártel de Sinaloa.

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Por su parte, el reporte oficial de las autoridades destaca que el hombre estaría ligado con una estructura criminal. La detención del sujeto mencionado fue realizada en la zona norte del Valle de Mexicali y fue informada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de estatal (SSC-BC) el 10 de junio.

Dicho arresto fue efectuado “El Ñoño es investigado por su probable participación en actividades relacionadas como lo son la distribución de droga en distintos puntos de la zona norte del Valle de Mexicali, así como presuntos vínculos con una célula delictiva con presencia en la región, implementando diversas tareas como son cobro de piso y ajustes de cuentas“.

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Dicho sujeto, de 23 años de edad, viajaba en el auto y en la zona del portavasos los uniformados observaron un cargador para arma de fuego, lo que derivó en una revisión al conductor, en la cual no fueron hallados indicios delictivos.

(Archivo/Ilustrativa)

Agentes encontraron marihuana y otros indicios

Sin embargo, el resultado fue positivo al revisar el auto, pues los agentes hallaron un cargador abastecido con diez cartuchos útiles calibre 9mm.

Además, dentro de una mochila color café había marihuana: 68 dosis empaquetadas individualmente, 26 bolsas con cierre hermético y 67 cigarrillos elaborados con dicha sustancia, con peso aproximado de 826 gramos de la sustancia.

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La detención fue realizada el 9 junio sobre la calle Álamo, esquina con calle Tercera en Los Algodones, cuando agentes de seguridad realizaban trabajos de investigación en la región y detectaron un vehículo Toyota Scion, color guinda, que circulaba a exceso de velocidad, motivo por el que se le marcó el alto para efectuar una inspección preventiva, lo que resultó en el aseguramiento de los indicios referidos.

Detención de otros dos sujetos ligados a Los Rusos

Cabe destacar que el 9 de junio fue informada la detención de dos sustos que, según datos obtenidos por esta casa editorial, estarían ligados con Los Rusos.

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Los sujetos capturados (SSC-BC)

Dichas personas fueron capturadas en la colonia Venustiano Carranza de Mexicali, en un operativo desarrollado poco después de las 12:00 horas del lunes 8 de junio.

El análisis de las áreas de inteligencia indica que los sujetos detenidos guardarían relación con un grupo ligado a un delincuente conocido como El Mike y estarían presuntamente implicados en un ataque armado contra una caseta de policía ocurrido tras la captura de ese líder delictivo de la colonia Carranza.

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La detención se originó cuando agentes estatales realizaban labores operativas sobre la avenida 86, en la colonia Venustiano Carranza, y detectaron un vehículo Nissan Versa modelo 2013 estacionado de forma irregular. En ese momento, uno de los tripulantes descendió del automóvil e intentó escapar hacia un inmueble aparentemente abandonado. Los agentes observaron lo que parecía ser un arma de fuego fajada a la cintura del individuo, por lo que le dieron alcance antes de que ingresara al inmueble.

Tras una inspección preventiva, quedó asegurado quien se identificó como Carlos Alberto “N”, de 42 años, originario de Mexicali, en posesión de un arma de fuego abastecida con un cargador que contenía 15 cartuchos útiles.

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Los oficiales entrevistaron al segundo ocupante del vehículo, identificado como José Luis “N”, de 28 años, residente de Mexicali. Como resultado de la intervención también fueron aseguradas dosis de drogas.