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Muere comandante de la Policía de Tabasco durante operativo que dejó cuatro detenidos

Otro uniformado resultó herido y fue llevado a un hospital

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Muere comandante de la Policía de Tabasco durante operativo que dejó cuatro detenidos
Fue desplegado un operativo en la zona (Especial)

Un agente de seguridad de Tabasco murió y otro más resultó lesionado como consecuencia de un operativo que derivó en la detención de cuatro personas. Reportes periodísticos indican que se tata de un comandante policiaco.

“Un elemento de la Dirección de la Policía de Investigación (PDI) falleció en el cumplimiento de su deber, y otro más resultó lesionado”, es parte del reporte de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) compartido el 11 de junio.

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Las detenciones fueron realizas en el marco de un operativo de seguridad ejecutado en el municipio de Jonuta, como parte del seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo con violencia.

El operativo contó con la participación de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, que mantiene un despliegue activo en la zona con el propósito de continuar las investigaciones correspondientes.

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Primer plano de las manos de un hombre esposadas con metal brillante, sosteniéndose a la altura del pecho. El fondo es oscuro y borroso con una luz circular superior.
Como resultado del operativo fueron arrestados cuatro sujetos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGET expresó condolencias y solidaridad hacia los familiares del servidor público fallecido. Respecto al agente herido, la institución informó que recibió atención médica inmediata y fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud permanece bajo observación.

Por su parte, el medio Proceso señaló que los hechos violentos sucedieron en la comunidad El Chinal.

Ataque en la feria de Jalpa de Méndez deja un muerto

Cabe recordar que a finales de mayo pasado, en la Feria de Jalpa de Méndez fue registrado un ataque armado que dejó un muerto y dos personas lesionadas durante la madrugada del domingo 31 de mayo. Reportes de medios locales indican que testigos señalaron que la balacera inició por una pelea entre varios de los asistentes al evento, que escaló hasta convertirse en un ataque con arma de fuego.

El incidente quedó registrado en video por personas que se encontraban en los alrededores, quienes captaron las detonaciones y el intento de resguardo de quienes estaban en el lugar.

En el video se escuchan las detonaciones de arma de fuego. Video: Redes sociales

Tras el reporte de la emergencia, elementos de seguridad acudieron al sitio para resguardar el área, donde localizaron el cuerpo de un hombre y a varios lesionados por arma de fuego. En dicha ocasión, la Fiscalía de Tabasco informó que inició una carpeta de investigación por el ataque.

José del Carmen Olán, alcalde de Jalpa de Méndez, confirmó la mañana de ese domingo que el ataque armado se originó a raíz de una riña entre asistentes y ratificó el saldo de un muerto y dos heridos. Ante la alta afluencia de personas registrada en la feria, el funcionario exhortó a los habitantes del municipio a conducirse con respeto y a divertirse de manera sana. “Hay libertad, pero pues siempre pedimos que se cuiden”, declaró ante medios de comunicación.

Enfrentamiento en Huimanguillo deja un muerto

Mientras que a finales de marzo ocurrió un enfrentamiento entre civiles armados y policías municipales en Huimanguillo, el cual dejó dos agresores muertos.

Imagen ilustrativa de un vehículo de la Policía Municipal de Huimanguillo. (Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huimanguillo)
Imagen ilustrativa de un vehículo de la Policía Municipal de Huimanguillo. (Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huimanguillo)

Los hechos ocurrieron en la entrada del kilómetro 15, en las inmediaciones del Ejido Tierra Nueva 4ta. Sección del municipio, donde los uniformados atendían un reporte de disparos de arma de fuego.

El Gabinete de Seguridad de Tabasco informó que los elementos realizaban labores de vigilancia cuando fueron atacados a balazos de manera directa por un grupo de civiles armados. Ante la agresión, los policías repelieron el ataque, lo que desató un enfrentamiento en la zona.

El saldo del ataque armado fue de dos agresores muertos y de igual manera, una patrulla resultó con impactos de arma de fuego.

Tras el enfrentamiento, las autoridades decomisaron armas de fuego y motocicletas, las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de las investigaciones. Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno fueron desplegados en la zona para controlar la situación.

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